इस इलेक्ट्रिक कार में नहीं था ड्राइवर, ऑटोमैटिक फीचर से खुद ही पार्किंग ढूंढ रही थी; सामने आया तालाब और....

संक्षेप: कई कार कंपनियां अपनी कारों में ऑटोनोमस फीचर्स जोड़ रही हैं। इन फीचर्स की मदद से ड्राइवर के बिना भी कार कई तरह के काम कर सकती है। जैसे ये ऑटोमैटिकली अपने लिए पार्किंग ढूंढ सकती है। सड़क पर भी भी ये बिना स्टीयरिंग संभाले दौड़ सकती हैं। हालांकि, यही फीचर कई बार कारों के लिए मुसीबत भी बन जाता है।

Dec 12, 2025 10:22 am IST

कई कार कंपनियां अपनी कारों में ऑटोनोमस फीचर्स जोड़ रही हैं। इन फीचर्स की मदद से ड्राइवर के बिना भी कार कई तरह के काम कर सकती है। जैसे ये ऑटोमैटिकली अपने लिए पार्किंग ढूंढ सकती है। सड़क पर भी भी ये बिना स्टीयरिंग संभाले दौड़ सकती हैं। हालांकि, यही फीचर कई बार कारों के लिए मुसीबत भी बन जाता है। दरअसल, शाओमी SU7 (Xiaomi SU7) से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इस कार ने ऑटोनॉमस ड्राइविंग एड्स की लिमिट्स को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक सेडान लगभग एक तालाब में चली गई।

चीनी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई इस क्लिप में कार में बैठे लोगों के बाहर निकलने के कुछ पल बाद कार धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिर में कार का फ्रंट बंपर पानी से टकराने के बाद रुक जाती है। खबर के मुताबिक, कार को ऑटोनॉमस पार्किंग मैनूवर पूरा करने के लिए छोड़ा गया था। तभी वह तालाब के किनारे की ओर बढ़ने लगी। ऑनलाइन ज्यादातर रिएक्शन ड्राइवर के इस फैसले पर रहा है कि उसने इतने पानी के पास फीचर को एक्टिवेट किया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या स्ट्रक्चर्ड पार्किंग लॉट के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम खुले पानी की सतह को भरोसेमंद तरीके से समझ सकता है।

यह बाल-बाल बचने वाली घटना शाओमी के 26 नवंबर को विंटर OTA अपडेट, HyperOS 1.11.0, जारी करने के कुछ दिनों बाद हुई है। यह अपडेट SU7 फ्लीट में डिप्लॉय किया गया था और इसमें पार्किंग असिस्टेंस, रिमोट पार्किंग और पार्किंग पोजीशन डिटेक्शन में बदलाव शामिल थे। शाओमी ने इस अपडेट को अपने पार्किंग फंक्शन्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के मकसद से किया गया ऑप्टिमाइजेशन बताया।