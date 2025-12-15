Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Why is Monthly Car Insurance Becoming More Popular, know its benefits
एकमुश्त मोटा पैसा देने की झंझट खत्म! अब हर महीने भरें कार इंश्योरेंस! जानिए लोग क्यों तेजी से अपना रहे ये तरीका

संक्षेप:

पिछले कुछ सालों में कार मालिकों के बीच मंथली कार इंश्योरेंस का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अब लोग सालाना एक साथ भारी भरकम अमाउंट देने के बजाय हर महीने छोटे-छोटे हिस्सों में प्रीमियम देना पसंद कर रहे हैं। आइए आसान तरीके से समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है?

Dec 15, 2025 02:09 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
1- आसानी लगता है मंथली प्लान

पिछले समय तक इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम एक साथ देना होता था, जो कभी-कभी 15,000 या उससे ऊपर भी जा सकता है। ऐसा भारी भुगतान एक बार में करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मंथली प्लान में वही रकम को छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसे हर महीने 1,000 रुपये या 1,500 रुपये तक। इससे खर्चा बराबर और कम बोझिल लगता है।

2- मासिक बजट में बेहतर प्लानिंग

आजकल बहुत से लोग अपनी इनकम, खर्च और बचत को महीने के हिसाब से मैनेज करते हैं। मंथली इंश्योरेंस इससे अच्छी तरह मैच करता है। लोग इसे अपनी पेंशन, EMI, किराया, बिजली/बिल आदि के साथ आसानी से जोड़ पाते हैं। अगर सभी बड़ी रकम सालाना एक-बार कैश से कट जाएं, तो अन्य खर्चा प्रभावित हो सकता है, लेकिन महीने-महीने में कम अमाउंट में इंश्योरेंस आसान लगता है।

3- कम स्ट्रेस और बड़ा भुगतान

कभी-कभी भारी एक-बार भुगतान से आर्थिक तनाव या चिंता हो जाती है। मंथली भुगतान में यह तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। लोग जानते हैं कि हर महीने एक स्थिर, छोटा भुगतान कटेगा जैसे किसी बिल या EMI की तरह और इससे मानसिक रूप से खर्चा बेहतर कंट्रोल रहता है।

4- किसके लिए है यह सबसे फायदेमंद?

मंथली कार इंश्योरेंस उन लोगों के लिए खास रूप से फायदेमंद है, जो यंग ड्राइवर्स और जिनको पहली बार इंश्योरेंस लेना है। वहीं, इसके अलावा स्टूडेंट्स / अस्थायी नौकरी वाले लोगों के लिए भी यह सही है, जिनकी इनकम नियमित नहीं है। इनके अलावा फ्रीलांसर या सेल्फ-एम्प्लॉइड लोगों के लिए भी ये सही है, जिनकी आय महीने-दर-महीने बदलती है। इसके अलावा कम आय वाले घरों के लिए भी यह सही है, जो भारी सालाना भुगतान से बचना चाहते हैं।

5- क्या मंथली इंश्योरेंस पड़ेगा महंगा?

हां, कई बार मंथली भुगतान में थोड़ी अतिरिक्त फीस या एडमिन चार्ज शामिल हो सकता है, जिससे कुल सालाना खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन, ज्यादातर कंपनियां इसे EMI की तरह सालाना पॉलिसी के हिस्सों में बांट देती हैं, इसलिए कवरेज पूरी तरह साल भर के लिए ही रहता है।

6- इंश्योरेंस को पूरा समझें

मंथली पॉलिसी भी अक्सर थर्ड-पार्टी कवरेज दे सकती है। इसके अलावा ओन-डैमेज और एक्स्ट्रा कवरेज विकल्प दे सकती है और लॉन्ग-टर्म सुरक्षा भी देती है, बस भुगतान स्टाइल अलग है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

