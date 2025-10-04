इस धांसू सेडान को खरीदने का बढ़िया मौका, मिल रहा पूरे ₹1.56 लाख का डिस्काउंट; GST ने कीमत भी घटाई

वोक्सवैगन इंडिया अक्टूबर ने अपनी लग्जरी सेडान वर्टूस पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 1.56 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। कंपनी इसके हाईलाइन 1.0 TSI ट्रिम्स पर सबसे ज़्यादा 1.56 लाख रुपए तक की छूट दे रही है।

वोक्सवैगन इंडिया अक्टूबर ने अपनी लग्जरी सेडान वर्टूस पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 1.56 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। कंपनी इसके हाईलाइन 1.0 TSI ट्रिम्स पर सबसे ज़्यादा 1.56 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। टॉपलाइन मॉडल पर 1.5 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। जबकि इस मिडसाइज सेडान के बाकी सभी वैरिएंट 50,000 रुपए तक की बचत कर रहे हैं। वर्टूस 1.5 TSI GT प्लस ट्रिम्स के क्रोम और स्पोर्ट DSG दोनों वैरिएंट पर 90,000 रुपए तक के ऑफर मिलेंगे। मैनुअल वर्टस GT प्लस वैरिएंट पर 50,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा।

फॉक्सवैगन वर्टूस की कीमत और स्पेसिफिकेशंस इसमें 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलेगा। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एटी, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 एटी और जीटी 1.5 डीसीटी में उपलब्ध है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।

इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0 (कनेक्टेड कार टेक), ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट एलईडी टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

यह मिड-साइज सेडान एक शार्प लुक के साथ आती है। यह ऑटोमेकर के समकालीन डिजाइन फिलॉसफी से मेल खाता है। इसमें इंटीग्रेटेड एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ शार्प लुक वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, चमकदार क्रोम लाइनिंग के साथ स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलता है। बंपर में ब्लैक मेश और क्रोम एक्सेंट हैं। वर्टस की लंबाई 4,561 mm, चौड़ाई 1,752 mm और व्हीलबेस 2,651 mm है। फॉक्सवैगन का दावा है कि ऑल न्यू वर्टस सेडान अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी है। यह दो अलग-अलग ट्रिम्स - डायनामिक लाइन और परफॉर्मेंस लाइन में उपलब्ध है।