मार्केट में जल्द होगी वोल्वो के सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी की एंट्री, लॉन्च से पहले हुई टीज; रेंज 450 km से ज्यादा
लक्जरी कार निर्माता वोल्वो इंडिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 का टीजर रिलीज कर दिया है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब यह कार भारत में जल्द लॉन्च होगी।
लक्जरी कार निर्माता वोल्वो इंडिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 का टीजर रिलीज कर दिया है। यानी कि अब यह कार भारत में जल्द लॉन्च होगी। यह एसयूवी वोल्वो की मौजूदा इलेक्ट्रिक लाइनअप EX40 और EC40 से नीचे पोजिशन होगी और एंट्री-लेवल प्रीमियम EV सेगमेंट को टारगेट करेगी। एचटी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, कार की कॉम्पैक्ट साइज और मॉडर्न लुक इसे खास बनाते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबरे के बारे में विस्तार से।
स्टाइलिश लुक और हाई-टेक फीचर्स
अगर डिजाइन की बात करें तो वोल्वो EX30 में मौजूद LED हेडलैम्प्स, बंद ग्रिल और यूनिक टेललाइट्स इसे क्लासी लुक देते हैं। अंदर का केबिन मिनिमल और हाई-टेक है। बटन हटाकर एक बड़ा 12.3 इंच का वर्टिकल टचस्क्रीन लगाया गया है जिसमें Google इंटीग्रेटेड सिस्टम (Maps, Spotify, YouTube) मौजूद है।
रेंज 450 किमी से ज्यादा
वोल्वो EX30 को SEA प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। भारत में इसके 69 kWh बैटरी पैक वाले वैरिएंट के साथ आने की संभावना है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह एसयूवी करीब 474 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। अगर वोल्वो लोकल असेंबली करती है तो इसकी कीमत भी 40 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है। लॉन्च के बाद यह BMW iX1, Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 जैसी इलेक्ट्रिक SUVs को कड़ी टक्कर देगी।
