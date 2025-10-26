अब इस लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की होगी एंट्री, जनवरी 2026 में होगी लॉन्च; ये पेट्रोल वर्जन की EV मॉडल होगी
संक्षेप: भारतीय बाजार में लग्जरी कार बेचने वाली स्वीडिश ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्वो अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में नया मॉडल जोड़ने वाली है। कंपनी 21 जनवरी, 2026 को अपनी लाइनअप में एक तीसरी इलेक्ट्रिक कार EX60 शामिल करेगी।
भारतीय बाजार में लग्जरी कार बेचने वाली स्वीडिश ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्वो अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में नया मॉडल जोड़ने वाली है। कंपनी 21 जनवरी, 2026 को अपनी लाइनअप में एक तीसरी इलेक्ट्रिक कार EX60 शामिल करेगी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह XC60 SUV का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन है। उम्मीद है कि यह प्रीमियम मिड-SUV सेगमेंट में वोल्वो के वॉल्यूम गेम में अहम भूमिका निभाएगी।
टीजर इमेज में वोल्वो के सिग्नेचर हेडलैंप और टेल लैंप डिजाइन के साथ एक जानी-पहचानी शेप दिखाई देती है। यह मौजूदा ICE XC60 की स्क्वेयर लाइनों के मुकाबले ज्यादा क्रॉसओवर शेप भी दिखाती है। यह उस डिजाइन डायरेक्शन का भी संकेत है जिसे वोल्वो अपनी फ्यूचर की SUV लाइनअप के लिए अपना रही है। यह ज्यादातर मार्केट के लिए गोथेनबर्ग के पास वोल्वो के टॉर्सलैंडा प्लांट में बनाई जाएगी, लेकिन हम भारत जैसी जगहों के लिए लोकल असेंबली की भी उम्मीद करते हैं।
भारतीय बाजार के लिए वोल्वो एक छोटा खिलाड़ी है। वहीं, उसके लिए कीमत सबसे जरूरी है। हालांकि, EX60 से पहले हमें अगले कुछ सालों में वोल्वो इंडिया के लॉन्च प्लान के तहत 2026 में उनकी फ्लैगशिप EX90 SUV मिलेगी। कंपनी का रेवेन्यू SEK 86.4 बिलियन रहा, जो Q3 2024 में रिकॉर्ड किए गए SEK 92.8 बिलियन से थोड़ा कम है। जबकि ऑपरेटिंग इनकम पिछले साल इसी पीरियड में SEK 5.8 बिलियन से बढ़ी है। यह सुधार वोल्वो के SEK 18 बिलियन के कॉस्ट और कैश एक्शन प्लान के असर को दिखाता है।
