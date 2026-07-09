शाओमी का धमाका! पेश की जादुई 'SkyNomad' SUV, सीटें सरकाते ही बन जाएगी ऑफिस और गेमिंग जोन
शाओमी ने बड़ा धमाका करते हुए अपने ईवी ब्रांड के तहत एक नई सीरीज 'शाओमी स्काईनोमैड' (Xiaomi SkyNomad) का ऐलान किया है। यह शाओमी ईवी ब्रांड का दूसरा बड़ा प्रोडक्ट सीरीज है।
शाओमी ने बड़ा धमाका करते हुए अपने ईवी ब्रांड के तहत एक नई सीरीज 'शाओमी स्काईनोमैड' (Xiaomi SkyNomad) पेश किया है। यह शाओमी ईवी ब्रांड का दूसरा बड़ा प्रोडक्ट सीरीज है। बता दें कि कंपनी की पुरानी कारें शाओमी SU7 और शाओमी YU7 सीरीज पूरी तरह से ड्राइवर सेंट्रिक थीं। वहीं, नई स्काईनोमैड सीरीज को एक 'इंटेलिजेंट, रीकॉन्फिगरेशन और बड़े स्पेस वाली एसयूवी' के रूप में पेश किया गया है। लगभग 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आई यह कार ड्राइवरों के बजाय अंदर बैठे लोगों की सहूलियत पर ध्यान दे रही है। आइए जानते हैं कंपनी के इस नए प्रोडक्ट की खासियतों के बारे में विस्तार से।
क्यों पड़ी स्काईनोमैड की जरूरत?
चीन का कार मार्केट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदला है। वहां 6 और 7 सीटों वाली बड़ी गाड़ियां अब आम बात हो गई हैं। लेकिन अब लोगों की पसंद बदल रही है। ग्राहकों को अब सिर्फ बड़ा केबिन या आरामदायक सीटें नहीं चाहिए, बल्कि वो कार के अंदर सुकून ढूंढ रहे हैं। लोग रोजाना करीब दो घंटे गाड़ी में बिताते हैं। कभी खड़ी कार में ऑफिस का काम निपटाते हैं, तो कभी वीकेंड पर परिवार के साथ घूमने या कैंपिंग के लिए इसे दूसरे घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी सोच के साथ साल 2023 की शुरुआत में 'स्काईनोमैड' को बनाने का काम शुरू हुआ था।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Skoda Enyaq
₹ 50 - 55 लाख
BYD Sealion 7
₹ 49.4 - 54.9 लाख
BMW iX1 LWB
₹ 49 लाख
Volvo EX40
₹ 56.1 लाख
Volvo EX30
₹ 41 लाख
Tesla Model Y
₹ 59.89 - 61.99 लाख
क्या है स्काईनोमैड की खूबी
शाओमी स्काईनोमैड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी सीटें और अंदर की जगह जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। यह एसयूवी शाओमी के बिल्कुल नए 'कुनलुन आर्किटेक्चर' तकनीक पर बनी है। इसके बिल्कुल सपाट फर्श और खिसकने वाली सीटों की वजह से यह कार ड्राइविंग मोड से सीधे वर्कस्पेस (ऑफिस), लाउंज (आराम करने की जगह) या फैमिली गेमिंग स्पेस में बदल जाती है। इस कमाल की तकनीक को सच करने के लिए शाओमी ने एआई (AI), अपने स्मार्ट गैजेट्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ जोड़ा है।
क्या कहती है कंपनी?
कंपनी के बॉस लेई जून का कहना है कि यह कार नौकरीपेशा लोगों और माता-पिता के लिए एक मददगार टूल है। यह उन लोगों के काम आएगी जो एक ही गाड़ी से रोज़ाना ऑफिस जाना चाहते हैं। इससे वे फैमिली ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। साथ ही, कभी-कभार कार में बैठकर ही ऑफिस का काम भी निपटा सकते हैं। साढ़े तीन साल की लंबी मेहनत और रिसर्च के बाद यह कार तैयार हुई है। इसे जल्द ही चीन में लॉन्च किया जाएगा।
लगातार नई चीजें ला रही कंंपनी
स्मार्टफोन और गैजेट्स की दुनिया का बड़ा नाम शाओमी लगातार नई चीजें ला रहा है। सितंबर 2025 तक दुनिया भर में इसके 74 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। इसके अलावा, शाओमी ने अक्टूबर 2023 में अपनी "Human × Car × Home" की नई रणनीति पर काम शुरू किया था। यह आपके फोन, स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स और कारों को आपस में जोड़ देती है। लगातार सातवें साल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियोंकी लिस्ट में शामिल होने वाली शाओमी अब इस नई एसयूवी के साथ ऑटो मार्केट में अपनी धाक और मजबूत करने जा रही है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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