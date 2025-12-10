Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़What to expect from Maruti Brezza facelift
नया डिजाइन, कमाल की सेफ्टी और लग्जरी इंटीरियर; ब्रेजा का नया मॉडल वेन्यू, सोनेट, नेक्सन पर पड़ेगा भारी!

नया डिजाइन, कमाल की सेफ्टी और लग्जरी इंटीरियर; ब्रेजा का नया मॉडल वेन्यू, सोनेट, नेक्सन पर पड़ेगा भारी!

संक्षेप:

मारुति के SUV पोर्टफोलियो में ब्रेजा सुपरहिट मॉडल है। 2022 में लॉन्च के बाद से इस SUV ने अपनी अलग पहचान बनाई है। भारतीय बाजार में इसकी डिमांड के सामने कई मॉडल फीके नजर आए हैं। ऐसे में अब लॉन्च के 3 साल बाद इस SUV को बड़ा अपडेट देने की तैयार हो रही है।

Dec 10, 2025 09:21 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

मारुति के SUV पोर्टफोलियो में ब्रेजा सुपरहिट मॉडल है। 2022 में लॉन्च के बाद से इस SUV ने अपनी अलग पहचान बनाई है। भारतीय बाजार में इसकी डिमांड के सामने कई मॉडल फीके नजर आए हैं। ऐसे में अब लॉन्च के 3 साल बाद इस SUV को बड़ा अपडेट देने की तैयार हो रही है। इस फेसलिफ्ट मॉडल की स्टाइलिंग में छोटे बदलाव, इंटीरियर में छोटे सुधार और शायद कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इसे कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलने की संभावना है।

भारतीय बाजार में ब्रेजा का मुकाबला हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 3XO, किआ सिरोस, स्कोडा काइलक, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रोंक्स, रेनो काइगर और टोयोटा टैसर से होता है। ब्रेजा के नए कॉम्पिटिटर अपग्रेडेड इक्विपमेंट दे रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा अपडेट ब्रेजा को सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद करेगा। चलिए इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं।

मारुति सुजुकी ब्रेजा का एक्सटीरियर डिजाइन
ब्रेजा फेसलिफ्ट में स्टाइलिंग में हल्के बदलाव होने की उम्मीद है। स्पाई शॉट्स में नए चार-स्पोक ब्लैक्ड आउट एलॉय व्हील्स दिखते हैं जिनका डिजाइन स्वर्ल-स्टाइल वाला है। हेडलैंप्स का लुक पतला हो सकता है और पिछले हिस्से में LED लाइट बार मिल सकती है। बंपर्स का आकार भी थोड़ा बदला जा सकता है। सीधा खड़ा होने और कॉम्पैक्ट साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए यह मौजूदा मॉडल से बहुत अलग नहीं होगा।

मारुति सुजुकी ब्रेजा का इंटीरियर और फीचर्स
इंटीरियर की बात करें तो, अपडेट में नए लेआउट के बजाय छोटे सुधारों पर फोकस होने की उम्मीद है। मौजूदा 9-इंच और 7-इंच टचस्क्रीन जारी रहने की संभावना है। बदलावों में नए अपहोल्स्ट्री पैटर्न, बदले हुए केबिन ट्रिम्स और शायद कुछ एक्स्ट्रा सुविधा फीचर्स शामिल हो सकते हैं। हायर वैरिएंट में एक्स्ट्रा सेफ्टी टेक भी दी जा सकती है। हालांकि, डिटेल्स अभी कन्फर्म नहीं हैं।

मारुति सुजुकी ब्रेजा पावरट्रेन और स्पेक्स
मैकेनिकल तौर पर ब्रेजा फेसलिफ्ट में वही पेट्रोल इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन होने की उम्मीद है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103hp और 137Nm प्रोड्यूस करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ-साथ CNG ऑप्शन से जुड़ा है। पावरट्रेन सेटअप की पूरी डिटेल्स अगले साल लॉन्च के करीब मिलेंगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

