21 जनवरी को आ रही ये दमदार eSUV, फुल चार्ज पर 810Km और 10 मिनट चार्ज होकर 340Km तक दौड़ेगी

Jan 10, 2026 01:21 pm IST

वोल्वो ने अपनी अपकमिंग मिड-साइज EX60 इलेक्ट्रिक SUV के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पेश किए हैं। ये XC60 की जगह लेगी। कंपनी 21 जनवरी 2026 को इसका ग्लोबल प्रीमियर करेगी। इस eSUV को एक नए खास EV आर्किटेक्चर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ लाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, ये सिंगल चार्ज पर 800Km से ज्यादा की रेंज देगी। कंपनी के मुताबिक, वोल्वो के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रांड बनने की नींव के तौर पर EX60 लॉन्च होने के तुरंत बाद इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध होगी। स्वीडिश ऑटोमेकर ने EX60 के साथ 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम अपनाया है।

EX60 का लक्ष्य एफिशिएंसी और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करना है। अपने ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन में वोल्वो को उम्मीद है कि यह SUV यूरोपियन WLTP साइकिल के तहत 810Km तक की बेस्ट-इन-क्लास रेंज देगी। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए, EPA स्टैंडर्ड के अनुसार, इसी सेटअप से 400 मील की रेंज (लगभग 644Km) मिलने का अनुमान है। ज्यादातर मौजूदा EVs में आम 400 वोल्ट सिस्टम के विपरीत, हाई वोल्टेज व्हीकल को कम करंट के साथ हाई पावर लेवल बनाए रखने की अनुमति देता है, जिससे गर्मी कम होती है और टोटल एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार होता है।

इसके अलावा, ऑप्टिमल स्थितियों में 400kW DC फास्ट चार्जर से कनेक्ट होने पर EX60 10 मिनट में लगभग 340Km की रेंज जोड़ सकती है। वोल्वो इस हाई-परफॉर्मेंस हार्डवेयर को लंबे समय तक सपोर्ट करने के लिए 10 साल की बैटरी पैक वारंटी दे रही है। खास बात यह है कि कंपनी ने ब्रीथ बैटरी टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप में थर्मल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया है।

EX60 स्केलेबल प्रोडक्ट आर्किटेक्चर 3 (SPA3) का ग्लोबल डेब्यू है, जो खास तौर से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए डिजाइन किया गया एक प्लेटफॉर्म है। पिछले आर्किटेक्चर के अलग, जिन्हें इंटरनल कम्बशन इंजन को एडजस्ट करना पड़ता था, SPA3 सेल-टू-बॉडी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जहां बैटरी पैक सीधे वाहन के चेसिस में इंटीग्रेट होता है। खास बात ये है कि यह बैटरी को एक लोड-बेयरिंग कंपोनेंट में बदल देता है, जो SUV की स्ट्रक्चरल मजबूती को बढ़ाता है, क्रैश स्थितियों में सुरक्षा में सुधार करता है और बेहतर हैंडलिंग के लिए ग्रेविटी के सेंटर को कम करता है।