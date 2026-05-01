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खरीदनी है टाटा सिएरा तो पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, ताबड़तोड़ खरीद रहे ग्राहक

May 01, 2026 11:51 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में लॉन्च होते ही टाटा सिएरा (Tata Sierra) ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। नब्बे के दशक की इस आईकॉनिक कार को टाटा मोटर्स ने बिल्कुल नए और हाईटेक अवतार में वापस उतारा है।

खरीदनी है टाटा सिएरा तो पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, ताबड़तोड़ खरीद रहे ग्राहक

भारतीय मार्केट में लॉन्च होते ही टाटा सिएरा ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। नब्बे के दशक की इस आईकॉनिक कार को टाटा मोटर्स ने बिल्कुल नए और हाईटेक अवतार में वापस उतारा है। लॉन्च होते ही इस एसयूवी ने बिक्री के मामले में टाटा की ही दूसरी गाड़ियों जैसे हैरियर और सफारी को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया है। इसका वेटिंग पीरियड भी कई महीनों तक पहुंच गया है। अगर आप भी इस लेजेंडरी कार को अपने घर लाने की सोच रहे हैं तो 5 ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। आइए जानते हैं इस नई एसयूवी के बारे में सब कुछ विस्तार से।

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दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

टाटा सिएरा में सबसे खास इसका नया इंजन ऑप्शन है। यह कार नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 158bhp की शानदार पावर और 255Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा भाग-दौड़ नहीं करते, तो आपके लिए 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी उपलब्ध है। यानी पावर और माइलेज के बीच आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही तालमेल चुन सकते हैं।

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सेफ्टी में फिर दिखाया अपना लोहा

टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं और सिएरा ने इसे फिर से साबित किया है। नई टाटा सिएरा को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें 6 एयरबैग्स, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। यानी सेफ्टी के मामले में आपको इस गाड़ी पर आंख मूंदकर भरोसा कर सकते हैं।

फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर

सिएरा का केबिन किसी लग्जरी लाउंज जैसा महसूस होता है। इसमें सेगमेंट में पहली बार 'ट्रिपल स्क्रीन सेटअप' दिया गया है। इसमें ड्राइवर के साथ-साथ पैसेंजर के लिए भी अलग टचस्क्रीन है। साथ ही, इसमें 12.3-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम मिलता है। यह इंटीरियर न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि चलाने में भी काफी प्रीमियम फील देता है।

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आईकॉनिक डिजाइन

पुरानी सिएरा की याद ताजा करने के लिए टाटा ने इसके 'रैप-अराउंड ग्लास' वाले लुक को बरकरार रखा है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा माना जा रहा है। बाहर से देखने पर इसके 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और फ्लश डोर हैंडल्स इसे एक मॉडर्न और मस्कुलर एसयूवी का लुक देते हैं, जो सड़क पर सबका ध्यान खींचती है।

ADAS और हाइटेक फीचर्स

नई सिएरा लेवल-2+ ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक से लैस है। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे 20 से ज्यादा स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें 'पावर्ड टेलगेट' दिया गया है, जिसे आप पैर के इशारे से खोल सकते हैं। अगर आप तकनीक के शौकीन हैं, तो सिएरा का हेड-अप डिस्प्ले (HUD) आपको ड्राइविंग के दौरान फोन देखे बिना सारी जानकारी विंडशील्ड पर ही दिखा देगा।

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कीमत और उपलब्धता

भारतीय बाजार में टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इसकी भारी डिमांड की वजह से वेटिंग पीरियड 7 महीने तक जा सकता है। अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सुरक्षित हो, जिसमें लेटेस्ट फीचर्स हों और जो दिखने में सबसे अलग लगे, तो टाटा सिएरा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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