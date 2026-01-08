इस कंपनी की 4 लाख से ज्यादा कारों में आई खराबी, रिवर्स लेने में आ रही थी दिक्कत; सभी यूनिट को वापस बुलाया गया
वोल्वो (Volvo) कंपनी की 4 लाख से ज्यादा कारों में खराबी आ गई है, जिससे ड्राइवर को रिवर्स लेने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसको देखते हुए कंपनी ने सभी यूनिट्स को वापस बुला लिया है।
स्वीडिश लग्जरी कार निर्माता वोल्वो कार्स (Volvo Cars) ने अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा गाड़ियों को रिकॉल करने का फैसला किया है। यह रिकॉल गाड़ियों के रियरव्यू कैमरा सिस्टम में आई तकनीकी समस्या को लेकर किया गया है। इस बात की पुष्टि अमेरिका की सड़क सुरक्षा एजेंसी NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ने की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कितनी गाड़ियां और कौन-से मॉडल शामिल?
NHTSA के मुताबिक, इस रिकॉल में कुल 4,13,151 गाड़ियां शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से वोल्वो XC40 (Volvo XC40) (मॉडल ईयर 2021 से 2025) शामिल है।
क्या है रियर कैमरा की समस्या?
रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित गाड़ियों में रियरव्यू कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा, जिससे रिवर्स लेते समय ड्राइवर को पीछे का सीन सही तरीके से नहीं दिखता। यह समस्या सीधे तौर पर सेफ्टी से जुड़ी हुई है, क्योंकि रियर व्यू कैमरा का काम पार्किंग और बैक करते समय दुर्घटना से बचाना होता है।
फ्री में होगा सॉफ्टवेयर अपडेट
वोल्वो (Volvo) ने साफ किया है कि इस समस्या को ठीक करने के लिए डीलरशिप पर फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा या फिर OTA (Over-The-Air) अपडेट के जरिए गाड़ी में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। ग्राहकों को इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा।
पहले भी हो चुका है रिकॉल
दिलचस्प बात यह है कि ये दूसरी बार है, जब इसी समस्या को लेकर इन गाड़ियों को रिकॉल किया गया है। वोल्वो (Volvo) ने बताया कि मई 2025 में भी इसी मॉडल को इसी मार्केट में रिकॉल किया गया था। अब एक नई अतिरिक्त सॉफ्टवेयर समस्या सामने आई है, जिसकी वजह से फिर से वही दिक्कत हो रही है। कंपनी के अनुसार, दूसरी रिकॉल की वजह पहले से अलग है, लेकिन असर वही है।
कब मिलेगा समाधान?
वोल्वो (Volvo) का कहना है कि वह सभी प्रभावित गाड़ियों के लिए नया रेमेडियल सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। यह अपडेट आने वाले कुछ हफ्तों में OTA के जरिए रोलआउट किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को वर्कशॉप जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ग्राहकों के लिए क्या जरूरी है?
अगर आपके पास अमेरिका में खरीदी गई वोल्वो (Volvo XC40 - 2021–2025) है, तो कंपनी या डीलर की ओर से आने वाले नोटिफिकेशन पर नजर रखें। OTA अपडेट उपलब्ध होते ही गाड़ी को अपडेट करें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी वोल्वो (Volvo) डीलरशिप से संपर्क करें।
यह रिकॉल दिखाता है कि भले ही वोल्वो (Volvo) जैसी प्रीमियम और सेफ्टी-फोकस्ड कंपनी हो, लेकिन सॉफ्टवेयर आधारित फीचर्स में खामियां आना अब आम बात होती जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि वोल्वो (Volvo) इस समस्या को बिना किसी लागत के और OTA अपडेट के जरिए ठीक कर रही है।
