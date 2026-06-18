E20 या E85 फ्यूल की जगह कार में गलती से भर जाए डीजल, तो क्या इंजन खराब हो जाएगा यहां समझें

हम यहां E20 या E85 की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये बता रहे है कि यदि किसी फ्यूल पंप पर गलती से आपकी पेट्रोल कार में डीजल या डीजल कार में पेट्रोल भर जाए, तब क्या होगा? कई बार लोगों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है।

E20 से लेकर E85 फ्यूल ने लोगों के मन में कई कन्फ्यूजन पैदा कर दिए हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी गाड़ी के कौन सा फ्यूल बेहतर है, जबकि ये दोनों ही इंजन को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि, हम यहां E20 या E85 की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये बता रहे है कि यदि किसी फ्यूल पंप पर गलती से आपकी पेट्रोल कार में डीजल या डीजल कार में पेट्रोल भर जाए, तब क्या होगा? कई बार लोगों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है। इससे आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा या नहीं, चलिए इस बात को समझते हैं।

पेट्रोल कार में डीजल भर जाए तो क्या होगा?

पेट्रोल और डीजल के गुण अलग होते हैं। डीजल कम ज्वलनशील होता है, जबकि पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट अधिक होता है। इसके इस्तेमाल करने के लिए हाई कम्प्रेशन प्रेशर की आवश्यकता होती है। पेट्रोल को आग लगने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। दूसरी तरफ, डीजल ऐसा फ्यूल है जिसमें जल्दी आग नहीं लगती। साथ ही, इसमें चिकनाई के गुण भी होते हैं। इसके अलावा, पेट्रोल में 91-95 ऑक्टेन की संख्या अधिक होती है और 15-20 सीटेन की संख्या कम होती है।

डीजल में करीब 45-55 सीटेन की संख्या अधिक होती है और 15-25 ऑक्टेन की संख्या कम होती है। यदि एक पेट्रोल कार में डीजल भर दिया जाए तो जिस इंजन को पेट्रोल से चलने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, उसे दूषित ईंधन की थाह लेने में मुश्किल होगी। यदि फ्यूल पेट्रोल और डीजल दोनों का मिश्रण है, तो प्योर डीजल से चलने की तुलना में इंजन को कम नुकसान होगा।

डीजल कार में पेट्रोल भर जाए तो क्या होगा?

यदि डीजल कार के टैंक में गलती से पेट्रोल भर जाता है, तब कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि डीजल एक लुब्रिकेशन ऑयल के तौर पर काम करता है, जिस वजह से इंजन से जुड़े फ्यूल पंप और अन्य पार्ट्स ठीक से काम करते हैं। वहीं पेट्रोल को इग्नाइट करने के लिए स्पार्कप्लग की जरूरत होती है। अगर डीजल टैंक में पेट्रोल डल जाए तो कार स्टार्ट करते ही यह इंजन के हर पार्ट तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको रिपेयर पर खासा खर्च करना पड़ेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना पेट्रोल इंजन के अंदर गया है।