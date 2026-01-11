कुछ सस्ते, तो कुछ महंगे, वहीं कुछ हमेशा के लिए बंद; इस कार में कीमतों में हुआ बड़ा उलटफेर
भारतीय ग्राहकों को वोग्सवैगन इंडिया की नई टायरन SUV (Tayron) का इंजतार है। हालांकि, इस कार को लॉन्च करने से पहले कंपनी ने अपने मौजूदा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए अपडेट जारी कर रही है। जर्मन मैन्युफैक्चरर ने वर्टूस लाइनअप के लिए कीमतों में बदलाव के साथ-साथ वैरिएंट लिस्ट में भी बदलाव किया है।
भारतीय ग्राहकों को वोग्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) की नई टायरन SUV (Tayron) का इंजतार है। हालांकि, इस कार को लॉन्च करने से पहले कंपनी ने अपने मौजूदा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए अपडेट जारी कर रही है। जर्मन मैन्युफैक्चरर ने वर्टूस लाइनअप के लिए कीमतों में बदलाव के साथ-साथ वैरिएंट लिस्ट में भी बदलाव किया है। ऐसे में आप इस सेडान को खरीदने का प्लान बना रह हैं तब आपको एक बार इसकी नई कीमतों और वैरिएंट को जरूर देखना चाहिए।
कारवाले की रिपोर्ट के मुताबक, एंट्री-लेवल कम्फर्टलाइन 1.0 MT और टॉपलाइन क्रोम 1.0 AT की कीमतों में क्रमशः 70,201 रुपए और 3,155 रुपए की कमी की गई है। खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसे वर्जन हैं जिनकी कीमतों में कटौती की गई है, जबकि बाकी सभी वैरिएंट की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने दो वैरिएंट, GT प्लस क्रोम 1.5 MT और GT प्लस स्पोर्ट 1.5 MT को बंद कर दिया है।
वर्टूस 1.0 MT GT लाइन की कीमत में 45,236 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि हाईलाइन प्लस 1.0 MT और हाईलाइन प्लस 1.0 AT की कीमतों में क्रमशः 40,541 रुपए और 39,339 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद हाईलाइन 1.0 MT, GT लाइन 1.0 AT, GT प्लस क्रोम 1.5 DSG, हाईलाइन 1.0 AT और GT प्लस स्पोर्ट 1.5 DSG वैरिएंट हैं, जो क्रमशः 29,536 रुपए, 29,034 रुपए, 25,085 रुपए, 24,032 रुपए और 21,065 रुपए महंगे हो गए हैं।
सबसे आखिर में वोक्सवैगन वर्टूस टॉपलाइन क्रोम 1.0 MT खरीदने वाले ग्राहकों को पिछली प्राइस लिस्ट से 5,642 रुपए ज्यादा देने होंगे। इस अपडेट के साथ, वर्टूस की एक्स-शोरूम कीमतें अब 10.50 लाख रुपए से 19 लाख रुपए के बीच हो गई हैं।
फॉक्सवैगन वर्टूस की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस कार में 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलता है। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टूस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एटी, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 एटी और जीटी 1.5 डीसीटी में उपलब्ध है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।
इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0 (कनेक्टेड कार टेक), ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट एलईडी टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ शार्प लुक वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, चमकदार क्रोम लाइनिंग के साथ स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलता है।
