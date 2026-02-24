इस कंपनी की 40,000 कारों में आई खराबी, कंपनी ने फौरन वापस बुलाया; रिकॉल जारी

Feb 24, 2026 02:34 pm IST

वोल्वो की EX30 (Volvo EX30) को ग्लोबली रिकॉल किया गया है। इस ईवी की 40,000 से ज्यादा यूनिट में संभावित खराबी दर्ज की गई है, जिसको चलते कंपनी ने इसे दुनिया भर में रिकॉल करने का फैसला किया है।

सेफ्टी के लिए मशहूर स्वीडिश कार निर्माता वोल्वो कार्स (Volvo Cars) ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV वोल्वो EX30 (Volvo EX30) की 40,000 से ज्यादा यूनिट्स को दुनिया भर में रिकॉल करने का फैसला किया है। इसकी वजह बैटरी ओवरहीटिंग का संभावित खतरा है, जो आग लगने का कारण बन सकता है। हालांकि, अभी तक बड़े पैमाने पर हादसों की खबर नहीं है, लेकिन वोल्वो (Volvo) ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है समस्या?

रिपोर्ट के अनुसार कुल 40,323 EX30 EVs इस रिकॉल में शामिल हैं। मामला हाई-वोल्टेज बैटरी पैक से जुड़ा है, जिसमें शॉर्ट-सर्किट और ओवरहीटिंग का खतरा पाया गया है। यह समस्या खासतौर पर इन वैरिएंट्स शेडोंग गीली सनवोडा पावर बैटरी कंपनी (Single-Motor Extended Range/Twin-Motor Performance) में देखी गई हैं। इसके बैटरी सप्लायर शेडोंग गीली सनवोडा पावर बैटरी कंपनी (Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co.) है, जो वोल्वो (Volvo) की पैरेंट कंपनी गीली (Geely) के साथ जॉइंट वेंचर में काम करती है। सप्लायर ने इस दोष को स्वीकार करते हुए रिप्लेसमेंट सेल्स उपलब्ध कराने की बात कही है।

कंपनी क्या कर रही है?

वोल्वो (Volvo) सभी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क कर रही है और खराब बैटरी मॉड्यूल्स को फ्री में बदलेगी। इसकी मरम्मत पूरी तरह निःशुल्क होगी और मालिकों को अस्थायी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

फिलहाल मालिक क्या करें?

जब तक समस्या फिक्स नहीं होती, तब तक कंपनी ने सलाह दी है कि गाड़ी को खुले स्थान (आउटडोर) में पार्क करें और बैटरी को 70% से ज्यादा चार्ज न करें। इससे संभावित आग के खतरे को कम किया जा सकेगा।

अमेरिका में स्थिति

अमेरिका में कम से कम 40 यूनिट्स इस रिकॉल में शामिल हैं। वोल्वो (Volvo) ने इस बारे में NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) को जानकारी दी है। NHTSA का कैंपेन नंबर 26V001 है और मालिकों को 23 फरवरी 2026 से नोटिफिकेशन लेटर भेजे जा रहे हैं।

कितना पड़ेगा असर?

इस रिकॉल से वोल्वो (Volvo) को लगभग 195 मिलियन डॉलर (करीब 1,600 करोड़ रुपये से ज्यादा) का खर्च आ सकता है। लेकिन, असली सवाल ब्रांड इमेज का है। वोल्वो (Volvo) हमेशा से सेफ्टी के लिए जानी जाती है, ऐसे में यह मामला उसकी साख पर असर डाल सकता है।

क्या भारत पर असर पड़ेगा?