लगभग ₹7 लाख सस्ती हुई ये कार, पहले इसे खरीदने में लगता था मोटा पैसा; कंपनी ने जारी की नई लिस्ट

वोल्वो कार इंडिया का डबल फेस्टिव डिलाइट ऑफर शुरू हो गया है। इसके तहत अब लग्जरी कारें लाखों रुपये तक सस्ती मिल रही हैं। कंपनी ने अपने कारों की कीमतों में टैक्स की कटौती भी की है, जिससे वोल्वो XC90 (MY26) लगभग 7 लाख तक सस्ती हो गई है।

Tue, 9 Sep 2025 05:36 PM

फेस्टिव सीजन से ठीक पहले वोल्वो कार इंडिया ने अपने ग्राहकों को शानदार तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) कारों की कीमतों में लगभग 7 लाख रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। यही नहीं, इसके साथ कंपनी ने खास फेस्टिव ऑफर्स भी पेश किए हैं, जिसे उसने डबल फेस्टिवल डिलाइट (Double Festive Delight) नाम दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

वोल्वो कार क्यों हुईं सस्ती? हाल ही में GST काउंसिल ने गाड़ियों पर टैक्स स्ट्रक्चर को आसान और कम कर दिया है। पुराने टैक्स स्लैब हटाकर अब एक सरल टैक्स दर लागू की गई है। इसी का सीधा फायदा वोल्वो ने ग्राहकों को दिया है। हालांकि, वोल्वो (Volvo) की इलेक्ट्रिक गाड़ियों (BEVs) पर कोई टैक्स कटौती नहीं हुई है, लेकिन कंपनी ने उन पर भी स्पेशल ऑफर्स दिए हैं।

वोल्वो कारों की नई कीमतें (GST कटौती के बाद)

मॉडल पुरानी कीमत (₹) नई कीमत (₹) कितनी सस्ती (₹) वोल्वो XC60 (MY26 रीफ्रेश्ड) 71,90,000 67,10,667 4,79,333 वोल्वो XC90 (MY26) 1,03,89,000 96,97,240 6,92,660

वोल्वो का बयान वोल्वो कार इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा ने कहा कि हमारा मकसद लग्जरी मोबिलिटी को और ज्यादा किफायती बनाना है। GST लाभ के साथ जो स्पेशल फेस्टिव ऑफर हमने दिए हैं, वो ग्राहकों के लिए दोहरा फायदा लेकर आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस फेस्टिव सीजन में हमारी बिक्री और भी मजबूत होगी।