Volkswagen की 3 नई कारें, लिस्ट में वर्टस फेसलिफ्ट के साथ नई सब-4 मीटर SUV भी

फॉक्सवैगन अपने कुछ और नए प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें वर्टस फेसलिफ्ट, गोल्फ GTI का नया बैच और एक नई सब-4 मीटर एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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फॉक्सवैगन (Volkswagen) लगातार अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर रही है। कंपनी ने इस साल Taigun फेसलिफ्ट के साथ अपनी फ्लैगशिप एसयूवी Tayron R-Line और Tayron Life को भी लॉन्च किया है। अब कंपनी अपने कुछ और नए प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें Virtus फेसलिफ्ट, Golf GTI का नया बैच और एक नई sub-4 मीटर एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

Volkswagen Virtus Facelift टाइगुन फेसलिफ्ट के बाद कंपनी का अगला बड़ा लॉन्च वर्टस फेसलिफ्ट हो सकता है। कंपनी की यह मिड-साइज सेडान अपने सेगमेंट में काफी पॉप्युलर है। टेस्टिंग के दौरान इसके प्रोटोटाइप कई बार देखे जा चुके हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके डिजाइन में कई बदलाव किए जाएंगे। नई वर्टस में अपडेटेड हेडलैंप, नया ग्रिल, LED DRLs और फ्रंट के साथ रियर पर इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो दिया जा सकता है। इसके अलावा नए अलॉय व्हील, मॉडिफाइड बंपर और अपडेटेड टेल-लैंप भी मिलने की उम्मीद है। फीचर्स के मामले में भी इसे कंपनी के नए मॉडल्स की तर्ज पर अपडेट किया जा सकता है। इंजन ऑप्शन्स में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 1.0-लीटर TSI इंजन करीब 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क देगा। यह 6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आ सकता है। वहीं, 1.5-लीटर TSI इंजन 150 PS और 250 Nm का आउटपुट देगा और 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ आता रहेगा।

Volkswagen Golf GTI का सेकेंड बैच कंपनी ने पिछले साल भारत में Golf GTI को CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च किया था। कंपनी शुरुआती तौर पर सिर्फ 250 यूनिट लेकर आई थी और इन्हें ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इसी उत्साह को देखते हुए फॉक्सवैगन अब Golf GTI का सेकेंड बैच भारत लाने की तैयारी कर रही है। नए बैच में कुछ अडिशनल फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं, जिसके चलते इसकी कीमत में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। कार में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 265 bhp की पावर जेनरेट करता है। इसे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जाएगा। यह उन ग्राहकों के लिए खास ऑप्शन होगा जो भारत में एक परफॉर्मेंस-फोकस्ड प्रीमियम हॉट हैच चाहते हैं।