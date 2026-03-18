15 मिनट की चार्जिंग में 670Km दौड़ेगी ये इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज पर 902Km रेंज; कल होगी लॉन्च

ऐसा लगता है कि शाओमी यह बात समझती है कि कोई भी व्यक्ति चार्जिंग स्टेशन पर घंटों तक बैठे रहना पसंद नहीं करता। SU7 का मैक्स वर्जन इस कैटेगरी में सचमुच एक स्टार है। कंपनी के अनुसार, यह मॉडल महज 15 मिनट में 416 मील (लगभग 670 किलोमीटर) तक की ड्राइविंग रेंज जोड़ सकता है।

शाओमी (Xiaomi) ने कुछ समय पहले ही अपनी पहली गाड़ी SU7 सेडान के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया था। शाओमी ने इन बदलावों पर लगभग दो साल तक काम किया, ताकि गाड़ी को ड्राइवरों के लिए और भी बेहतर बनाया जा सके। यह अपडेट दिखाता है कि कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ मुकाबला करने को लेकर कितनी गंभीर है। अब यह सिर्फ एक फोन बनाने वाली कंपनी नहीं रही, जो होम अप्लायंस के साथ प्रयोग कर रही हो। दरअसल, कंपनी ने SU7 के नए मॉडल के लिए 19 मार्च का दिन तय किया गया है। इसी दिन अपडेटेड शाओमी SU7 आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

30 लाख रुपए से शुरू कीमत

कंपनी इसे सबसे पहले चीन में बिक्री के लिए लाएगी। वहीं, इसकी कीमत RMB 229,900 से RMB 309,900 के बीच होगी, जो लगभग $33,320 से $44,910 (करीब 30 लाख रुपए से 41 लाख रुपए) के बराबर है। यह कीमत सीमा SU7 को अन्य पॉपुलर EVs के मुकाबले कॉम्पटीशन बनाए रखने में मदद करती है। शाओमी साफ तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लोगों को यह महसूस हो कि उन्हें बहुत ज्यादा रुपए खर्च किए बिना ही कई हाई-टेक फीचर्स मिल रहे हैं।

नया मॉडल तेजी से चार्ज होगा

सबसे बड़े बदलावों में से एक यह है कि SU7 के स्टैंडर्ड और प्रो, दोनों ही वर्जन अब 752V सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टॉप-टियर मैक्स मॉडल लेते हैं, तो आपको 897V सिस्टम मिलता है। इन ऊंचे आंकड़ों का मतलब है कि गाड़ी ऊर्जा का आदान-प्रदान ज्यादा कुशलता से कर सकती है। इसका यह भी मतलब है कि जब गाड़ी जोरदार काम कर रही होती है, तो उसकी बैटरी उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नए सिस्टम गाड़ी की बैटरी को पुराने मॉडलों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से चार्ज करने की सुविधा देते हैं।

15 मिनट में 670Km की रेंज

ऐसा लगता है कि शाओमी यह बात समझती है कि कोई भी व्यक्ति चार्जिंग स्टेशन पर घंटों तक बैठे रहना पसंद नहीं करता। SU7 का मैक्स वर्जन इस कैटेगरी में सचमुच एक स्टार है। कंपनी के अनुसार, यह मॉडल महज 15 मिनट में 416 मील (लगभग 670 किलोमीटर) तक की ड्राइविंग रेंज जोड़ सकता है। ऐसा लगता है कि शाओमी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आप सड़क पर ज्यादा समय बिताएं और चार्जिंग केबल को घूरते हुए कम समय बिताएं।

फुल चार्ज पर 902KM की रेंज

एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर गाड़ी जितनी दूरी तय कर सकती है, वह भी काफी प्रभावशाली है। SU7 का स्टैंडर्ड वर्जन, दोबारा पावर लेने से पहले 447 मील (लगभगह 720 किलोमीटर) तक का सफर तय कर सकता है। मैक्स मॉडल 519 मील (लगभग 835 किलोमीटर) तक जा सकता है, लेकिन इस ग्रुप का असली मैराथन धावक तो इसका प्रो वर्जन है, यह एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर 560 मील (लगभग 902 किलोमीटर) तक का सफर तय कर सकता है। ये आंकड़े CLTC साइकिल पर बेस्ड है, जो चीन में ड्राइविंग दूरी को मापने का एक मानक तरीका है।