Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शाओमी का धमाका! पेश की जादुई 'SkyNomad' SUV, सीटें सरकाते ही बन जाएगी ऑफिस और गेमिंग जोन

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

शाओमी ने बड़ा धमाका करते हुए अपने ईवी ब्रांड के तहत एक नई सीरीज 'शाओमी स्काईनोमैड' (Xiaomi SkyNomad) का ऐलान किया है। यह शाओमी ईवी ब्रांड का दूसरा बड़ा प्रोडक्ट सीरीज है।

शाओमी का धमाका! पेश की जादुई 'SkyNomad' SUV, सीटें सरकाते ही बन जाएगी ऑफिस और गेमिंग जोन
Skoda Enyaq
EMI केवल65,376/ माह

शाओमी ने बड़ा धमाका करते हुए अपने ईवी ब्रांड के तहत एक नई सीरीज 'शाओमी स्काईनोमैड' (Xiaomi SkyNomad) पेश किया है। यह शाओमी ईवी ब्रांड का दूसरा बड़ा प्रोडक्ट सीरीज है। बता दें कि कंपनी की पुरानी कारें शाओमी SU7 और शाओमी YU7 सीरीज पूरी तरह से ड्राइवर सेंट्रिक थीं। वहीं, नई स्काईनोमैड सीरीज को एक 'इंटेलिजेंट, रीकॉन्फिगरेशन और बड़े स्पेस वाली एसयूवी' के रूप में पेश किया गया है। लगभग 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आई यह कार ड्राइवरों के बजाय अंदर बैठे लोगों की सहूलियत पर ध्यान दे रही है। आइए जानते हैं कंपनी के इस नए प्रोडक्ट की खासियतों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
EMI केवल26,085/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 21.82 लाख
EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें

क्यों पड़ी स्काईनोमैड की जरूरत?

चीन का कार मार्केट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदला है। वहां 6 और 7 सीटों वाली बड़ी गाड़ियां अब आम बात हो गई हैं। लेकिन अब लोगों की पसंद बदल रही है। ग्राहकों को अब सिर्फ बड़ा केबिन या आरामदायक सीटें नहीं चाहिए, बल्कि वो कार के अंदर सुकून ढूंढ रहे हैं। लोग रोजाना करीब दो घंटे गाड़ी में बिताते हैं। कभी खड़ी कार में ऑफिस का काम निपटाते हैं, तो कभी वीकेंड पर परिवार के साथ घूमने या कैंपिंग के लिए इसे दूसरे घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी सोच के साथ साल 2023 की शुरुआत में 'स्काईनोमैड' को बनाने का काम शुरू हुआ था।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Skoda Enyaq

Skoda Enyaq

₹ 50 - 55 लाख

EMI केवल65,376/ माह
पात्रता जांचें
BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 49.4 - 54.9 लाख

EMI केवल64,591/ माह
पात्रता जांचें
BMW iX1 LWB

BMW iX1 LWB

₹ 49 लाख

EMI केवल64,068/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX40

Volvo EX40

₹ 56.1 लाख

EMI केवल73,352/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30

Volvo EX30

₹ 41 लाख

EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
Tesla Model Y

Tesla Model Y

₹ 59.89 - 61.99 लाख

EMI केवल78,307/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:भारतीय मार्केट में तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 हाइब्रिड कारें, जानिए डिटेल्स

क्या है स्काईनोमैड की खूबी

शाओमी स्काईनोमैड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी सीटें और अंदर की जगह जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। यह एसयूवी शाओमी के बिल्कुल नए 'कुनलुन आर्किटेक्चर' तकनीक पर बनी है। इसके बिल्कुल सपाट फर्श और खिसकने वाली सीटों की वजह से यह कार ड्राइविंग मोड से सीधे वर्कस्पेस (ऑफिस), लाउंज (आराम करने की जगह) या फैमिली गेमिंग स्पेस में बदल जाती है। इस कमाल की तकनीक को सच करने के लिए शाओमी ने एआई (AI), अपने स्मार्ट गैजेट्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ जोड़ा है।

ये भी पढ़ें:नेक्सन-पंच की टेंशन बढ़ाने आ रही है मारुति की ये 3 SUV, 35 km का मिलेगा माइलेज!

क्या कहती है कंपनी?

कंपनी के बॉस लेई जून का कहना है कि यह कार नौकरीपेशा लोगों और माता-पिता के लिए एक मददगार टूल है। यह उन लोगों के काम आएगी जो एक ही गाड़ी से रोज़ाना ऑफिस जाना चाहते हैं। इससे वे फैमिली ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। साथ ही, कभी-कभार कार में बैठकर ही ऑफिस का काम भी निपटा सकते हैं। साढ़े तीन साल की लंबी मेहनत और रिसर्च के बाद यह कार तैयार हुई है। इसे जल्द ही चीन में लॉन्च किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Tata Sierra.EV vs Harrier.EV: जानिए आपके लिए कौन सी है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

लगातार नई चीजें ला रही कंंपनी

स्मार्टफोन और गैजेट्स की दुनिया का बड़ा नाम शाओमी लगातार नई चीजें ला रहा है। सितंबर 2025 तक दुनिया भर में इसके 74 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। इसके अलावा, शाओमी ने अक्टूबर 2023 में अपनी "Human × Car × Home" की नई रणनीति पर काम शुरू किया था। यह आपके फोन, स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स और कारों को आपस में जोड़ देती है। लगातार सातवें साल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियोंकी लिस्ट में शामिल होने वाली शाओमी अब इस नई एसयूवी के साथ ऑटो मार्केट में अपनी धाक और मजबूत करने जा रही है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Electric Car Xiaomi Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।