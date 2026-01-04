Hindustan Hindi News
Xiaomi Reports Sales of 410,000 Cars in 2025, check all details
पहले फोन और अब इस कंपनी की कार पर टूटे लोग, 365 दिन में रिकॉर्डतोड़ 4.10 लाख EVs सेल; चीनी मार्केट में मची खलबली

पहले फोन और अब इस कंपनी की कार पर टूटे लोग, 365 दिन में रिकॉर्डतोड़ 4.10 लाख EVs सेल; चीनी मार्केट में मची खलबली

संक्षेप:

Xiaomi ने 2025 में 4.10 लाख गाड़ियां सेल कर एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। यह आंकड़ा कंपनी के अनुमान से काफी ज्यादा है। यह माइलस्टोन पार करने के बाद कंपनी ने 2026 के लिए 5.5 लाख यूनिट बिक्री का टारगेट सेट किया है।

Jan 04, 2026 03:49 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जिस Xiaomi को दुनिया अब तक स्मार्टफोन और गैजेट ब्रांड के रूप में जानती थी, वही कंपनी अब इलेक्ट्रिक कार मार्केट में भी बड़ी ताकत बन चुकी है। चीन की इस टेक कंपनी ने 2025 में ऐसा कारनामा किया है, जिसने ऑटो इंडस्ट्री को चौंका दिया है। Xiaomi के CEO Lei Jun ने हाल ही में चीन में एक लाइवस्ट्रीम के दौरान बताया कि कंपनी ने कैलेंडर ईयर 2025 में 4.10 लाख से ज्यादा कारें बेची हैं। यह आंकड़ा कंपनी द्वारा कुछ दिन पहले बताए गए 4 लाख यूनिट्स के माइलस्टोन से भी आगे निकल चुका है।

खास बात यह है कि सिर्फ दिसंबर 2025 में ही Xiaomi ने करीब 50,000 कारें बेच डालीं। जनवरी से नवंबर 2025 के बीच कंपनी की कन्फर्म सेल्स 3,61,625 यूनिट्स थीं, जिससे पूरे साल का आंकड़ा 4.10 लाख के पार पहुंच गया।

SU7 से शुरू हुआ सफर

Xiaomi ने अपनी पहली कार SU7 इलेक्ट्रिक सेडान को मार्च 2024 में चीन में लॉन्च किया था। इसके बाद कंपनी ने YU7 लॉन्च की, जो एक इलेक्ट्रिक SUV है।

कंपनी ने SU7 Ultra (हाई-परफॉर्मेंस मॉडल) जैसे मॉडल भी उतारे। फिलहाल Xiaomi की सभी कारों की बिक्री केवल चीन के घरेलू बाजार में हो रही है, क्योंकि कंपनी ने अभी किसी विदेशी मार्केट में आधिकारिक एंट्री नहीं की है।

शुरुआती टारगेट से कहीं आगे निकली Xiaomi

दिलचस्प बात यह है कि Xiaomi ने 2025 के लिए शुरुआत में सिर्फ 3 लाख यूनिट्स की बिक्री का लक्ष्य रखा था। मार्च 2025 में इसे बढ़ाकर 3.5 लाख यूनिट्स किया गया, लेकिन यह आंकड़ा भी कंपनी ने एक महीने पहले ही पार कर लिया। इतना ही नहीं, Xiaomi की EV डिवीजन ने Q3 2025 में पहली बार मुनाफा भी दर्ज किया, जो किसी भी नए ऑटो ब्रांड के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

2026 का लक्ष्य: 5.5 लाख गाड़ियां

CEO Lei Jun ने 2026 के लिए 5,50,000 कारों की बिक्री का लक्ष्य रखा है। उन्होंने इसे कंजरवेटिव यानी सतर्क अनुमान बताया, जिससे साफ है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट और डिमांड पर पूरा भरोसा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi 2027 तक यूरोप में एंट्री करने की भी तैयारी कर रही है।

आने वाला है Xiaomi का सबसे बड़ा प्रोडक्ट अटैक

2026 Xiaomi के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। लीक और टेस्ट म्यूल्स के मुताबिक कंपनी जल्द YU9 SUV लॉन्च कर सकती है, जिसमें 6 और 7-सीटर ऑप्शन होगा। YU7 Ultra / YU7 GT हाई-परफॉर्मेंस वर्जन होंगे। SU7 L में लंबा व्हीलबेस वाला प्रीमियम सेडान देखने को मिलेगा। इसके अलावा SU7 का फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च हो सकता है, जो नई टेक्नोलॉजी अपडेट्स के साथ आएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि YU9 रेंज-एक्सटेंडर हाइब्रिड हो सकती है, जिससे यह Xiaomi की पहली नॉन-EV कार बन जाएगी।

मजबूत नेटवर्क बना रही Xiaomi

चीन में Xiaomi ने अपने ऑटो बिजनेस के लिए बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। कंपनी के 477 डीलरशिप और 264 सर्विस सेंटर्स हैं। इसकी 138 शहरों और कस्बों में मौजूदगी है। यह नेटवर्क कंपनी को तेजी से स्केल करने में मदद कर रहा है।

