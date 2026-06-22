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सड़क पर दौड़ते-दौड़ते कार के ब्रेक अचानक फेल हो जाएं, तो पहला काम क्या करें? तुरंत जान लो ये बात

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कार ड्राइविंग के दौरान एक बार आपके दिमाग में ये खयाल तो जरूर आया होगा... कि अगर अचानक कार के ब्रेक फेल हा जाएं, या फिर काम करना बंद कर दें, तब क्या होगा? वैसे तो इसके चांस ना के बराबर होते हैं, लेकिन कार चलाने वाले को इसकी समझ जरूर होना चाहिए।

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1000 में से 1 या शायद उससे भी ज्यादा बड़े आंकड़े में ऐसा मामला सामने आ जाता है जब कार के ब्रेक फेल होने के चलते एक्सीडेंट हो जाए। ये ड्राइविंग के दौरान होने वाली सबसे डरावनी घटना है। ये स्थिति किसी के भी साथ बन सकती है। ड्राइविंग के दौरान ऐसी स्थिति बन जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों बातों का ध्यान रहना चाहिए। इस स्थिति में संयम दिखाना सबसे जरूरी है। आपकी घबराहट काम बिगाड़ सकती है। कार के ब्रेक फेल होने वाले जितने केस को स्टडी किया गया है उसमें दो बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली ब्रेक फ्लूड ऑयल का लीक होना या ब्रेक मास्टर का काम नहीं करना होता है।

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ब्रेक फेल होने एक्सीलेटर और क्लच ना दबाएं
कार ब्रेक फेल होने की स्थिति में सबसे पहले एक्सीलेटर से पैर हटा लें। साथ ही, क्लच को भी न दबाएं। क्लच दबाने से गाड़ी ज्यादा स्मूद हो जाती है। दूसरा काम गियर चेंज करने का होता है। आपको अपनी कार को पहले गियर पर लेकर आना है। गियर चेंज करते वक्त आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। कार जैसे ही पहले गियर पर आएगी इंजन पर लोड पड़ेगा और स्पीड स्लो होने लगेगी। ब्रेक फेल होने के बाद भी ब्रेक पैडल को आप बार-बार दबाते रहें। कई बार ब्रेक अटक जाते हैं, यदि ऐसा होता है तब वो फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं। आपके सामने की तरफ चलने वाली गाड़ियों को अलर्ट करने के लिए बार-बार हॉर्न बजाएं।

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कार की इमरजेंसी लाइट को ऑन करें
कार के हेडलैम्प ऑन करें लें। साथ ही, इमरजेंसी लाइट को भी ऑन कर लें। कार का एसी ऑन कर लें। मौसम ठंडा है तब एसी विंग्स का डायरेक्शन अपनी तरफ से हटा दें। साथ ही, कार के सभी ग्लास डाउन कर लें। इससे बाहर की हवा कार के अंदर आएगी, जो उसकी रफ्तार को कम करेगी। एक जरूरी काम हैंडब्रेक खींचने का करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहें कि इसे धीरे-धीरे खींचना है। जैसे ही हैंडब्रेक ऊपर जाएगा स्पीड स्लो होना शुरू हो जाएगी। आपके आसपास कोई खाली जगह जैसे कोई खेत, मैदान या फिर कीचड़ या रेत वाली कोई जगह है तब उसे वहां ले जाएं। ये सभी जगह सड़क के समांतर होनी चाहिए, नहीं तो कार पलट सकती है।

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ब्रेक फेल होने पर क्या नहीं करें
ये सबसे जरूरी बात है कि यदि आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाती है तब आप घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने संयम खो दिया तब आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तब हैंडब्रेक को तुरंत नहीं खींचना चाहिए। यदि आपने तुरंत ऐसा किया तब कार के पलटने का चांस बढ़ जाएंगे। कई लोग ब्रेक फेल होने के चलते कार को रोकने के लिए उसी किसी चीज से टकरा देते हैं। ऐसा करना रिस्की होता है। इसमें कार तो डेमेज होगी ही, आप बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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