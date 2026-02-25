रेंज भले ही 95Km, लेकिन इस इलेक्ट्रित स्कूटर की बैटरी सबसे सेफ; ये ओला, TVS, एथर या बजाज नहीं

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने ई-एक्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर एक अलग तरह का कमेंट किया है। दरअसल, कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेंज या एक्सेलरेशन के दावों के बजाय भरोसेमंद इस्तेमाल पर जोर दे रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी शेयर की है।

अपनी वेबसाइट पर कंपनी ने बताया कि उसने NMC (निकेल मैंगनीज कोबाल्ट) पैक के बजाय LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी क्यों चुनी है। इसका कारण कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, डैमेज होने पर रिलायबिलिटी और लंबी साइकिल लाइफ का बेहतर बैलेंस है। वे यह भी बताते हैं कि LFP साइकिल लाइफ आमतौर पर NMC से लगभग चार गुना ज्यादा होती है।

पहली बार EV खरीदने वाले यह भी पूछते हैं कि 2 या 3 साल तक रोजाना आने-जाने, गर्मी में रहने, ट्रैफिक में इस्तेमाल और बार-बार चार्ज करने के बाद स्कूटर कैसा काम करेगा। सुज़ुकी इस सबसे महंगे EV कंपोनेंट को बचाने और कम मेंटेनेंस और चलाने के खर्च को सपोर्ट करने के तरीके के तौर पर बैटरी लाइफ बढ़ाने पर जोर देती है। बेहतर बैटरी प्रोटेक्शन के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर में लगा एक सुरक्षित बैटरी बॉक्स भी जरूरी है।

LFP केमिस्ट्री को आमतौर पर तब पसंद किया जाता है जब कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा बैटरी सिस्टम चाहता है जो ज्यादा ड्यूरेबल और थर्मली स्टेबल हो, भले ही मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा एनर्जी डेंसिटी के पीछे ना भाग रहा हो। यह बदलाव एक ऐसे स्कूटर के लिए ठीक है जिसे बहुत ज्यादा रुक-रुककर चलने वाले ट्रैफिक में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे बार-बार चार्जिंग साइकिल का सामना करना पड़ेगा और भारत का मौसम भी बहुत मिला-जुला रहेगा। इसलिए, यूजर चाहता है कि गाड़ी की पूरी लाइफ में उसे एक जैसा एक्सपीरियंस मिले।

सुजुकी ई-एक्सेस की बैटरी और रेंज बता दें कि ई-एक्सेस बैटरी एक 51.2V सिस्टम है जिसकी बैटरी कैपेसिटी 3.072kWh है। इसकी दावा की गई रेंज 95Km (AIS 040) ज्यादातर कॉम्पिटिटर से कम है। हालांकि, यह ज्यादा भरोसेमंद साबित होगी और ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी अपना चार्ज बनाए रखेगी। सुज़ुकी का प्राइस जस्टिफिकेशन यह है कि ई-एक्सेस का LFP पैक ज्यादा समय तक चलेगा और ज्यादा सुरक्षित होगा।

इसमें 4.1 kW की इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है जो 15 Nm का टॉर्क देती है। सुजुकी का दावा है कि बैटरी लेवल 10% तक कम होने पर भी स्कूटर लगातार परफॉर्मेंस देता है, जिससे ज्यादातर चार्ज साइकिल में इस्तेमाल करने लायक आउटपुट मिलता है। राइडर अपनी पसंद के हिसाब से तीन मोड ईको, राइड A और राइड B में से चुन सकते हैं।

यह डेली इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए रिवर्स असिस्ट और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ भी आता है। पावर सोर्स के तौर पर सुजुकी ने लिथियम आयरन फॉस्फेट या LFP, बैटरी पैक को चुना है। ब्रांड का कहना है कि यह केमिस्ट्री पारंपरिक निकल मैंगनीज कोबाल्ट या NMC, बैटरी सेटअप की तुलना में ज्यादा चलने के लिए बनाई गई है।

सुजुकी ई-एक्सेस का हार्डवेयर

एक हल्के चेसिस पर बना है, जिसमें एल्युमीनियम बैटरी केसिंग फ्रेम स्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड है। कंपनी के अनुसार, इस लेआउट का मकसद ओवरऑल स्टेबिलिटी को बढ़ाना और हैंडलिंग की विशेषताओं को बेहतर बनाना है। इक्विपमेंट की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में LED लाइटिंग, टू टोन एलॉय व्हील्स और मेंटेनेंस फ्री ड्राइव बेल्ट के साथ आता है। सुजुकी का दावा है कि बेल्ट को स्टैंडर्ड इस्तेमाल की कंडीशन में सात साल या 70,000 किलोमीटर तक चलने के लिए बनाया गया है।