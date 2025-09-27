कंपनी कारों में एक्स्ट्रा टायर देना बंद कर रहीं, इसमें मारुति के कई मॉडल भी शामिल; जानिए इसकी वजह

टाटा ने अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कारों जैसे पंच EV और टियागो EV के साथ अपनी हैरियर और सफारी पर भी इसे लागू करना शुरू कर दिया है। जबकि, मारुति ने भी फ्रोंक्स और ग्रैंड विटारा के कुछ वैरिएंट पर ऐसा ही किया है। अपने सभी वैरिएंट से स्पेयर टायर हटाने का सबसे पहला काम मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस ने किया है।

साल 2020 में सरकार ने केंद्रीय मोटर व्हीकल नियमों (CMVR) में संशोधन करके यह प्रावधान किया था कि पैसेंजर व्हीकल को स्पेयर टायर के साथ बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि व्हीकल में ट्यूबलेस टायर हों और उसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और पंचर रिपेयर किट लगा हो। उस समय यह बात यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन 5 साल बाद इसे धीरे-धीरे न सिर्फ प्रीमियम व्हीकल में बल्कि मुख्यधारा के व्हीकल में भी एक्सेप्टेशन मिलने लगी है। यह यूरोपीय बाजारों में सालों से चलन में है।

कार से स्पेयर टायर निकालने की कई अहम वजह हैं, जैसे > सड़कों की हालत में लगातार सुधार का होना

> कार ओनर मेंटेनेंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना

> टायर बेहतर क्वालिटी के हो रहे हैं और ज्यादा समय तक चल रहे

> TPMS और पंक्चर रिपेयर किट जैसी बेहतर टेक्नोलॉजी

> टायर रिपेयर की दुकानों के ऑप्शन बढ़ गए

> टायर को रिपेयर करना भी आसान हुआ

> टायर हटाने से स्पेयर का इस्तेमाल अब CNG सिलेंडर में होने लगा