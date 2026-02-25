Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रेंज भले ही 95Km, लेकिन इस इलेक्ट्रित स्कूटर की बैटरी सबसे सेफ; ये ओला, TVS, एथर या बजाज नहीं

Feb 25, 2026 09:52 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने ई-एक्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर एक अलग तरह का कमेंट किया है। दरअसल, कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेंज या एक्सेलरेशन के दावों के बजाय भरोसेमंद इस्तेमाल पर जोर दे रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी शेयर की है।

रेंज भले ही 95Km, लेकिन इस इलेक्ट्रित स्कूटर की बैटरी सबसे सेफ; ये ओला, TVS, एथर या बजाज नहीं

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने ई-एक्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर एक अलग तरह का कमेंट किया है। दरअसल, कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेंज या एक्सेलरेशन के दावों के बजाय भरोसेमंद इस्तेमाल पर जोर दे रही है। अपनी वेबसाइट पर कंपनी ने बताया कि उसने NMC (निकेल मैंगनीज कोबाल्ट) पैक के बजाय LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी क्यों चुनी है। इसका कारण कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, डैमेज होने पर रिलायबिलिटी और लंबी साइकिल लाइफ का बेहतर बैलेंस है। वे यह भी बताते हैं कि LFP साइकिल लाइफ आमतौर पर NMC से लगभग चार गुना ज्यादा होती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं

पहली बार EV खरीदने वाले यह भी पूछते हैं कि 2 या 3 साल तक रोजाना आने-जाने, गर्मी में रहने, ट्रैफिक में इस्तेमाल और बार-बार चार्ज करने के बाद स्कूटर कैसा काम करेगा। सुज़ुकी इस सबसे महंगे EV कंपोनेंट को बचाने और कम मेंटेनेंस और चलाने के खर्च को सपोर्ट करने के तरीके के तौर पर बैटरी लाइफ बढ़ाने पर जोर देती है। बेहतर बैटरी प्रोटेक्शन के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर में लगा एक सुरक्षित बैटरी बॉक्स भी जरूरी है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Suzuki e Access

Suzuki e Access

₹ 1.88 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric S1 Pro Sport

Ola Electric S1 Pro Sport

₹ 1.5 - 1.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha EC-06

Yamaha EC-06

₹ 1.68 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ather Energy 450 Apex

Ather Energy 450 Apex

₹ 1.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Birla JF

Birla JF

₹ 1.63 - 2.31 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Simple Energy One Gen 2

Simple Energy One Gen 2

₹ 1.7 - 1.78 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

LFP केमिस्ट्री को आमतौर पर तब पसंद किया जाता है जब कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा बैटरी सिस्टम चाहता है जो ज्यादा ड्यूरेबल और थर्मली स्टेबल हो, भले ही मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा एनर्जी डेंसिटी के पीछे ना भाग रहा हो। यह बदलाव एक ऐसे स्कूटर के लिए ठीक है जिसे बहुत ज्यादा रुक-रुककर चलने वाले ट्रैफिक में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे बार-बार चार्जिंग साइकिल का सामना करना पड़ेगा और भारत का मौसम भी बहुत मिला-जुला रहेगा। इसलिए, यूजर चाहता है कि गाड़ी की पूरी लाइफ में उसे एक जैसा एक्सपीरियंस मिले।

ये भी पढ़ें:टाटा नेक्सन EV को सीधे टक्कर देगी ये नई इलेक्ट्रिक SUV, टेस्टिंग में हुई कैद

सुजुकी ई-एक्सेस की बैटरी और रेंज

बता दें कि ई-एक्सेस बैटरी एक 51.2V सिस्टम है जिसकी बैटरी कैपेसिटी 3.072kWh है। इसकी दावा की गई रेंज 95Km (AIS 040) ज्यादातर कॉम्पिटिटर से कम है। हालांकि, यह ज्यादा भरोसेमंद साबित होगी और ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी अपना चार्ज बनाए रखेगी। सुज़ुकी का प्राइस जस्टिफिकेशन यह है कि ई-एक्सेस का LFP पैक ज्यादा समय तक चलेगा और ज्यादा सुरक्षित होगा।

इसमें 4.1 kW की इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है जो 15 Nm का टॉर्क देती है। सुजुकी का दावा है कि बैटरी लेवल 10% तक कम होने पर भी स्कूटर लगातार परफॉर्मेंस देता है, जिससे ज्यादातर चार्ज साइकिल में इस्तेमाल करने लायक आउटपुट मिलता है। राइडर अपनी पसंद के हिसाब से तीन मोड ईको, राइड A और राइड B में से चुन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:2 महीने में आ जाएगी 7-सीटर लिमो ग्रीन, सिंगल चार्ज पर 450Km तक दौड़ेगी

यह डेली इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए रिवर्स असिस्ट और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ भी आता है। पावर सोर्स के तौर पर सुजुकी ने लिथियम आयरन फॉस्फेट या LFP, बैटरी पैक को चुना है। ब्रांड का कहना है कि यह केमिस्ट्री पारंपरिक निकल मैंगनीज कोबाल्ट या NMC, बैटरी सेटअप की तुलना में ज्यादा चलने के लिए बनाई गई है।

सुजुकी ई-एक्सेस का हार्डवेयर
एक हल्के चेसिस पर बना है, जिसमें एल्युमीनियम बैटरी केसिंग फ्रेम स्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड है। कंपनी के अनुसार, इस लेआउट का मकसद ओवरऑल स्टेबिलिटी को बढ़ाना और हैंडलिंग की विशेषताओं को बेहतर बनाना है। इक्विपमेंट की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में LED लाइटिंग, टू टोन एलॉय व्हील्स और मेंटेनेंस फ्री ड्राइव बेल्ट के साथ आता है। सुजुकी का दावा है कि बेल्ट को स्टैंडर्ड इस्तेमाल की कंडीशन में सात साल या 70,000 किलोमीटर तक चलने के लिए बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:सुजुकी ने अपने स्कूटर को कर दिया सस्ता, पूरे ₹19800 का डिस्काउंट दे रही

सुजुकी ई-एक्सेस का चार्जिंग नेटवर्क
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का कहना है कि ई-एक्सेस को देश भर में फैले 1200 से ज्यादा आउटलेट्स के नेटवर्क से सपोर्ट मिलेगा। अभी, 240 से ज्यादा डीलरशिप DC फास्ट चार्जिंग सुविधाओं से लैस हैं। कंपनी इसे और बढ़ाने का प्लान कर रही है। कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विसिंग और आफ्टर सेल्स सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड EV टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी गई है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।