सड़क पर दौड़ते-दौड़ते कार के ब्रेक अचानक फेल हो जाएं, तो पहला काम क्या करें? तुरंत जान लो ये बात

कार ड्राइविंग के दौरान एक बार आपके दिमाग में ये खयाल तो जरूर आया होगा... कि अगर अचानक कार के ब्रेक फेल हा जाएं, या फिर काम करना बंद कर दें, तब क्या होगा? वैसे तो इसके चांस ना के बराबर होते हैं, लेकिन कार चलाने वाले को इसकी समझ जरूर होना चाहिए।

₹ 30,504 / माह

EMI केवल ₹ 30,504 / माह

1000 में से 1 या शायद उससे भी ज्यादा बड़े आंकड़े में ऐसा मामला सामने आ जाता है जब कार के ब्रेक फेल होने के चलते एक्सीडेंट हो जाए। ये ड्राइविंग के दौरान होने वाली सबसे डरावनी घटना है। ये स्थिति किसी के भी साथ बन सकती है। ड्राइविंग के दौरान ऐसी स्थिति बन जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों बातों का ध्यान रहना चाहिए। इस स्थिति में संयम दिखाना सबसे जरूरी है। आपकी घबराहट काम बिगाड़ सकती है। कार के ब्रेक फेल होने वाले जितने केस को स्टडी किया गया है उसमें दो बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली ब्रेक फ्लूड ऑयल का लीक होना या ब्रेक मास्टर का काम नहीं करना होता है।

ब्रेक फेल होने एक्सीलेटर और क्लच ना दबाएं

कार ब्रेक फेल होने की स्थिति में सबसे पहले एक्सीलेटर से पैर हटा लें। साथ ही, क्लच को भी न दबाएं। क्लच दबाने से गाड़ी ज्यादा स्मूद हो जाती है। दूसरा काम गियर चेंज करने का होता है। आपको अपनी कार को पहले गियर पर लेकर आना है। गियर चेंज करते वक्त आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। कार जैसे ही पहले गियर पर आएगी इंजन पर लोड पड़ेगा और स्पीड स्लो होने लगेगी। ब्रेक फेल होने के बाद भी ब्रेक पैडल को आप बार-बार दबाते रहें। कई बार ब्रेक अटक जाते हैं, यदि ऐसा होता है तब वो फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं। आपके सामने की तरफ चलने वाली गाड़ियों को अलर्ट करने के लिए बार-बार हॉर्न बजाएं।

कार की इमरजेंसी लाइट को ऑन करें

कार के हेडलैम्प ऑन करें लें। साथ ही, इमरजेंसी लाइट को भी ऑन कर लें। कार का एसी ऑन कर लें। मौसम ठंडा है तब एसी विंग्स का डायरेक्शन अपनी तरफ से हटा दें। साथ ही, कार के सभी ग्लास डाउन कर लें। इससे बाहर की हवा कार के अंदर आएगी, जो उसकी रफ्तार को कम करेगी। एक जरूरी काम हैंडब्रेक खींचने का करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहें कि इसे धीरे-धीरे खींचना है। जैसे ही हैंडब्रेक ऊपर जाएगा स्पीड स्लो होना शुरू हो जाएगी। आपके आसपास कोई खाली जगह जैसे कोई खेत, मैदान या फिर कीचड़ या रेत वाली कोई जगह है तब उसे वहां ले जाएं। ये सभी जगह सड़क के समांतर होनी चाहिए, नहीं तो कार पलट सकती है।