Why the Suzuki e-Vitara is a significant Make-In-India milestone मारुति सुजुकी ई-विटारा को क्यों माना जा रहा मील का पत्थर? मेक-इन-इंडिया प्रोडक्शन से भारत को मिलेगी बड़ी कामयाबी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Why the Suzuki e-Vitara is a significant Make-In-India milestone

मारुति सुजुकी ई-विटारा को क्यों माना जा रहा मील का पत्थर? मेक-इन-इंडिया प्रोडक्शन से भारत को मिलेगी बड़ी कामयाबी

अक्सर ईवी बाजार में देर से प्रवेश के लिए पूछताछ की जाती है, सुजुकी मोटर कॉर्प ने फिर भी एक जन्म-इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म बनाकर ध्वनि रणनीति दिखाई है, जो शुरू से ही घरेलू लोगों से परे बाजारों के लिए डिजाइन और इंजीनियर था, जिसमें जापान और यूरोप जैसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 09:43 AM
share Share
Follow Us on
मारुति सुजुकी ई-विटारा को क्यों माना जा रहा मील का पत्थर? मेक-इन-इंडिया प्रोडक्शन से भारत को मिलेगी बड़ी कामयाबी

भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोडक्शन लाइन से पहली सुजुकी ई-विटारा को हरी झंडी दिखाई, जो देश के EV निर्माण कौशल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा। ई-विटारा की पहली इकाई यूके को निर्यात की जाएगी, जो उन 100 देशों में से एक है, जिन्हें ई-विटारा को गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी मोटर प्लांट से भेजा जाएगा। जब से नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में ई-विटारा को पेश किया गया है, तब से भारत ने सुजुकी की ग्लोबल बीईवी आकांक्षाओं के लिए ग्राउंड जीरो के रूप में काम किया है।

अक्सर ईवी बाजार में देर से प्रवेश के लिए पूछताछ की जाती है, सुजुकी मोटर कॉर्प ने फिर भी एक जन्म-इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म बनाकर ध्वनि रणनीति दिखाई है, जो शुरू से ही घरेलू लोगों से परे बाजारों के लिए डिजाइन और इंजीनियर था, जिसमें जापान और यूरोप जैसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शामिल हैं। ऐसे समय में जब टाटा मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जैसे स्थानीय बाजार के नेताओं की यूके और यूरोप जैसे बाजारों में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को निर्यात करने की योजना अभी भी विकास में है, सुजुकी की घोषणा भारत के ईवी विनिर्माण कौशल में विश्वास के एक बड़े शो के रूप में आती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

₹ 17 - 26 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 22.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG ZS EV

MG ZS EV

₹ 17.99 - 20.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 17.99 - 23.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

विशेष रूप से जब आप इस तथ्य पर विचार करते हैं कि टाटा मोटर्स निर्यात बाजार वर्तमान में श्रीलंका, नेपाल और मॉरीशस तक सीमित हैं, दक्षिण अफ्रीका को छह साल के अंतराल के बाद सूची में जोड़ा गया है। तो क्या ई-विटारा को अलग करता है? मल्टी-ब्रांड क्षमता वाला एक बोर्न-इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म ई-विटारा को रेखांकित करने वाले प्लेटफॉर्म को सुजुकी, टोयोटा मोटर कॉर्प और दाइहात्सु द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसमें सुजुकी इसके विकास का नेतृत्व कर रही है, जैसा कि 2024 में रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट किया गया था। अनिवार्य रूप से, बीईवी का स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर, ई-एक्सल और बैटरी एकीकरण त्रिकोणीय सहयोग का परिणाम है, जबकि इसके डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीचर्स आदि सहित बाकी वाहन सुजुकी द्वारा विकसित किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:गडकरी का कंपनियों से आग्रह... फोन चार्जर की तरह EV चार्जिंग सिस्टम में हो समनाता

यह त्रिपक्षीय उद्यम है जो ई-विटारा को अपनी निर्यात योग्यता प्रदान करता है, जबकि संयंत्र इसे उस तरह की स्केलेबिलिटी देता है जो टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे घरेलू बाजार के नेताओं के पास भी नहीं है। Suzuki e-Vitara को दो प्राथमिक कॉन्फ़िगरेशन में बेचा जाएगा, जिसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक, फ्रंट-व्हील ड्राइव और AWD कॉन्फ़िगरेशन (Suzuki की मालिकाना AllGrip तकनीक) शामिल हैं। इसे Toyota के Urban Cruiser EV के रूप में भी रीबैज किया जाएगा, जिसमें एक बार फिर Suzuki का Heartect-e प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफ़ॉर्म को Suzuki के मौजूदा लाइटवेट Heartect प्लेटफ़ॉर्म से लिया गया है, जिसे बैटरी एकीकरण के साथ स्केटबोर्ड लेआउट में अनुकूलित किया गया है।

हालांकि, उत्पाद के वैश्विक समरूपता के लिए टोयोटा-बिक्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता-अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि प्लेटफॉर्म यूरोएनसीएपी, आसियान एनसीएपी और कड़े जापानी क्रैश मानकों को पूरा करता है, जिसने बदले में कार को अपनी निर्यात व्यवहार्यता दी। टोयोटा ने बैटरी प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने में मदद करने के लिए एलएफपी सुरक्षा प्रोटोकॉल पर अपने काम का भी लाभ उठाया। घरेलू बैटरी इलेक्ट्रोड; एक्स पर प्रधानमंत्री का पोस्ट हंसलपुर संयंत्र की बैटरी निर्माण क्षमताओं के महत्व को भी इंगित करता है, जिसमें पीएम ने हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन को "हमारे बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को एक बड़ा बढ़ावा देने" का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें:मारुति ने यहां भी बनाया रिकॉर्ड, अपने इस शोरूम से 60 लाख पुरानी कार बेच डालीं

इस अंतर को उजागर करना महत्वपूर्ण है कि जबकि Suzuki e-Vitara भारी स्थानीयकृत है, जिसमें बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय निर्माण भी शामिल है, इलेक्ट्रिक एसयूवी आयातित बैटरी सेल पैक का उपयोग करना जारी रखेगी, विशेष रूप से चीनी ईवी दिग्गज BYD द्वारा अग्रणी, जो लिथियम-आयन फॉस्फेट बैटरी की अत्याधुनिक "ब्लेड" किस्म के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि, एक बड़े पैमाने पर बाजार निर्माता द्वारा इलेक्ट्रोड का निर्माण आपूर्ति श्रृंखला स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Grand Vitara अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।