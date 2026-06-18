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E20 या E85 फ्यूल की जगह कार में गलती से भर जाए डीजल, तो क्या इंजन खराब हो जाएगा यहां समझें

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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हम यहां E20 या E85 की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये बता रहे है कि यदि किसी फ्यूल पंप पर गलती से आपकी पेट्रोल कार में डीजल या डीजल कार में पेट्रोल भर जाए, तब क्या होगा? कई बार लोगों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है।

E20 या E85 फ्यूल की जगह कार में गलती से भर जाए डीजल, तो क्या इंजन खराब हो जाएगा यहां समझें

E20 से लेकर E85 फ्यूल ने लोगों के मन में कई कन्फ्यूजन पैदा कर दिए हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी गाड़ी के कौन सा फ्यूल बेहतर है, जबकि ये दोनों ही इंजन को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि, हम यहां E20 या E85 की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये बता रहे है कि यदि किसी फ्यूल पंप पर गलती से आपकी पेट्रोल कार में डीजल या डीजल कार में पेट्रोल भर जाए, तब क्या होगा? कई बार लोगों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है। इससे आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा या नहीं, चलिए इस बात को समझते हैं।

पेट्रोल कार में डीजल भर जाए तो क्या होगा?
पेट्रोल और डीजल के गुण अलग होते हैं। डीजल कम ज्वलनशील होता है, जबकि पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट अधिक होता है। इसके इस्तेमाल करने के लिए हाई कम्प्रेशन प्रेशर की आवश्यकता होती है। पेट्रोल को आग लगने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। दूसरी तरफ, डीजल ऐसा फ्यूल है जिसमें जल्दी आग नहीं लगती। साथ ही, इसमें चिकनाई के गुण भी होते हैं। इसके अलावा, पेट्रोल में 91-95 ऑक्टेन की संख्या अधिक होती है और 15-20 सीटेन की संख्या कम होती है।

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डीजल में करीब 45-55 सीटेन की संख्या अधिक होती है और 15-25 ऑक्टेन की संख्या कम होती है। यदि एक पेट्रोल कार में डीजल भर दिया जाए तो जिस इंजन को पेट्रोल से चलने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, उसे दूषित ईंधन की थाह लेने में मुश्किल होगी। यदि फ्यूल पेट्रोल और डीजल दोनों का मिश्रण है, तो प्योर डीजल से चलने की तुलना में इंजन को कम नुकसान होगा।

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डीजल कार में पेट्रोल भर जाए तो क्या होगा?
यदि डीजल कार के टैंक में गलती से पेट्रोल भर जाता है, तब कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि डीजल एक लुब्रिकेशन ऑयल के तौर पर काम करता है, जिस वजह से इंजन से जुड़े फ्यूल पंप और अन्य पार्ट्स ठीक से काम करते हैं। वहीं पेट्रोल को इग्नाइट करने के लिए स्पार्कप्लग की जरूरत होती है। अगर डीजल टैंक में पेट्रोल डल जाए तो कार स्टार्ट करते ही यह इंजन के हर पार्ट तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको रिपेयर पर खासा खर्च करना पड़ेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना पेट्रोल इंजन के अंदर गया है।

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डीजल कार में पेट्रोल जाने पर मशीन के पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इस वजह से फ्यूल लाइन के साथ पंप खराब हो सकता है। इसके बावजूद अगर आप कार का इंजन चालू रखते हैं या फिर ड्राइव करते हैं, तो इंजन डैमेज या इंजन सीज हो सकता है। आपको पहले ही पता चल गया है, तो कार को कतई स्टार्ट न करें। उसे तुरंत किसी मैकेनिक के पास पहुंचाने कर दिखाएं। आपको टैंक से पेट्रोल का पूरी तरह निकलवाकर अच्छे से सफाई करना होगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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