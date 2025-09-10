वोल्वो की लग्जरी कारों को खरीदना भी हुआ सस्ता, कंपनी ने ₹7 लाख तक घटा दिए; इन 2 मॉडल पर बड़ा फायदा

वोल्वो कार इंडिया ने GST काउंसिल द्वारा हाल ही में GST कटौती के बाद 22 सितंबर, 2025 से अपने आंतरिक दहन इंजन (ICE) व्हीकल पोर्टफोलियो पर 6.9 लाख रुपए तक की कीमतों में कटौती की घोषणा की है।

वोल्वो कार इंडिया ने GST काउंसिल द्वारा हाल ही में GST कटौती के बाद 22 सितंबर, 2025 से अपने आंतरिक दहन इंजन (ICE) व्हीकल पोर्टफोलियो पर 6.9 लाख रुपए तक की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। स्वीडिश लग्जरी कार निर्माता ने "डबल फेस्टिव डिलाइट" नामक अपने अभियान के तहत अपनी पूरी रेंज में त्योहारी ऑफर भी पेश किए हैं। कीमतों में यह कटौती हाई टैक्स स्लैब के स्थान पर सिंपलीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर के कारण हुई है, जिससे कंपनी को सीधे ग्राहकों को लाभ पहुंचाने में मदद मिली है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) की कीमतें बिना बदलाव के बावजूद ये मॉडल त्योहारी ऑफर में शामिल हैं।

कंपनी के दो मॉडलों में उल्लेखनीय कटौती हुई है। इसमें वोल्वो XC60 (MY26) रिफ्रेश्ड की कीमत 71.9 लाख रुपए से घटकर 67.1 लाख रुपए हो गई है, जो 4.79 लाख रुपये की कमी है। जबकि वोल्वो XC90 (MY26) की कीमत 1.04 करोड़ रुपए से घटकर 96.97 लाख रुपए हो गई है, जो 6.92 लाख रुपए की कटौती है।

वोल्वो कार इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा ​​ने कहा, "एक जिम्मेदार व्यवसाय और स्वीडिश लग्जरी कार निर्माता होने के नाते, हमारा उद्देश्य लग्जरी मोबिलिटी को और अधिक सुलभ बनाना और अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम ऑफर प्रदान करना है। 'डबल फेस्टिव डिलाइट' के तहत GST लाभों और विशेष ऑफर के इस संयोजन की पेशकश करके, हम भारत में इस विशिष्ट सेगमेंट के विकास में अपने विश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं। इस सकारात्मक बदलाव और हमारे मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बल पर हम एक मजबूत और सफल फेस्टिव सीजन के लिए तैयार हैं।"