रियल रेंज ने खोली इस कार की पोल! दावा- फुल चार्ज पर 480Km दौड़ेगी, लेकिन इतने KM पर ही खत्म हो गई बैटरी
वोल्वो इंडिया की न्यू एंट्री-लेवल EX30 इलेक्ट्रिक SUV की रियल रेंज की डिटेल सामने आ गई है। यह एक बार चार्ज करने पर इसकी WLTP सर्टिफाइट 480Km की रेंज है। ये कंपनी की भारत में मिलने वाली सबसे अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार भी है।
वोल्वो इंडिया की न्यू एंट्री-लेवल EX30 इलेक्ट्रिक SUV की रियल रेंज की डिटेल सामने आ गई है। यह एक बार चार्ज करने पर इसकी WLTP सर्टिफाइट 480Km की रेंज है। ये कंपनी की भारत में मिलने वाली सबसे अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार भी है। 19 अक्टूबर से पहले बुकिंग कराने वाले खरीदारों के लिए यह कार 39.99 लाख रुपए में उपलब्ध रहेगी। इसके बाद बुकिंग कराने वालों को 41 लाख रुपए देने होंगे। इस कार को सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, BYD सीलियन 7, BMW iX1 LWB, मिनी कंट्रीमैन और मर्सिडीज EQA से होगा।
कारवाले ने इसकी रियल रेंज की टेस्टिंग की। इसके प्रोटोकॉल के अनुसार, AC का टेम्परेचर 23 डिग्री और फैन की गति 3 डिग्री पर सेट की गई थी। ड्राइव मोड डिफॉल्ट पर सेट था। जबकि, ब्रेक रीजनरेशन लेवल बदलने का कोई ऑप्शन नहीं था। यह परीक्षण शहर में किया गया, उसके बाद हाईवे पर कार को दौड़ाया गया। इसमें 69kWh का बैटरी पैक और सिंगल RWD इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। इसका पावर आउटपुट 272 बीएचपी और 343 एनएम है। हालांकि, रियल रेंज टेस्ट में ये 480Km की तुलना में ये सिर्फ 403Km ही दौड़ पाई। इसके बाद बैटरी खत्म हो गई। यानी रियल रेंज 83.75% रही।
वोल्वो EX30 के फीचर्स की डिटेल
EX30 में फ्लैगशिप EX90 SUV के साथ क्वियर फैमिली समानता मिलती है। जो बंद ग्रिल से लेकर वोल्वो के सिग्नेचर 'थॉर हैमर' LED हेडलाइट्स तक, जो एक्टिव हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं। थोड़े बड़े EX40 के विपरीत, EX30 कम सीधी दिखती है और इसका डिजाइन क्रॉसओवर जैसा है। भारतीय मॉडल के लिए 19-इंच के 5-स्पोक एयरो व्हील स्टैंडर्ड हैं। ग्राहकों को इसमें 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। वोल्वो का दावा है कि इसमें 318 लीटर का बूट स्पेस (60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट) और 7-लीटर का फ्रंक है।
EX30 का इंटीरियर लेआउट अपने बड़े मॉडल जैसा ही है। इस छोटी इलेक्ट्रिक कार में डैशबोर्ड के बीच में इन-बिल्ट गूगल के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, नॉर्डिको अपहोल्स्ट्री और 9-स्पीकर वाला 1040W का हरमन कार्डन साउंड सिस्टम है। अन्य फीचर्स में एक फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, पावर्ड टेलगेट और इंडक्टिव और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर शामिल हैं।
स्वीडिश ब्रांड EX30 के साथ 11kW वॉलबॉक्स चार्जर (0-100% SOC में दावा किया गया है कि 7 घंटे लगते हैं)। कंपनी इस पर 8 साल या 1.6 लाख किमी की बैटरी वारंटी स्टैंडर्ड तौर पर दे रही है। यह छोटी EV 3 साल की वारंटी, 3 साल का वोल्वो सर्विस पैकेज और 3 साल की रोडसाइड असिस्टेंस के साथ-साथ 5 साल की डिजिटल सर्विसेज की सदस्यता के साथ आती है जिसे कंपनी 'कनेक्ट प्लस' कहती है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एटॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट के साथ 7 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा और एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया है।
