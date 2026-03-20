इंतजार खत्म! मार्केट का गेम बदलने आ गई फुल चार्ज पर 902 km चलने वाली ये कार; जानिए कीमत और खासियत

दिग्गज स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी ने अपनी नई जेनरेशन इलेक्ट्रिक सेडान Xiaomi SU7 के साथ मार्केट में दस्तक दे दी है। कंपनी ने इस कार में 900 किमी से ज्यादा की रेंज मिलने का दावा किया है।

दिग्गज स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी ने अपनी नई जेनरेशन इलेक्ट्रिक सेडान Xiaomi SU7 के साथ मार्केट में दस्तक दे दी है। कंपनी ने इसे 'नए जमाने की ड्राइवरों की कार' के तौर पर पेश किया है। खास बात यह है कि इसे तीन अलग-अलग मॉडल्स, स्टैंडर्ड, प्रो और मैक्स में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 219,900 RMB (चीनी युआन) रखी गई है। भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 25-26 लाख रुपये के आसपास बैठती है। फुल चार्ज पर इस कार में 900 किमी से ज्यादा रेंज मिलने का दावा किया है। बता दें कि अब भारत में भी इस कार का इंतजार किया जा रहा है।

डिजाइन ज्यादा शार्प और क्लासी यह देखने में एकदम लग्जरी 'C-segment' सेडान लगती है। इसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इसका 3 मीटर का बड़ा व्हीलबेस कार के अंदर भरपूर स्पेस देता है। कंपनी ने इसके पुराने लुक को बरकरार रखते हुए इसमें 'वॉटरड्रॉप हेडलाइट्स' और 'हेलो टेललाइट्स' जैसे आईकॉनिक फीचर्स दिए हैं। यह इसे सड़क पर चलते हुए सबसे अलग और प्रीमियम लुक देते हैं। दो साल की कड़ी मेहनत के बाद शाओमी ने इसके डिजाइन को और भी ज्यादा शार्प और क्लासी बना दिया है।

मिलेंगे ढ़ेर सारे कलर ऑप्शन परफॉरमेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में यह कार किसी सुपर-गैजेट से कम नहीं है। शाओमी ने इसमें 'नेक्स्ट लेवल' के अपग्रेड्स किए हैं जिसमें ड्राइविंग डायनेमिक्स और कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। यानी अब आपकी कार और स्मार्टफोन के बीच का तालमेल और भी ज्यादा स्मूथ होगा। चाहे सेफ्टी की बात हो या कार के अंदर मिलने वाले स्मार्ट फीचर्स की, शाओमी ने हर मोर्चे पर इसे पहले से बेहतर और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया है। कंपनी ने इसमें कलर और कस्टमाइजेशन के भी ढेरों ऑप्शन दिए हैं।

इंटीरियर भी एकदम प्रीमियम इसके इंटीरियर में हर जगह सॉफ्ट-टच फिनिश और स्टीयरिंग पर प्रीमियम नैप्पा लेदर का इस्तेमाल किया गया है। कार के केबिन को आप अपनी पसंद के हिसाब से 4 अलग-अलग थीम्स में चुन सकते हैं। वहीं, ड्राइवर की सीट को 18 अलग-अलग तरीकों से एडजस्ट किया जा सकता है। जबकि बगल वाली सीट पर मसाज और जीरो-ग्रेविटी मोड जैसे लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सभी दरवाजों में खास एकॉस्टिक ग्लास लगाया गया है ताकि बाहर का शोर अंदर न आए।