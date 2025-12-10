नया डिजाइन, कमाल की सेफ्टी और लग्जरी इंटीरियर; ब्रेजा का नया मॉडल वेन्यू, सोनेट, नेक्सन पर पड़ेगा भारी!

संक्षेप: मारुति के SUV पोर्टफोलियो में ब्रेजा सुपरहिट मॉडल है। 2022 में लॉन्च के बाद से इस SUV ने अपनी अलग पहचान बनाई है। भारतीय बाजार में इसकी डिमांड के सामने कई मॉडल फीके नजर आए हैं। ऐसे में अब लॉन्च के 3 साल बाद इस SUV को बड़ा अपडेट देने की तैयार हो रही है।

Dec 10, 2025 09:21 am IST

मारुति के SUV पोर्टफोलियो में ब्रेजा सुपरहिट मॉडल है। 2022 में लॉन्च के बाद से इस SUV ने अपनी अलग पहचान बनाई है। भारतीय बाजार में इसकी डिमांड के सामने कई मॉडल फीके नजर आए हैं। ऐसे में अब लॉन्च के 3 साल बाद इस SUV को बड़ा अपडेट देने की तैयार हो रही है। इस फेसलिफ्ट मॉडल की स्टाइलिंग में छोटे बदलाव, इंटीरियर में छोटे सुधार और शायद कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इसे कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलने की संभावना है।

भारतीय बाजार में ब्रेजा का मुकाबला हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 3XO, किआ सिरोस, स्कोडा काइलक, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रोंक्स, रेनो काइगर और टोयोटा टैसर से होता है। ब्रेजा के नए कॉम्पिटिटर अपग्रेडेड इक्विपमेंट दे रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा अपडेट ब्रेजा को सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद करेगा। चलिए इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं।

मारुति सुजुकी ब्रेजा का एक्सटीरियर डिजाइन

ब्रेजा फेसलिफ्ट में स्टाइलिंग में हल्के बदलाव होने की उम्मीद है। स्पाई शॉट्स में नए चार-स्पोक ब्लैक्ड आउट एलॉय व्हील्स दिखते हैं जिनका डिजाइन स्वर्ल-स्टाइल वाला है। हेडलैंप्स का लुक पतला हो सकता है और पिछले हिस्से में LED लाइट बार मिल सकती है। बंपर्स का आकार भी थोड़ा बदला जा सकता है। सीधा खड़ा होने और कॉम्पैक्ट साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए यह मौजूदा मॉडल से बहुत अलग नहीं होगा।

मारुति सुजुकी ब्रेजा का इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो, अपडेट में नए लेआउट के बजाय छोटे सुधारों पर फोकस होने की उम्मीद है। मौजूदा 9-इंच और 7-इंच टचस्क्रीन जारी रहने की संभावना है। बदलावों में नए अपहोल्स्ट्री पैटर्न, बदले हुए केबिन ट्रिम्स और शायद कुछ एक्स्ट्रा सुविधा फीचर्स शामिल हो सकते हैं। हायर वैरिएंट में एक्स्ट्रा सेफ्टी टेक भी दी जा सकती है। हालांकि, डिटेल्स अभी कन्फर्म नहीं हैं।