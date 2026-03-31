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301Km रेंज, 35 मिनट में 80% चार्ज, 10.1 इंच स्क्रीन; सिर्फ ₹5.90 लाख में नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

Mar 31, 2026 06:15 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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दुनियाभर में इलेक्ट्रिक व्हीलर का दबदबा दिखने लगा है। खासकर, चीन के अंदर इस सेगमेंट में तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिलता है। वहीं, की कंपनियां कम कीमत में छोटी लेकिन ज्यादा रेंज देने वाली कारों को लॉन्च कर रही हैं। इसी कड़ी में अब वुलिंग मोटर ने अपनी 2026 होंगगुआंग मिनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है।

301Km रेंज, 35 मिनट में 80% चार्ज, 10.1 इंच स्क्रीन; सिर्फ ₹5.90 लाख में नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

दुनियाभर के बाजारों में अब इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर का दबदबा दिखने लगा है। खासकर, चीनी मार्केट के अंदर इस सेगमेंट में तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिलता है। वहीं, की कंपनियां कम कीमत में छोटी लेकिन ज्यादा रेंज देने वाली कारों को लॉन्च कर रही हैं। इसी कड़ी में अब वुलिंग मोटर ने अपनी 2026 होंगगुआंग मिनी इलेक्ट्रिक कार (Hongguang Mini EV) लॉन्च की है। कंपनी ने इसे चार वैरिएंट में लॉन्च किया है। जिनकी कीमत सब्सिडी से पहले 44,800 से 54,800 युआन (लगभग 5.9 लाख से 7.5 लाख रुपए) के बीच है। इस अपडेटेड मॉडल में चार डोर और चार सीटों वाला लेआउट जारी रखा गया है। इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और इन-कार सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए हैं।

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होंगगुआंग मिनी EV का एक्सटीरियर

होंगगुआंग मिनी इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन "स्वीट स्क्वायर" जैसा बताया गया है, जिसमें एक बॉक्सी प्रोफाइल को गोल एलिमेंट के साथ मिलाया गया है, जैसे कि गोल LED हेडलाइट्स, शीशे और डेकोरेटिव डिटेल दिखती है। इसमें तीन नए कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं, जिनके लिए 8 परत वाली पेंट प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है।

इस गाड़ी की लंबाई 3268 mm, चौड़ाई 1520 mm और ऊंचाई 1575 mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2190 mm है। पिछले वर्जन की तुलना में लंबाई और ऊंचाई थोड़ी बढ़ा दी गई है, जबकि व्हीलबेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका टर्निंग रेडियस 4.5 मीटर बताया गया है। बाहरी हिस्से की अन्य विशेषताओं में डुअल-टोन बॉडी, क्लोवर-स्टाइल के पहिए और पीछे का बड़ा टेलगेट शामिल हैं।

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₹5.90 लाख में ई-कार लॉन्च

होंगगुआंग मिनी EV का इंटीरियर

अब बात करें होंगगुआंग मिनी इलेक्ट्रिक कार के इंटीरियर की तो अंदर के हिस्से में ब्राउन और व्हाइट कलर की सीटों के साथ डुअल-टोन कलर स्कीम दी गई है। साथ ही, एक नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड भी है, जिसमें सामान रखने के लिए जगहें बनाई गई हैं। गियर चुनने के लिए पहले वाला लेआउट हटाकर अब कॉलम-माउंटेड गियर सेलेक्टर लगाया गया है, जिससे सेंटर कंसोल में जगह खाली हो गई है।

इसमें 10.1 इंच की सेंट्रल डिस्प्ले में एक नया यूजर इंटरफेस के साथ मिलता है। यह ड्रॉप-डाउन कंट्रोल मेनू को सपोर्ट करती है। इस सिस्टम में चार प्रीसेट मोड जैसे रेस्ट, कैंपिंग, बारिश/बर्फ और पेट शामिल किए गए हैं। कनेक्टिविटी फीचर्स में मोबाइल ऐप के जरिए गाड़ी को दूर से कंट्रोल करना शामिल है, जिससे आप गाड़ी को चालू करने और एयर कंडीशनिंग चलाने का समय तय कर सकते हैं।

इंफोटेनमेंट सिस्टम को ओवर-द-एयर अपडेट के जरिए एपल कारप्ले, हुवावेई हायकार और कारलिंक को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इस गाड़ी में बिना चाबी के एंट्री और स्टार्ट करने की सुविधा भी है। गाड़ी के केबिन में सामान रखने के लिए 20 जगहें दी गई हैं। वहीं, पीछे की सीटों को मोड़कर सामान रखने के लिए ट्रंक की कैपेसिटी को 838 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

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होंगगुआंग मिनी EV की रेंज
इस गाड़ी में 30 kW की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो मौजूदा चार दरवाजों वाले वर्जन जैसी ही है। यह 0 से 50 km/h की रफ़्तार 4.56 सेकंड में पकड़ लेती है। इसमें CLTC रेंज के दो ऑप्शन 205Km और 301Km मिलते हैं। एनर्जी कंजप्शन 8.9 kWh/100 km बताई गई है। इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगी है। चार्जिंग ऑप्शन में DC फास्ट चार्जिंग शामिल है, जिससे बैटरी 35 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो जाती है। इसके अलावा दो और चार्जिंग तरीके भी उपलब्ध हैं। इस सिस्टम में कम तापमान में काम करने के लिए बैटरी हीटिंग की सुविधा भी दी गई है।

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होंगगुआंग मिनी EV का सेफ्टी
इस मॉडल में रिंग-आकार का केज बॉडी स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 60% हाई-स्ट्रेंथ स्टील और मुख्य हिस्सों में 1500 MPa मटीरियल का उपयोग किया गया है। सुरक्षा सुविधाओं में डुअल फ्रंट एयरबैग और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। इसके सस्पेंशन सेटअप में आगे की तरफ मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सिस्टम और पीछे की तरफ थ्री-लिंक नॉन-इंडिपेंडेंट दिया गया है। दोनों ही एक्सल पर डिस्क ब्रेक लगे हैं। फिलहाल इसे चीन के बाहर बेचा जाएगा या नहीं इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है। अगर ये भारत आती है तब इसकी मुकाबला MG EV कॉमेट से होगा। ये कॉमेट से बड़ी, सस्ती और ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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