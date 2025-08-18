Volvo EX30 Launch, Delivery Timeline Revealed, check all details भारत आ रही सबसे स्टाइलिश इलेक्ट्रिक SUV, सामने आई लॉन्च और डिलीवरी डेट; सिंगल चार्ज में 480km तक दौड़ जाएगी, Auto Hindi News - Hindustan
Volvo EX30 Launch, Delivery Timeline Revealed, check all details

भारत आ रही सबसे स्टाइलिश इलेक्ट्रिक SUV, सामने आई लॉन्च और डिलीवरी डेट; सिंगल चार्ज में 480km तक दौड़ जाएगी

वोल्वो EX30 भारत में लॉन्च होने जा रही है। ये सबसे स्टाइलिश इलेक्ट्रिक SUV है। हाल ही में इसकी लॉन्च और डिलीवरी डेट सामने आई है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak, नई दिल्ली, Mon, 18 Aug 2025 06:07 PM
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की रेस और तेज होने वाली है। जी हां, क्योंकि वोल्वो कार्स इंडिया (Volvo Cars India) अपनी नई और कॉम्पैक्ट ऑल-इलेक्ट्रिक SUV EX30 लॉन्च करने जा रही है। यह SUV न सिर्फ वोल्वो की एंट्री-लेवल EV होगी बल्कि लग्जरी और परफॉर्मेंस का धांसू कॉम्बिनेशन भी पेश करेगी। इसकी बुकिंग, लॉन्च और डिलीवरी टाइमलाइन सामने आई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इसके बुकिंग की शुरुआत 20 अगस्त 2025 से होगी। वहीं, लॉन्चिंग सितंबर 2025 के आखिर में हो सकती है। इस ईवी के डिलीवरी टाइमलाइन की बात करें तो इसकी डिलीवरी अक्टूबर 2025 से शुरू हो सकती है।

कीमत और वैरिएंट

वोल्वो EX30 (Volvo EX30) सिर्फ एक टॉप-स्पेक वैरिएंट में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत लगभग 40 लाख से 45 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है। साथ ही इसमें चुनने के लिए कुछ आकर्षक कलर ऑप्शंस भी होंगे।

पावर और परफॉर्मेंस

इसमें 69 kWh का बैटरी पैक देखने को मिलेगा। इसमें रियर-माउंटेड (RWD) मोटर दिया गया है। इसकी पावर आउटपुट 268 bhp और 343 Nm टॉर्क है। इसके एक्सेलेरेशन की बात करें तो ये ईवी सिर्फ 5.3 सेकेंड में 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है। इसके ड्राइविंग रेंज की बात करें तो ये ईवी सिंगल चार्ज में 480km की रेंज ऑफर करती है।

फीचर्स और मुकाबला

वोल्वो EX30 (Volvo EX30) में सेफ्टी, स्टाइल और टेक्नोलॉजी का शानदार मेल मिलेगा। यह भारत में लॉन्च होते ही BYD Sealion 7, Hyundai Ioniq 5, BMW iX1 और Mini Cooper SE जैसी EVs को सीधी टक्कर देगी।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

वोल्वो EX30 (Volvo EX30) उन खरीदारों के लिए बढ़िया ऑप्शन होगी, जो लग्जरी ब्रांड की कॉम्पैक्ट और पावरफुल इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं। इसका धांसू परफॉर्मेंस 480 km की रेंज और वोल्वो का भरोसा इसे इस साल की सबसे चर्चित EV लॉन्च में से एक बना सकता है।

