अपने फीचर्स की बदौलत ये कार बनी भारत की नंबर-1 SUV, बिना कुछ सोचे समझे खरीद रहे लोग; जानिए इसकी खासियत

संक्षेप: हुंडई क्रेटा अब सिर्फ एक SUV नहीं रही, बल्कि यह उस सेगमेंट का बेंचमार्क बन चुकी है, जिसके सामने बाकी गाड़ियों को खुद को साबित करना पड़ता है।भारत की इस नंबर-1 SUV को लोग बिना कुछ सोचे समझे खरीद रहे हैं। आइये इसकी खासियत जानते हैं।

Jan 25, 2026 04:13 pm IST

भारत का मिडसाइज SUV सेगमेंट बेहद भीड़भाड़ वाला है। हर ब्रांड यहां अपनी-अपनी SUV को सबसे बेहतर साबित करने में लगा है। लेकिन, इन सबके बीच अगर कोई एक गाड़ी है, जिसे लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे चुन लेते हैं, तो वो हुंडई क्रेटा है। क्रेटा अब सिर्फ एक SUV नहीं रही, बल्कि यह उस सेगमेंट का बेंचमार्क बन चुकी है, जिसके सामने बाकी गाड़ियों को खुद को साबित करना पड़ता है।

हर तरह के ग्राहक के लिए इंजन ऑप्शन

हुंडई क्रेटा की सबसे बड़ी ताकत इसका वाइड पावरट्रेन ऑप्शन है। कंपनी ने ग्राहकों को किसी एक परिभाषा में बांधने की कोशिश नहीं की है।

इसमें 1.5-लीटर MPi पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 PS की पावर और 143.8 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। जो लोग डेली की सिटी ड्राइव और आरामदायक राइड चाहते हैं, उनके लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है।

इसके अलावा इसमें 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। इसके अलावा 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है। हुंडई का भरोसेमंद U2 CRDi डीजल इंजन 116 PS और 250 Nm टॉर्क देता है। 2025 में क्रेटा की 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकना इस बात का सबूत है कि भारतीय ग्राहक आज भी डीजल पर भरोसा करते हैं।

ट्रांसमिशन में भी पूरी आज़ादी

क्रेटा यहां भी किसी को निराश नहीं करती है। इसमें आपको पेट्रोल और डीजल में 6-स्पीड मैनुअल, पेट्रोल MPi के साथ IVT ऑटोमैटिक, डीजल में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। इसके साथ टर्बो पेट्रोल में 7-स्पीड DCT दिया गया है। मतलब चाहे आप आरामदायक ड्राइव चाहते हों या स्पोर्टी फील, हर जरूरत का समाधान मौजूद है।

भारतीय सड़कों के हिसाब से परफेक्ट साइज

क्रेटा का साइज भारतीय कंडीशंस के लिए बिल्कुल संतुलित है। इसकी लंबाई 4,330 mm, चौड़ाई 1,790 mm और 2,610 mm व्हीलबेस है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 190 mm का है। यह न तो बहुत बड़ी लगती है और न ही छोटी। खराब सड़कों, स्पीड ब्रेकर और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी यह आत्मविश्वास देती है। साथ ही 433 लीटर का बूट स्पेस फैमिली ट्रिप के लिए काफी उपयोगी है।

केबिन में प्रीमियम और मॉडर्न फील

क्रेटा का केबिन इसे डिफॉल्ट SUV बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बोस का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है। इसके अलावा Bluelink कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में 70 से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे रिमोट इंजन स्टार्ट, व्हीकल ट्रैकिंग और वॉइस कमांड।

सेफ्टी में भी कोई समझौता नहीं

हुंडई ने क्रेटा में सेफ्टी को पूरी तरह से प्राथमिकता दी है। इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ESC और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम दिए गए हैं।

इसके टॉप वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS सिस्टम दिया गया है, जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट सिस्टम शामिल है। इसमें मिलने वाले 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स डेली की ड्राइविंग को काफी आसान बना देते हैं।

कंफर्ट और माइलेज

क्रेटा का सस्पेंशन भारतीय सड़कों के लिए ट्यून किया गया है, जिससे लंबी यात्रा में थकान महसूस नहीं होती। माइलेज भी इस सेगमेंट में इसे मजबूत बनाता है।

इसके डीज़ल मैनुअल का माइलेज 21.8 kmpl और पेट्रोल वेरिएंट्स का माइलेज 18.4 kmpl तक है