Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volvo Recalls More Than 4 Lakh Cars In US Over Rear Camera Issue, check all details
इस कंपनी की 4 लाख से ज्यादा कारों में आई खराबी, रिवर्स लेने में आ रही थी दिक्कत; सभी यूनिट को वापस बुलाया गया

इस कंपनी की 4 लाख से ज्यादा कारों में आई खराबी, रिवर्स लेने में आ रही थी दिक्कत; सभी यूनिट को वापस बुलाया गया

संक्षेप:

वोल्वो (Volvo) कंपनी की 4 लाख से ज्यादा कारों में खराबी आ गई है, जिससे ड्राइवर को रिवर्स लेने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसको देखते हुए कंपनी ने सभी यूनिट्स को वापस बुला लिया है।

Jan 08, 2026 10:45 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

स्वीडिश लग्जरी कार निर्माता वोल्वो कार्स (Volvo Cars) ने अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा गाड़ियों को रिकॉल करने का फैसला किया है। यह रिकॉल गाड़ियों के रियरव्यू कैमरा सिस्टम में आई तकनीकी समस्या को लेकर किया गया है। इस बात की पुष्टि अमेरिका की सड़क सुरक्षा एजेंसी NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ने की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:नए साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, एक झटके में ₹2 लाख सस्ती कर दी ये कार

कितनी गाड़ियां और कौन-से मॉडल शामिल?

NHTSA के मुताबिक, इस रिकॉल में कुल 4,13,151 गाड़ियां शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से वोल्वो XC40 (Volvo XC40) (मॉडल ईयर 2021 से 2025) शामिल है।

क्या है रियर कैमरा की समस्या?

रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित गाड़ियों में रियरव्यू कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा, जिससे रिवर्स लेते समय ड्राइवर को पीछे का सीन सही तरीके से नहीं दिखता। यह समस्या सीधे तौर पर सेफ्टी से जुड़ी हुई है, क्योंकि रियर व्यू कैमरा का काम पार्किंग और बैक करते समय दुर्घटना से बचाना होता है।

फ्री में होगा सॉफ्टवेयर अपडेट

वोल्वो (Volvo) ने साफ किया है कि इस समस्या को ठीक करने के लिए डीलरशिप पर फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा या फिर OTA (Over-The-Air) अपडेट के जरिए गाड़ी में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। ग्राहकों को इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा।

पहले भी हो चुका है रिकॉल

दिलचस्प बात यह है कि ये दूसरी बार है, जब इसी समस्या को लेकर इन गाड़ियों को रिकॉल किया गया है। वोल्वो (Volvo) ने बताया कि मई 2025 में भी इसी मॉडल को इसी मार्केट में रिकॉल किया गया था। अब एक नई अतिरिक्त सॉफ्टवेयर समस्या सामने आई है, जिसकी वजह से फिर से वही दिक्कत हो रही है। कंपनी के अनुसार, दूसरी रिकॉल की वजह पहले से अलग है, लेकिन असर वही है।

कब मिलेगा समाधान?

वोल्वो (Volvo) का कहना है कि वह सभी प्रभावित गाड़ियों के लिए नया रेमेडियल सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। यह अपडेट आने वाले कुछ हफ्तों में OTA के जरिए रोलआउट किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को वर्कशॉप जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

ग्राहकों के लिए क्या जरूरी है?

अगर आपके पास अमेरिका में खरीदी गई वोल्वो (Volvo XC40 - 2021–2025) है, तो कंपनी या डीलर की ओर से आने वाले नोटिफिकेशन पर नजर रखें। OTA अपडेट उपलब्ध होते ही गाड़ी को अपडेट करें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी वोल्वो (Volvo) डीलरशिप से संपर्क करें।

ये भी पढ़ें:नए साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, एक झटके में ₹2 लाख सस्ती कर दी ये कार

यह रिकॉल दिखाता है कि भले ही वोल्वो (Volvo) जैसी प्रीमियम और सेफ्टी-फोकस्ड कंपनी हो, लेकिन सॉफ्टवेयर आधारित फीचर्स में खामियां आना अब आम बात होती जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि वोल्वो (Volvo) इस समस्या को बिना किसी लागत के और OTA अपडेट के जरिए ठीक कर रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।