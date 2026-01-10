Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volvo EX60 Set to Make Its Global Debut on 21 January 2026
21 जनवरी को आ रही ये दमदार eSUV, फुल चार्ज पर 810Km और 10 मिनट चार्ज होकर 340Km तक दौड़ेगी

21 जनवरी को आ रही ये दमदार eSUV, फुल चार्ज पर 810Km और 10 मिनट चार्ज होकर 340Km तक दौड़ेगी

संक्षेप:

वोल्वो ने अपनी अपकमिंग मिड-साइज EX60 इलेक्ट्रिक SUV के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पेश किए हैं। ये XC60 की जगह लेगी। कंपनी 21 जनवरी 2026 को इसका ग्लोबल प्रीमियर करेगी। इस eSUV को एक नए खास EV आर्किटेक्चर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ लाया जाएगा।

Jan 10, 2026 01:21 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वोल्वो ने अपनी अपकमिंग मिड-साइज EX60 इलेक्ट्रिक SUV के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पेश किए हैं। ये XC60 की जगह लेगी। कंपनी 21 जनवरी 2026 को इसका ग्लोबल प्रीमियर करेगी। इस eSUV को एक नए खास EV आर्किटेक्चर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ लाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, ये सिंगल चार्ज पर 800Km से ज्यादा की रेंज देगी। कंपनी के मुताबिक, वोल्वो के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रांड बनने की नींव के तौर पर EX60 लॉन्च होने के तुरंत बाद इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध होगी। स्वीडिश ऑटोमेकर ने EX60 के साथ 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम अपनाया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

EX60 का लक्ष्य एफिशिएंसी और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करना है। अपने ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन में वोल्वो को उम्मीद है कि यह SUV यूरोपियन WLTP साइकिल के तहत 810Km तक की बेस्ट-इन-क्लास रेंज देगी। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए, EPA स्टैंडर्ड के अनुसार, इसी सेटअप से 400 मील की रेंज (लगभग 644Km) मिलने का अनुमान है। ज्यादातर मौजूदा EVs में आम 400 वोल्ट सिस्टम के विपरीत, हाई वोल्टेज व्हीकल को कम करंट के साथ हाई पावर लेवल बनाए रखने की अनुमति देता है, जिससे गर्मी कम होती है और टोटल एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार होता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volvo XC60

Volvo XC60

₹ 71.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q5

Audi Q5

₹ 64.74 - 69.86 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC

₹ 76.8 - 77.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q5 Facelift

Audi Q5 Facelift

₹ 65 - 73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Wrangler

Jeep Wrangler

₹ 67.65 - 73.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace

₹ 72.9 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इस छोटी SUV ने बदल दिया लोगों का पूरा टेस्ट, दिसंबर में पंच से ज्यादा बिकी

इसके अलावा, ऑप्टिमल स्थितियों में 400kW DC फास्ट चार्जर से कनेक्ट होने पर EX60 10 मिनट में लगभग 340Km की रेंज जोड़ सकती है। वोल्वो इस हाई-परफॉर्मेंस हार्डवेयर को लंबे समय तक सपोर्ट करने के लिए 10 साल की बैटरी पैक वारंटी दे रही है। खास बात यह है कि कंपनी ने ब्रीथ बैटरी टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप में थर्मल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया है।

EX60 स्केलेबल प्रोडक्ट आर्किटेक्चर 3 (SPA3) का ग्लोबल डेब्यू है, जो खास तौर से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए डिजाइन किया गया एक प्लेटफॉर्म है। पिछले आर्किटेक्चर के अलग, जिन्हें इंटरनल कम्बशन इंजन को एडजस्ट करना पड़ता था, SPA3 सेल-टू-बॉडी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जहां बैटरी पैक सीधे वाहन के चेसिस में इंटीग्रेट होता है। खास बात ये है कि यह बैटरी को एक लोड-बेयरिंग कंपोनेंट में बदल देता है, जो SUV की स्ट्रक्चरल मजबूती को बढ़ाता है, क्रैश स्थितियों में सुरक्षा में सुधार करता है और बेहतर हैंडलिंग के लिए ग्रेविटी के सेंटर को कम करता है।

ये भी पढ़ें:दुनिया की पहली सॉलिड-स्टेट बैटरी वाली बाइक, 10 मिनट की चार्जिंग में 300Km रेंज

इसके अलावा, वोल्वो पहली बार EX60 के साथ मेगा कास्टिंग लागू कर रही है, जिसमें बड़े डाई-कास्टिंग मशीनों का उपयोग करके सिंगल, बड़े एल्युमीनियम कम्पोनेंट बनाए जाते हैं जो कई छोटे, अलग-अलग हिस्सों की जगह लेते हैं जिन्हें एक साथ वेल्ड किया जाता था। वोल्वो पार्ट्स की संख्या कम करके गाड़ी का कुल वजन कम कर सकती है और असेंबली प्रोसेस को आसान बना सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Electric Car Electric Vehicles Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।