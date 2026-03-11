जब 20 फीट गड्ढे में गिरी टाटा सिएरा SUV, तो खुली सेफ्टी की पोल! सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप
एक महिला ड्राइवर ने अचानक तेज रफ्तार में सिएरा का कंट्रोल खो दिया। इसके बाद सीधे निर्माणाधीन साइट के लगभग 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। लेकिन, टाटा सिएरा के सेफ्टी फीचर्स ने पैसेंजर्स की जान बचा ली।
महाराष्ट्र के ठाणे में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ गई है। यहां एक महिला जब नई SUV की टेस्ट ड्राइव कर रही थी, तभी कार अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और सीधे कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में जा गिरी। यह घटना उस समय हुई जब महिला टाटा सिएरा (Tata Sierra) को शोरूम से टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकली थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कैसे हुआ हादसा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना थाने (Thane) के पंचपाखड़ी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि महिला ड्राइवर ने अचानक तेज रफ्तार में कार का कंट्रोल खो दिया। इसके बाद SUV ने पहले एक ऑटो रिक्शा और दो मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इसके बाद कार ने सड़क पर लगे बैरिकेड्स तोड़ दिए और सीधे निर्माणाधीन साइट के लगभग 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी।
कार में सवार थे 3 लोग
उस समय कार में कुल तीन लोग मौजूद थे। इसमें महिला ड्राइवर, उनका एक रिश्तेदार और शोरूम का एक कर्मचारी शामिल था। घटना के बाद थाने मुंशिपल कॉर्पोरेशन (Thane Municipal Corporation) की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मौके पर पहुंची और तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
क्या 5-स्टार सेफ्टी ने बचाई जान?
दिलचस्प बात यह है कि हादसे के बावजूद कार में बैठे लोगों की जान बच गई। दरअसल, टाटा सिएरा (Tata Sierra) को भारत NCAP (Bharat NCAP) से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना के दौरान एयरबैग खुल गए। कार की हाई-स्ट्रेंथ स्टील बॉडी ने झटका सह लिया और गड्ढे में गिरने के बाद भी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुई। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि उस समय ADAS सिस्टम एक्टिव नहीं था, इसलिए कार ने खुद ब्रेक नहीं लगाया।
टाटा सिएरा में मिलते हैं ये सेफ्टी फीचर्स
नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग स्टील बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है।
इंजन और कीमत
भारत में यह SUV लगभग ₹11.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें कई इंजन विकल्प मिलते हैं। इसमें 1.5L टर्बो पेट्रोल (160hp/255Nm), 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (106hp) और 1.5L डीजल इंजन (118hp) मिलता है। ट्रांसमिशन में मैनुअल, ऑटोमैटिक और ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं।
ठाणे में हुए इस हादसे ने एक बार फिर दिखा दिया कि मजबूत सेफ्टी फीचर्स कितने जरूरी होते हैं। करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरने के बावजूद कार में बैठे लोगों की जान बच गई, जिसमें 5-Star सेफ्टी और एयरबैग सिस्टम की अहम भूमिका मानी जा रही है। P.C- MOTOR WORLD INDIA
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
