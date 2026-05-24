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Volkswagen की चार नई कार, लिस्ट में सब-4 मीटर SUV और वर्टस का फेसलिफ्ट भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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फॉक्सवैगन ने कुछ दिन पहले भारत में टाइगुन के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था। अब वह भारत में अपनी कई और नए प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें वर्टस फेसलिफ्ट के साथ Tayron का एक नया वेरिएंट और Golf GTI Fresh Batch शामिल हैं।

Volkswagen की चार नई कार, लिस्ट में सब-4 मीटर SUV और वर्टस का फेसलिफ्ट भी

जर्मन कार पसंद करते हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए एक्साइटमेंट से भरे रहने वाले हैं। फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने कुछ दिन पहले भारत में टाइगुन के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था। अब वह भारत में अपनी कई और नए प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें वर्टस फेसलिफ्ट के साथ Tayron का एक नया वेरिएंट और Golf GTI Fresh Batch शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी अपनी इन नई कारों में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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Volkswagen Tayron Non-R Line

कंपनी इसे इस साल की चौथी तिमाही में लॉन्च कर सकती है। यह कंपनी की Tayron R-Line फ्लैगशिप एसयूवी का एक ट्रिम डाउन यानी अफोर्डेबल वर्जन होगी। टायरॉन आर-लाइन की एक्स-शोरूम कीमत 46.99 लाख रुपये है। अनुमान है कि आने वाले नॉन-आर-लाइन वर्जन की कीमत 40 से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है। डिजाइन की बात करें तो, नॉन-आर-लाइन वेरिएंट का लुक स्पोर्टी आर-लाइन मॉडल की तुलना में थोड़ा कम अग्रेसिव होगा। इस एसयूवी में पहले की तरह ही 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा, जो 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स के साथ आता है।

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Volkswagen Golf GTI Fresh Batch

इसे कंपनी अगले साल की पहली तिमाही में भारत में लॉन्च कर सकती है। फॉक्सवैगन ने शुरुआत में भारत में गोल्फ जीटीआई की केवल 150 यूनिट्स को CBU के तौर पर ऑफर कर रही थी। हालांकि, कार लवर्स की भारी मांग के कारण इसका पूरा स्टॉक तुरंत बिक गया। अब, फॉक्सवैगन 2027 की पहली तिमाही में भारत में गोल्फ जीटीआई का एक नया बैच लॉन्च करने का सोच रहा है। यह दमदार हैचबैक 2.0 लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई इंजन से लैस है। यह इंजन 265 बीएचपी की ताकत और 370 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।

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Volkswagen Virtus Facelift

यह इसी साल तीसरी तिमाही में भारत में लॉन्च हो सकती है। हाल ही में वर्टस के फेसलिफ्टेड मॉडल को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। जासूसी तस्वीरों से यह स्पष्ट हो गया है कि फॉक्सवैगन वर्टस के पहले से ही पॉप्युलर डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहा है। इसका ओवरऑल शेप और बॉडी पैनल काफी हद तक मौजूदा मॉडल के जैसे ही रहेंगे। इसके बंपर और फ्रंट फेसिया में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा अपडेट नया 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन हो सकता है।

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Volkswagen Kylaq-Based Sub-4-Metre SUV

स्कोडा काइलैक की सफलता को देखते हुए फॉक्सवैगन एक बिल्कुल नई सब-4 मीटर एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। इस मॉडल के 2027 के दूसरे तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। अपकमिंग एसयूवी उसी MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसका यूज Taigun, Virtus, Kushaq, Slavia और Kylaq में किया जाता है। इसके ज्यादातर फीचर काइलैक वाले ही होने की उम्मीद है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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