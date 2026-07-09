शाओमी का धमाका! पेश की जादुई 'SkyNomad' SUV, सीटें सरकाते ही बन जाएगी ऑफिस और गेमिंग जोन

शाओमी ने बड़ा धमाका करते हुए अपने ईवी ब्रांड के तहत एक नई सीरीज 'शाओमी स्काईनोमैड' (Xiaomi SkyNomad) का ऐलान किया है। यह शाओमी ईवी ब्रांड का दूसरा बड़ा प्रोडक्ट सीरीज है।

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शाओमी ने बड़ा धमाका करते हुए अपने ईवी ब्रांड के तहत एक नई सीरीज 'शाओमी स्काईनोमैड' (Xiaomi SkyNomad) पेश किया है। यह शाओमी ईवी ब्रांड का दूसरा बड़ा प्रोडक्ट सीरीज है। बता दें कि कंपनी की पुरानी कारें शाओमी SU7 और शाओमी YU7 सीरीज पूरी तरह से ड्राइवर सेंट्रिक थीं। वहीं, नई स्काईनोमैड सीरीज को एक 'इंटेलिजेंट, रीकॉन्फिगरेशन और बड़े स्पेस वाली एसयूवी' के रूप में पेश किया गया है। लगभग 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आई यह कार ड्राइवरों के बजाय अंदर बैठे लोगों की सहूलियत पर ध्यान दे रही है। आइए जानते हैं कंपनी के इस नए प्रोडक्ट की खासियतों के बारे में विस्तार से।

क्यों पड़ी स्काईनोमैड की जरूरत? चीन का कार मार्केट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदला है। वहां 6 और 7 सीटों वाली बड़ी गाड़ियां अब आम बात हो गई हैं। लेकिन अब लोगों की पसंद बदल रही है। ग्राहकों को अब सिर्फ बड़ा केबिन या आरामदायक सीटें नहीं चाहिए, बल्कि वो कार के अंदर सुकून ढूंढ रहे हैं। लोग रोजाना करीब दो घंटे गाड़ी में बिताते हैं। कभी खड़ी कार में ऑफिस का काम निपटाते हैं, तो कभी वीकेंड पर परिवार के साथ घूमने या कैंपिंग के लिए इसे दूसरे घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी सोच के साथ साल 2023 की शुरुआत में 'स्काईनोमैड' को बनाने का काम शुरू हुआ था।

क्या है स्काईनोमैड की खूबी शाओमी स्काईनोमैड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी सीटें और अंदर की जगह जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। यह एसयूवी शाओमी के बिल्कुल नए 'कुनलुन आर्किटेक्चर' तकनीक पर बनी है। इसके बिल्कुल सपाट फर्श और खिसकने वाली सीटों की वजह से यह कार ड्राइविंग मोड से सीधे वर्कस्पेस (ऑफिस), लाउंज (आराम करने की जगह) या फैमिली गेमिंग स्पेस में बदल जाती है। इस कमाल की तकनीक को सच करने के लिए शाओमी ने एआई (AI), अपने स्मार्ट गैजेट्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ जोड़ा है।

क्या कहती है कंपनी? कंपनी के बॉस लेई जून का कहना है कि यह कार नौकरीपेशा लोगों और माता-पिता के लिए एक मददगार टूल है। यह उन लोगों के काम आएगी जो एक ही गाड़ी से रोज़ाना ऑफिस जाना चाहते हैं। इससे वे फैमिली ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। साथ ही, कभी-कभार कार में बैठकर ही ऑफिस का काम भी निपटा सकते हैं। साढ़े तीन साल की लंबी मेहनत और रिसर्च के बाद यह कार तैयार हुई है। इसे जल्द ही चीन में लॉन्च किया जाएगा।