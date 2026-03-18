टेस्ला पर करोड़ों का मुकदमा, सेल्फ-ड्राइविंग में खराबी से उड़े कार के परखच्चे! हादसे का वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

Mar 18, 2026 04:55 pm IST

टेस्ला सायबरट्रक (Tesla Cybertruck) का सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम अचानक खराब होने से कार पुल से टकरा गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके कारण टेस्ला पर करोड़ों का मुकदमा हुआ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटल्स जानते हैं।

अमेरिका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने टेस्ला (Tesla) के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि टेस्ला सायबरट्रक (Tesla Cybertruck) का सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम अचानक गड़बड़ा गया और गाड़ी ने उसे और उसके छोटे बच्चे को लगभग पुल से नीचे गिरा दिया। यह घटना अगस्त 2025 की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटल्स जानते हैं।

एनडीटीवी ऑटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ सायबरट्रक (Cybertruck) चला रही थी और उस समय गाड़ी का ड्राइवर-असिस्ट सिस्टम एक्टिव था। जैसे ही गाड़ी एक Y-शेप ओवरपास पर पहुंची, उसे दाएं मुड़ना था, लेकिन कार ने सही मोड़ नहीं लिया और सीधे जाकर कंक्रीट बैरियर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के कुछ हिस्से हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए।

महिला के वकील का दावा है कि हादसे से ठीक पहले उसने ड्राइवर-असिस्ट फीचर को बंद करने की कोशिश की और खुद कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दुर्घटना में महिला को कंधे, गर्दन और पीठ में गंभीर चोटें आईं, साथ ही नसों से जुड़ी समस्या भी हुई। राहत की बात यह रही कि पीछे सीट पर बैठा बच्चा सुरक्षित रहा।

करीब 1 मिलियन डॉलर का मुकदमा



इस घटना के बाद महिला ने टेस्ला (Tesla) पर करीब 1 मिलियन डॉलर (लगभग 8 करोड़ रुपये) का मुकदमा किया है। आरोप है कि कंपनी ने अपने ऑटोपायलट (Autopilot) सिस्टम की क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और जरूरी सेफ्टी उपायों को नजरअंदाज किया।

सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर बड़े सवाल

यह मामला एक बार फिर सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। भले ही यह टेक्नोलॉजी भविष्य मानी जा रही हो, लेकिन ऐसे हादसे यह दिखाते हैं कि अभी इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है।