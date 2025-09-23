वोल्वो का बड़ा धमाका! सेगमेंट में हुंडई, BYD, BMW से सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च; कीमत सुन चौंक जाएंगे
वोल्वो इंडिया ने अपनी नई एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक EX30 SUV की कीमतों का एलान कर दी है। 19 अक्टूबर, 2025 से पहले बुकिंग कराने वाले खरीदारों के लिए यह कार 39.99 लाख रुपए में उपलब्ध रहेगी। इसके बाद बुकिंग कराने वालों को 41 लाख रुपए देने होंगे। कंपनी ने इस कार को केवल सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, BYD सीलियन 7, BMW iX1 LWB, मिनी कंट्रीमैन और मर्सिडीज EQA से होगा। इसे बेंगलुरु के होसाकोटे स्थित वोल्वो प्लांट में लोकली असेंबल किया जा रहा है। इसकी डिलीवरी नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगी।
|वोल्वो EX30 Vs राइवल कीमतें (लाख रुपए में)
|EX30
|आयोन 5
|सीलियन 7
|iX1 LWB
|कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक
|मर्सिडीज EQA
|39.99
|46.3
|48.9-54.9
|49
|54.9
|67.2
विदेशी मॉडल के विपरीत, इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। भारत-स्पेक EX30 में बड़ी कैपेसिटी वाली 69kWh लिथियम-आयन यूनिट है। फुल चार्ज पर इसकी WLTP रेंज 480 किमी है। यह बैटरी रियर एक्सल पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है जो 272 hp और 343 nm का टॉर्क जनरेट करता है। वोल्वो का दावा है कि यह 0-100kph की रफ्तार 5.3 सेकंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 180kph तक है। EX30 में वन-पैडल ड्राइविंग ऑप्शन है, जो ब्रेक रीजनरेशन को सेट करता है जिससे EV बिना ब्रेक पैडल के रुक सकती है।
EX30 में फ्लैगशिप EX90 SUV के साथ क्वियर फैमिली समानता मिलती है। जो बंद ग्रिल से लेकर वोल्वो के सिग्नेचर 'थॉर हैमर' LED हेडलाइट्स तक, जो एक्टिव हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं। थोड़े बड़े EX40 के विपरीत, EX30 कम सीधी दिखती है और इसका डिजाइन क्रॉसओवर जैसा है। भारतीय मॉडल के लिए 19-इंच के 5-स्पोक एयरो व्हील स्टैंडर्ड हैं। ग्राहकों को इसमें 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। वोल्वो का दावा है कि इसमें 318 लीटर का बूट स्पेस (60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट) और 7-लीटर का फ्रंक है।
EX30 का इंटीरियर लेआउट अपने बड़े मॉडल जैसा ही है। इस छोटी इलेक्ट्रिक कार में डैशबोर्ड के बीच में इन-बिल्ट गूगल के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, नॉर्डिको अपहोल्स्ट्री और 9-स्पीकर वाला 1040W का हरमन कार्डन साउंड सिस्टम है। अन्य फीचर्स में एक फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, पावर्ड टेलगेट और इंडक्टिव और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर शामिल हैं।
स्वीडिश ब्रांड EX30 के साथ 11kW वॉलबॉक्स चार्जर (0-100% SOC में दावा किया गया है कि 7 घंटे लगते हैं)। कंपनी इस पर 8 साल या 1.6 लाख किमी की बैटरी वारंटी स्टैंडर्ड तौर पर दे रही है। यह छोटी EV 3 साल की वारंटी, 3 साल का वोल्वो सर्विस पैकेज और 3 साल की रोडसाइड असिस्टेंस के साथ-साथ 5 साल की डिजिटल सर्विसेज की सदस्यता के साथ आती है जिसे कंपनी 'कनेक्ट प्लस' कहती है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एटॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट के साथ 7 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा और एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया है।
