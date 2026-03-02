Hindustan Hindi News
आखिर क्यों अभी भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने से कतरा रहे भारतीय ग्राहक? वजह जान रह जाएंगे हैरान

Mar 02, 2026 11:10 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारत का इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) मिशन फिलहाल 'स्लो लेन' में फंसा हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने सपना देखा था कि साल 2030 तक सड़कों पर चलने वाली हर 10 में से 3 गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर चर्चा खूब होती है। हालांकि, क्या वाकई लोग पेट्रोल-डीजल छोड़कर बिजली से चलने वाली गाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं? अगर ताजा आंकड़ों को देखें तो जवाब थोड़ा चिंताजनक है। भारत का इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) मिशन फिलहाल 'स्लो लेन' में फंसा हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने सपना देखा था कि साल 2030 तक सड़कों पर चलने वाली हर 10 में से 3 गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। जबकि मौजूदा रफ्तार को देखकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह लक्ष्य हासिल करना फिलहाल 'नामुमकिन' जैसा है। आइए जानते हैं मौजूदा समय में भी ईवी खरीदने से कतराने वाले ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता को विस्तार से।

क्या कहते हैं बिक्री के आंकड़े

आंकड़ों की बात करें तो 2020 तक देश में बिकने वाली कुल गाड़ियों में इलेक्ट्रिक का हिस्सा 1 पर्सेंट भी नहीं था। यह अब 2025 में बढ़कर 8 पर्सेंट तक पहुंचा है। सुनने में यह बेहतर लग सकता है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं उससे 2030 तक 10-12 पर्सेंट का आंकड़ा पार करना भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर यही हाल रहा तो प्रदूषण कम करने का हमारा प्लान तो फेल होगा ही। साथ ही हम विदेशी तेल और उसकी बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे रहेंगे।

करीब 61% थ्री-व्हीलर्स हैं इलेक्ट्रिक

दिलचस्प बात यह है कि देश में इलेक्ट्रिक क्रांति का असली झंडा 'थ्री-व्हीलर्स' (ऑटो-रिक्शा) ने उठा रखा है। आज भारत में बिकने वाले कुल थ्री-व्हीलर्स में से करीब 61 पर्सेंट इलेक्ट्रिक हैं। कमर्शियल काम में इनके इस्तेमाल से बचत ज्यादा होती है। लेकिन जब बात आपकी और हमारी निजी कारों की आती है, तो कहानी एकदम पलट जाती है। कुल बिकने वाली कारों में इलेक्ट्रिक कारों का हिस्सा महज 3 पर्सेंट के आसपास है। यानी आम आदमी अभी भी ईवी (EV) खरीदने से कतरा रहा है।

ईवी नहीं खरीदने की क्या है वजह

मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीदने की सबसे बड़ी वजह है रास्ते में बैटरी खत्म होने का डर। भारत में आज भी चार्जिंग स्टेशनों की भारी कमी है। शहरों में तो फिर भी कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन हाईवे पर निकलते ही ड्राइवर का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है कि अगर बैटरी खत्म हुई तो गाड़ी चार्ज कहां होगी। लाइव मिंट में छपी एक खबर के अनुसार, जब तक देश में पेट्रोल पंपों की तरह कोने-कोने में चार्जिंग स्टेशन नहीं खुलते, तब तक आम भारतीय ग्राहक अपनी पुरानी भरोसेमंद पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ी को छोड़ने को तैयार नहीं होगा।

