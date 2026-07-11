इंडिया-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: 15 जुलाई से रोल्स रॉयस, लैंड रोवर जैसी कार होंगी सस्ती, ₹3 करोड़ तक मिलेगा फायदा

UK की कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR), जिसने पहले ही इम्पोर्टेड रेंज रोवर स्पोर्ट SV और रेंज रोवर SV मॉडल की कीमतें कम कर दी हैं। उसे उम्मीद है कि जल्द ही भारत में कुल बिक्री में इम्पोर्टेड गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 7-10% हो जाएगी।

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भारतीय बाजार में कई लग्जरी और प्रीमियम कारों की कीमतों में भारी कटौती होने वाली है। दरअसल, 15 जुलाई से से भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है। इस एग्रीमेंट के लागू होते ही रोल्स-रॉयस, एस्टन मार्टिन, मैकलारेन और लैंड रोवर जैसी शानदार कारें सस्ती हो जाएंगी। इससे पूरी तरह से इम्पोर्ट की जाने वाली कारों पर कस्टम ड्यूटी मौजूदा 110% से घटकर 30% हो जाएगी। यह नियम पहले साल में UK में बनी और भारत में इम्पोर्ट की जाने वाली 20,000 कारों के तय कोटे पर लागू होगा।

हालांकि, अभी इसे लेकर ज्यादातर कंपनियों ने नई कीमतों का खुलासा नहीं किया है। इंडस्ट्री के जानकारों का अनुमान है कि कीमतों में 20 से 25% की कमी आएगी, जिससे गाड़ी के हिसाब से 1 से 3 करोड़ रुपए की बचत होगी। उनका कहना है कि इससे कम से मध्यम अवधि में भारत में महंगी कारों की बिक्री दोगुनी हो सकती है।

भारत में रोल्स-रॉयस और एस्टन मार्टिन का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी सेलेक्ट कार्स के CEO यदुर कपूर ने कहा, "पूरी तरह से इम्पोर्ट की जाने वाली गाड़ियों की कीमतों में काफी बदलाव होगा।" उन्होंने कहा कि कंपनियों ने अभी आधिकारिक कीमतें नहीं बताई हैं, लेकिन हमें अपने ग्राहकों में भारी दिलचस्पी दिख रही है। हमें जल्द ही इस सेगमेंट में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

UK की कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR), जिसने पहले ही इम्पोर्टेड रेंज रोवर स्पोर्ट SV और रेंज रोवर SV मॉडल की कीमतें कम कर दी हैं। उसे उम्मीद है कि जल्द ही भारत में कुल बिक्री में इम्पोर्टेड गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 7-10% हो जाएगी।

मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि अभी JLR इंडिया की बिक्री में इम्पोर्टेड गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 3-4% है, लेकिन कस्टम ड्यूटी कम होने से इनके सस्ते होने और बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, JLR की हालिया कीमत कटौती की घोषणा और FTA लागू होने की पुष्टि के बाद पूछताछ बढ़ी है, लेकिन संभावित खरीदार समझौते के आधिकारिक तौर पर लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अभी खरीदारी टाल दी है।