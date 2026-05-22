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70% से ज्यादा चार्ज करने पर इस कार में आग का खतरा, घर के पास खड़ी भी ना करें; रिकॉल भी जारी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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यह समस्या सबसे पहले दिसंबर 2025 में सामने आई थी, जब वोल्वो ने EX30 ऑनर्स को वार्निंग मैसेज किए थे, जिसमें उन्हें सलाह दी गई थी कि वे बैटरी को 70% से ज्यादा चार्ज न करें। इसकी मुख्य वजह हाई-वोल्टेज बैटरी सेल्स में मौजूद एक मैन्युफैक्चरिंग खराबी है।

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वोल्वो EX30 में आग लगने खबरें एक बार फिर सामने आ रही हैं। दरअसल, थाईलैंड में बैटरी से जुड़ी आग की दो नई घटनाओं के बाद, देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों ने शिकायतों को एक इंटरनल समिति के पास भेज दिया है। साथ ही, कंपनी ने इन सभी गाड़ियों को रिकॉल किया है। इस कदम से वोल्वो थाईलैंड और उसके डीलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वोल्वो EX30 भारत में भी बिकती है, लेकिन भारत में बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV पर इन दोनों आग की घटनाओं और रिकॉल का कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में बिकने वाली EX30 एक अलग बैच की है, जिसमें खराब बैटरियां नहीं लगी हैं।

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थाईलैंड में EX30 में आग लगने की घटनाओं की बात करें तो एजेंसी 45 शिकायतकर्ताओं के लिए रिफंड और ब्याज की मांग कर रही है। वोल्वो कार थाईलैंड को अपनी कार्ययोजना पेश करने के लिए बुलाया गया है। हाल ही में आग लगने की एक घटना 15 मई, 2026 को हुई थी, जब एक ग्राहक के घर पर चार्जिंग के दौरान एक EX30 में आग लग गई थी। थाई अधिकारी अब देश में मौजूद सभी 1,668 EX30 यूनिट्स को वापस बुलाने (रिकॉल करने) की मांग कर रहे हैं और उन्होंने वोल्वो को प्रोडक्ट टेस्ट के नतीजे जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। यह मुद्दा अब सिर्फ एक टेक्निकली रिकॉल तक सीमित नहीं रहा है।

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यह समस्या सबसे पहले दिसंबर 2025 में सामने आई थी, जब वोल्वो ने EX30 ऑनर्स को वार्निंग मैसेज किए थे, जिसमें उन्हें सलाह दी गई थी कि वे बैटरी को 70% से ज्यादा चार्ज न करें। इसकी मुख्य वजह हाई-वोल्टेज बैटरी सेल्स में मौजूद एक मैन्युफैक्चरिंग खराबी है। ये सेल्स शैंडोंग गीली सनवोडा पावर बैटरी कंपनी द्वारा सप्लाई की गई थीं, जो वोल्वो की मूल कंपनी Geely द्वारा डेडिकेटेड एक बैटरी जॉइंट वेंचर है। जब बैटरी ज्यादा चार्ज होती है, तो ये सेल्स ज्यादा गरम हो सकती हैं। सबसे खराब स्थिति में इस ज्यादा गर्मी के कारण बैटरी में आग लग सकती है।

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फरवरी 2026 तक, वोल्वो ने 40,000 से ज्यादा EX30 यूनिट्स के लिए एक औपचारिक ग्लोबल रिकॉल की पुष्टि कर दी थी। प्रभावित व्हीकल में मुख्य रूप से सिंगल मोटर एक्सटेंडेड रेंज और ट्विन मोटर परफॉर्मेंस वर्जन शामिल थे, जिन्हें 2024 और 2026 के बीच बनाया गया था। इन वर्जन में 69kWh की बड़ी बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है। 51kWh की छोटी बैटरी वाले स्टैंडर्ड रेंज सिंगल मोटर वर्जन पर इस रिकॉल का कोई असर नहीं पड़ा है। वोल्वो ने बैटरी मॉड्यूल्स को फ्री में बदलने का वादा किया है। जब तक यह ठीक नहीं हो जाता, तब तक प्रभावित ओनर्स से कहा गया है कि वे चार्जिंग को 70% तक ही सीमित रखें और चार्ज करते समय इमारतों के पास गाड़ी पार्क करने से बचें।

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दुनिया भर में लगभग 37,800 कार प्रभावित हुई थीं। इससे कागजों पर रिकॉल का पैमाना भले ही कम हो जाए, लेकिन इससे मालिकों को होने वाली परेशानी की समस्या हल नहीं होती। वोल्वो ने कहा है कि आग लगने की घटनाएं अभी भी बहुत कम होती हैं। रिपोर्ट की गई घटनाएं प्रभावित गाड़ियों की कुल संख्या का बहुत छोटा हिस्सा हैं। EV में आग लगने के कारण होने वाले रिकॉल, सॉफ्टवेयर या किसी कम्पोनेंट में खराबी के कारण होने वाले रिकॉल से अलग होते हैं, क्योंकि इसमें मालिकों को खतरा तुरंत महसूस होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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