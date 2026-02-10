टाटा सिएरा खरीदने पर कितनी बनेगी मंथली EMI ? यहां समझें पूरा गुणा-गणित
अगर आप टाटा सिएरा (Tata Sierra) लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको इसकी मासिक EMI के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं।
अगर आप एक नई, प्रीमियम और दमदार SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाटा सिएरा (Tata Sierra) जरूर आपकी लिस्ट में होगी। हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा (Tata Sierra) न सिर्फ अपने आइकॉनिक नाम की वापसी के कारण चर्चा में है, बल्कि इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और दमदार फीचर्स भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। लेकिन, कार खरीदने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मासिक EMI कितनी आएगी? आइए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं।
कीमत कितनी है?
नई जेनरेशन टाटा सिएरा (Tata Sierra) की एक्स-शोरूम कीमत ₹11.49 लाख से शुरू होकर ₹21.29 लाख तक जाती है। यह SUV तीन इंजन ऑप्शन में आती है।
इंजन ऑप्शन
इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल औ 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है। इसके साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक (AT) दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।
वैरिएंट वाइज कीमतें
इसके कीमत की बात करें तो इसके NA पेट्रोल वैरिएंट की कीमत ₹11.49 लाख से शुरू होती है और ₹17.99 लाख तक जाती है। वहीं, टर्बो पेट्रोल की कीमत ₹17.99 लाख से ₹20.99 लाख तक जाती है। इसके अलावा डीजल वैरिएंट की कीमत ₹12.99 लाख से शुरू होकर ₹21.29 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
टॉप मॉडल की EMI कितनी बनेगी?
अगर आप टाटा सिएरा (Tata Sierra) का टॉप-एंड वैरिएंट एकम्पलिश्ड+(Accomplished+) 1.5-लीटर डीजल AT खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए इसकी EMI समझते हैं।
EMI कैलकुलेशन
|वैरिएंट
|एकम्पलिश्ड+ 1.5-लीटर डीजल AT
|एक्स-शोरूम कीमत
|₹21.29 लाख
|लोन अमाउंट
|₹21.29 लाख (100%)
|ब्याज दर
|8.5%
|डाउनपेमेंट
|₹0 (केवल उदाहरण के लिए)
|लोन अवधि
|मासिक EMI
|36 महीने (3 साल)
|₹67,207 प्रति माह
|60 महीने (5 साल)
|₹43,680 प्रति माह
EMI किन बातों पर निर्भर करती है?
लोन अवधि बढ़ाने पर मासिक EMI कम हो जाती है, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। असल EMI आपकी डाउनपेमेंट, ब्याज दर और चुने गए वैरिएंट के अनुसार बदल सकती है।
क्या टाटा सिएरा खरीदना सही फैसला है?
अगर आप एक प्रीमियम, स्टाइलिश और फीचर-लोडेड SUV चाहते हैं, तो टाटा सिएरा (Tata Sierra) एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है। इसकी EMI भले ही थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन इसमें आपको दमदार रोड प्रेजेंस, मॉडर्न डिजाइन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और टाटा की भरोसेमंद बिल्ड क्वॉलिटी मिलती है।
