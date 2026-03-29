इस नई कार के लिए मची लूट, पहले हफ्ते में ही 5 हजार डिलिवरी, 34 मिनट में मिले थे 15 हजार ऑर्डर

Mar 29, 2026 07:58 pm IST

शाओमी की इलेक्ट्रिक कार - Xiaomi SU7 का जादू चल गया है। सेल शुरू होने के पहले हफ्ते में ही कंपनी ने इस नई कार की 4 से 5 हजार यूनिट्स की डिलिवरी कर दी। 19 मार्च को लॉन्च होने के 34 मिनट के अंदर ही इस कार को 15 हजार ऑर्डर मिल गए थे।

शाओमी की नई इलेक्ट्रिक कार - 2026 Xiaomi SU7 का जादू चल गया है। कंपनी ने इस ईवी को चीन में 19 मार्च को लॉन्च किया था और इसकी डिलिवरी 23 मार्च को शुरू हुई थी। सेल शुरू होने के पहले हफ्ते में ही कंपनी ने इस नई कार की 4 से 5 हजार यूनिट्स की डिलिवरी कर दी है। यह जानकारी कंपनी के फाउंडर और CEO Lei Jun ने दी। जून ने यह भी बताया कि Xiaomi का टारगेट नए मॉडल की डिलीवरी की स्पीड को बेहतर बनाना है और इसके लिए पहले से ही तैयारी की जा रही है। इसमें अडवांस्ड प्रोडक्शन और रेडी-टू-स्टॉक वीइकल शामिल हैं। कार न्यूज चाइना की रिपोर्ट के अनुसार 2026 Xiaomi SU7 को 19 मार्च को लॉन्च होने के 34 मिनट के अंदर ही 15 हजार ऑर्डर मिल गए थे।

गजब का एक्सटीरियर लुक नई SU7 अपने फास्टबैक सिल्हाउट को बरकरार रखती है और इसमें कई एक्सटीरियर बदलाव किए गए हैं, जिनमें मिलीमीटर-वेव रडार से लैस नया फ्रंट ग्रिल शामिल है। मॉडल में सिग्नेचर 'वॉटरड्रॉप' हेडलाइट्स दी गई हैं। हाई बीम की मैक्सिमम इल्यूमिनेशन डिस्टेंस 400 मीटर तक का है। इसके नए कलर ऑप्शन में कैब्रियोलेट ब्लू, क्रिमसन रेड और इंडिगो ग्रीन शामिल हैं। इसके साथ कार के टोटल कलर ऑप्शन 9 हो गए हैं। कार की लंबाई 4,997 मिमी और वीलबेस 3,000 मिमी है और इसमें 20 इंच के वील्स लगे हैं, जिनमें अलग-अलग साइज के टायर हैं। रियर में 'halo' टेललाइट डिजाइन ऑफर किया जा रहा है और इसमें इलेक्ट्रिकली खुलने वाला रियर स्पॉइलर भी दिया गया है।

हाई-टेक केबिन से लैस है कार केबिन में शाओमी का अपडेटेड इंटेलिजेंट कॉकपिट सिस्टम मौजूद है, जिसमें 16.1 इंच का 3K डिस्प्ले, 56 इंच का हेड-अप डिस्प्ले और 7.1 इंच का रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट पैनल शामिल है। पीछे बैठे पैसेंजर ऑप्शनल एक्सटेंशन स्क्रीन और मूवेबल कंट्रोल पैनल को यूज कर सकते हैं। यह सिस्टम ड्यूल 5G कनेक्टिविटी, वाई-फाई 7, UWB बेस्ड वीइकल कंट्रोल और IoT इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। वॉइस इंटरेक्शन के लिए शाओमी का इन-कार असिस्टेंट ऑफर किया जा रहा है, जो कार के 95% फंक्शन्स को कंट्रोल करता है। सीट्स में 18 तरह से एडजस्टमेंट, 60 मिमी तक एक्सटेंडेबल कुशन और ऐक्टिव साइड बोल्स्टर दिए गए हैं। आगे की सीट्स पर जीरो-ग्रेविटी सीट वेंटिलेशन, हीटिंग और 10-पॉइंट मसाज की सुविधा भी है।