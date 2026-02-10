Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़What will be your monthly EMI on Tata Sierra? check full details here
टाटा सिएरा खरीदने पर कितनी बनेगी मंथली EMI ? यहां समझें पूरा गुणा-गणित

टाटा सिएरा खरीदने पर कितनी बनेगी मंथली EMI ? यहां समझें पूरा गुणा-गणित

संक्षेप:

अगर आप टाटा सिएरा (Tata Sierra) लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको इसकी मासिक EMI के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं।

Feb 10, 2026 12:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अगर आप एक नई, प्रीमियम और दमदार SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाटा सिएरा (Tata Sierra) जरूर आपकी लिस्ट में होगी। हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा (Tata Sierra) न सिर्फ अपने आइकॉनिक नाम की वापसी के कारण चर्चा में है, बल्कि इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और दमदार फीचर्स भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। लेकिन, कार खरीदने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मासिक EMI कितनी आएगी? आइए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:अभी ₹45,000 सस्ती पड़ रही मारुति की ये धाकड़ SUV, CNG वैरिएंट पर भी बंपर छूट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo

₹ 14.59 - 17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 9.99 - 16.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11.6 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 - 19.72 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कीमत कितनी है?

नई जेनरेशन टाटा सिएरा (Tata Sierra) की एक्स-शोरूम कीमत ₹11.49 लाख से शुरू होकर ₹21.29 लाख तक जाती है। यह SUV तीन इंजन ऑप्शन में आती है।

इंजन ऑप्शन

इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल औ 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है। इसके साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक (AT) दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

वैरिएंट वाइज कीमतें

इसके कीमत की बात करें तो इसके NA पेट्रोल वैरिएंट की कीमत ₹11.49 लाख से शुरू होती है और ₹17.99 लाख तक जाती है। वहीं, टर्बो पेट्रोल की कीमत ₹17.99 लाख से ₹20.99 लाख तक जाती है। इसके अलावा डीजल वैरिएंट की कीमत ₹12.99 लाख से शुरू होकर ₹21.29 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

टॉप मॉडल की EMI कितनी बनेगी?

अगर आप टाटा सिएरा (Tata Sierra) का टॉप-एंड वैरिएंट एकम्पलिश्ड+(Accomplished+) 1.5-लीटर डीजल AT खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए इसकी EMI समझते हैं।

EMI कैलकुलेशन

वैरिएंटएकम्पलिश्ड+ 1.5-लीटर डीजल AT
एक्स-शोरूम कीमत₹21.29 लाख
लोन अमाउंट₹21.29 लाख (100%)
ब्याज दर8.5%
डाउनपेमेंट₹0 (केवल उदाहरण के लिए)
लोन अवधिमासिक EMI
36 महीने (3 साल)₹67,207 प्रति माह
60 महीने (5 साल)₹43,680 प्रति माह

EMI किन बातों पर निर्भर करती है?

लोन अवधि बढ़ाने पर मासिक EMI कम हो जाती है, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। असल EMI आपकी डाउनपेमेंट, ब्याज दर और चुने गए वैरिएंट के अनुसार बदल सकती है।

क्या टाटा सिएरा खरीदना सही फैसला है?

अगर आप एक प्रीमियम, स्टाइलिश और फीचर-लोडेड SUV चाहते हैं, तो टाटा सिएरा (Tata Sierra) एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है। इसकी EMI भले ही थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन इसमें आपको दमदार रोड प्रेजेंस, मॉडर्न डिजाइन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और टाटा की भरोसेमंद बिल्ड क्वॉलिटी मिलती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Motors Tata Motors Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।