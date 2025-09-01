सिर्फ 3 मिनट में मिले 2 लाख ऑर्डर, इस इलेक्ट्रिक कार ने पूरी दुनिया को चौंकाया; डिमांड देख टेस्ला और BYD को आया चक्कर!

इलेक्ट्रिक कार शियोमी YU7 (Xiaomi YU7) ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। जी हां, क्योंकि इस ईवी को सिर्फ 3 मिनट में 2 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर मिले हैं। इसकी हाई डिमांड देखकर टेस्ला और BYD की हालत खराब हो गई है।

चीन की दिग्गज टेक कंपनी शियोमी (Xiaomi) ने अपने ऑटोमोबाइल डिविजन में बड़ा धमाका कर दिया है। 26 जून 2025 को लॉन्च हुई कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी शियोमी YU7 (Xiaomi YU7) SUV ने रिकॉर्ड कायम किया। लॉन्च के सिर्फ 3 मिनट के अंदर 2 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिले और पहली ही घंटे में यह आंकड़ा 2.9 लाख तक पहुंच गया। इस SUV को सीधा मुकाबला टेस्ला मॉडल Y (Tesla Model Y) से माना जा रहा है।

डिजाइन और लुक्स Xiaomi YU7 का डिजाइन कंपनी की पहली EV SU7 सेडान से प्रेरित है। इसमें स्पोर्टी और प्रीमियम टच का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसमें वाइड फ्रंट ग्रिल और अग्रेसिव एयर इनटेक्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें स्लोपिंग रूफलाइन और कूपे-स्टाइल प्रोफाइल देखने को मिलती है। इसमें कनेक्टेड LED लाइट बार और एयरोडायनामिक डिजाइन दी गई है। इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल और बड़ा बूट स्पेस दिया गया है।

इंटीरियर और फीचर्स इसके इंटीरियर की बात करें तो इसके केबिन में हाई-टेक और लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 1.1-मीटर HyperVision हेड्स-अप डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इसमें 16.1-इंच का टचस्क्रीन (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट से लैस) देखने को मिलेगा। इसमें Xiaomi HyperOS दिया गया है, जिससे फोन और स्मार्ट होम डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, रियर सीट प्रोजेक्टर, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन्स दिए गए हैं।

परफॉर्मेंस और रेंज Xiaomi YU7 तीन वैरिएंट्स में आती है। इसमें Standard (RWD), Pro (AWD), और Max (AWD) वैरिएंट दिए गए हैं।

इसमें स्टैंडर्ड RWD (Standard RWD) वैरिएंट की रेंज 835 किमी. है। ये ईवी 0-100 km/h की स्पीड सिर्फ 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है। वहीं, Pro AWD सिर्फ 4.3 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी रेंज 770 किमी. की है।

इसके अलावा Max AWD की टॉप स्पीड 253 km/h की है। ये वैरिएंट सिर्फ 3.2 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसमें 800V अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीक है। इससे 10% से 80% बैटरी सिर्फ 12 मिनट में चार्ज हो जाती है या ये कहें कि ये ईवी 15 मिनट की चार्जिंग में 620 किमी. की रेंज देने के लिए तैयार हो जाती है।

कीमत और लॉन्चिंग चीन में Xiaomi YU7 की शुरुआती कीमत RMB 2,53,500 (लगभग 29.2 लाख) रखी गई है। यह Tesla Model Y से काफी सस्ती है। यही वजह है कि गाड़ी ने इतनी जबरदस्त बुकिंग रिकॉर्ड बनाई। जुलाई 2025 से डिलीवरी शुरू हुई और पहले ही महीने में कंपनी ने 30,000 से ज्यादा गाड़ियां डिलीवर कर दीं हैं।

ग्लोबल इम्पैक्ट YU7 ने साफ कर दिया है कि Xiaomi अब सिर्फ टेक ब्रांड नहीं, बल्कि ग्लोबल EV मार्केट का बड़ा खिलाड़ी बनने जा रही है। अगर इसे यूरोप और अन्य देशों में लॉन्च किया गया तो यह Tesla, Hyundai, Kia और Volkswagen जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है।