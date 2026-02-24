Hindustan Hindi News
इस कंपनी की 40,000 कारों में आई खराबी, कंपनी ने फौरन वापस बुलाया; रिकॉल जारी

Feb 24, 2026 02:34 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वोल्वो की EX30 (Volvo EX30) को ग्लोबली रिकॉल किया गया है। इस ईवी की 40,000 से ज्यादा यूनिट में संभावित खराबी दर्ज की गई है, जिसको चलते कंपनी ने इसे दुनिया भर में रिकॉल करने का फैसला किया है।

इस कंपनी की 40,000 कारों में आई खराबी, कंपनी ने फौरन वापस बुलाया; रिकॉल जारी

सेफ्टी के लिए मशहूर स्वीडिश कार निर्माता वोल्वो कार्स (Volvo Cars) ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV वोल्वो EX30 (Volvo EX30) की 40,000 से ज्यादा यूनिट्स को दुनिया भर में रिकॉल करने का फैसला किया है। इसकी वजह बैटरी ओवरहीटिंग का संभावित खतरा है, जो आग लगने का कारण बन सकता है। हालांकि, अभी तक बड़े पैमाने पर हादसों की खबर नहीं है, लेकिन वोल्वो (Volvo) ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है समस्या?

रिपोर्ट के अनुसार कुल 40,323 EX30 EVs इस रिकॉल में शामिल हैं। मामला हाई-वोल्टेज बैटरी पैक से जुड़ा है, जिसमें शॉर्ट-सर्किट और ओवरहीटिंग का खतरा पाया गया है। यह समस्या खासतौर पर इन वैरिएंट्स शेडोंग गीली सनवोडा पावर बैटरी कंपनी (Single-Motor Extended Range/Twin-Motor Performance) में देखी गई हैं। इसके बैटरी सप्लायर शेडोंग गीली सनवोडा पावर बैटरी कंपनी (Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co.) है, जो वोल्वो (Volvo) की पैरेंट कंपनी गीली (Geely) के साथ जॉइंट वेंचर में काम करती है। सप्लायर ने इस दोष को स्वीकार करते हुए रिप्लेसमेंट सेल्स उपलब्ध कराने की बात कही है।

कंपनी क्या कर रही है?

वोल्वो (Volvo) सभी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क कर रही है और खराब बैटरी मॉड्यूल्स को फ्री में बदलेगी। इसकी मरम्मत पूरी तरह निःशुल्क होगी और मालिकों को अस्थायी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

फिलहाल मालिक क्या करें?

जब तक समस्या फिक्स नहीं होती, तब तक कंपनी ने सलाह दी है कि गाड़ी को खुले स्थान (आउटडोर) में पार्क करें और बैटरी को 70% से ज्यादा चार्ज न करें। इससे संभावित आग के खतरे को कम किया जा सकेगा।

अमेरिका में स्थिति

अमेरिका में कम से कम 40 यूनिट्स इस रिकॉल में शामिल हैं। वोल्वो (Volvo) ने इस बारे में NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) को जानकारी दी है। NHTSA का कैंपेन नंबर 26V001 है और मालिकों को 23 फरवरी 2026 से नोटिफिकेशन लेटर भेजे जा रहे हैं।

कितना पड़ेगा असर?

इस रिकॉल से वोल्वो (Volvo) को लगभग 195 मिलियन डॉलर (करीब 1,600 करोड़ रुपये से ज्यादा) का खर्च आ सकता है। लेकिन, असली सवाल ब्रांड इमेज का है। वोल्वो (Volvo) हमेशा से सेफ्टी के लिए जानी जाती है, ऐसे में यह मामला उसकी साख पर असर डाल सकता है।

क्या भारत पर असर पड़ेगा?

फिलहाल यह साफ नहीं है कि भारत में बिकने वाली EX30 यूनिट्स इस रिकॉल में शामिल हैं या नहीं। अगर भविष्य में यहां भी यह मॉडल लॉन्च या डिलीवर होती है, तो कंपनी को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। वोल्वो (Volvo) ने संभावित खतरे को नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत रिकॉल का फैसला लेकर जिम्मेदारी दिखाई है। EV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बैटरी से जुड़ी सुरक्षा अब भी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अब देखना होगा कि वोल्वो (Volvo) इस चुनौती को कितनी तेजी और पारदर्शिता से संभालती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

Auto News Hindi

