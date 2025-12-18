फुल चार्ज पर 1200Km दौड़ेगी ये इलेक्ट्रिक कार, कीमत 3.47 लाख रुपए; 7-इंच स्क्रीन के साथ लग्जरी इंटीरियर
भारतीय बाजार को इस साल एक छोटी और दमदार इलेक्ट्रिक कार का इंतजार था। हालांकि, ये इंतजार अब लगता है कि अगले साल यानी 2026 के लिए चला गया है। दरअसल, चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी बेस्ट्यून ब्रांड ने साल 2023 अपनी नई स्मॉल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। इस कार ने लॉन्च होते ही जमकर सुर्खियां बटोरी थीं। इसकी असली वजह इस कार की सस्ती होने के साथ दमदार रेंज को होना था। कंपनी बैटरी से जुड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुकी है जो जल्दी चार्ज होकर ज्यादा रेंज देती है। इसी टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने शाओमा (Xiaoma) लॉन्च की थी।
बेस्ट्यून शाओमा की कीमत 30,000 से 50,000 युआन (करीब 3.47 लाख से 5.78 लाख रुपए) के बीच है। ये फुल चार्ज पर 1200Km तक दौड़ सकती है। चीन में माइक्रो इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड सबसे ज्यादा है। अब इसका भारतीय बाजार में इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद इस बात की है कि इसे जल्द ही भारतीय बाजार में भी लाया जाएगा। हो सकता है कि कंपनी अगले साल भारतीय बाजार में इसकी एंट्री का रास्ता साफ हो जाए। इसका सीधा मुकाबला टाटा टियागो EV और MG कॉमेट EV से होगा।
शाओमा इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस कार को हार्डटॉप और कन्वर्टिबल दोनों वैरिएंट पेश किया गया है। फिलहाल हार्डटॉप वैरिएंट की बिक्री की जा रही है। यह तय नहीं है कि कन्वर्टिबल वैरिएंट फ्यूचर में सेल्स के लिए लाया जाएगा या नहीं। इस कार में एक टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट भी दिया है, जो 7-इंच की यूनिट है। डैशबोर्ड में आकर्षक डुअल-टोन थीम मिलती है। शाओमा में डुअल-टोन कलर स्कीम है, जो सीधे किसी एनिमेशन फिल्म की तरह लगती है। इसमें ज्यादा आकर्षक प्रोफाइल के लिए गोल किनारों के साथ बड़े चौकोर हेडलैंप हैं।
शाओमा एयरोडायनामिक व्हील का उपयोग करता है जो रेंज बढ़ाने में उपयोगी हो सकते हैं। बेस्ट्यून शाओमा FME प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें ईवी और रेंज एक्सटेंडर डेडिकेटेड चेसिस शामिल किए गए हैं। इससे पहले NAT नाम की राइड-हेलिंग EV को इसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। FME प्लेटफॉर्म में दो A1 और A2 सब-प्लेटफॉर्म हैं। A1 सब-प्लेटफॉर्म उन सबकॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट को पूरा करता है जिनका व्हीलबेस 2700-2850 mm है।
A2 का उपयोग 2700-3000 mm व्हीलबेस वाली कारों के लिए किया जाता है। ईवी के लिए रेंज 800Km और एक्सटेंडर के लिए 1200Km से अधिक है। दोनों प्लेटफॉर्म 800 V आर्किटेक्चर का सपोर्ट करते हैं। माइक्रो-ईवी को पावर देने वाली एकल 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर है। इसे रियर शाफ्ट पर रखा गया है।
उपयोग की गई बैटरी एक लिथियम-आयरन फॉस्फेट (LFP) यूनिट है, जो गोशन और REPT द्वारा सप्लाई करता है। सेफ्टी के लिहाज से Bestune Xiaoma में ड्राइवर साइड एयरबैग मिलता है। इसमें 3-डोर दिए हैं। बेस्ट्यून शाओमा 3000mm लंबी, 1510mm चौड़ी और 1630mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस 1,953mm है।
