इस लोहालाट सेडान कार पर फिदा हुए लोग, इसने अकेले हथिया ली कंपनी की 40% मार्केट; इन 2 मॉडलों के साथ बिक्री 1.6 लाख के पार
संक्षेप: फॉक्सवैगन कंपनी की सेडान कार वर्टस को लोग जमकर खरीद रहे हैं। कंपनी की 40% मार्केट पर सिर्फ इसका कब्जा है। वहीं, कंपनी की दमदार SUV टाइगुन के साथ कंपनी की बिक्री पहली बार अक्टूबर 2025 में 1.6 लाख के पार पहुंच गई।
भारत में सेडान मार्केट एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है और फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने इसमें कमाल कर दिखाया है। अक्टूबर 2025 में वर्टस (Virtus) ने अपनी लॉन्च के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा 2,453 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। इतना ही नहीं, पिछले दो महीनों से वर्टस (Virtus) ने प्रीमियम सेडान सेगमेंट में 40% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ अपनी लीड बरकरार रखी है। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
घरेलू बिक्री 1.6 लाख यूनिट्स
फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) के लिए अक्टूबर 2025 का महीना खास रहा, क्योंकि कंपनी की टाइगुन (Taigun) SUV और वर्टस (Virtus) सेडान की संयुक्त घरेलू बिक्री 1.6 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई है।
आपको बता दें कि ये दोनों मॉडल्स फॉक्सवैगन (Volkswagen) की इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी के तहत बनाए गए हैं, जिनका आधार MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म है, यानी भारत में ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लोकलाइज्ड प्रोडक्शन करना है।
वर्टस बनी प्रीमियम सेडान सेगमेंट की शान
SUVs की बढ़ती डिमांड के बीच वर्टस (Virtus) ने साबित किया है कि स्टाइलिश, फीचर-रिच और सेफ सेडान्स की भी कमी नहीं है। फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने बताया कि ग्राहकों में हायर-ट्रिम वैरिएंट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय ग्राहक अब ज्यादा परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स वाली कारों की ओर झुक रहे हैं।
फॉक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली ने कहा कि वर्टस (Virtus) अब एक कल्ट फेवरेट बन चुकी है, ऐसे ग्राहकों के लिए जो परफॉर्मेंस, स्टाइल और सेफ्टी का सही कॉम्बिनेशन चाहते हैं। पिछले 20 महीनों से यह अपने सेगमेंट में लीडर बनी हुई है और इसने फॉक्सवैगन (Volkswagen) की ड्राइविंग हेरिटेज को भारत में फिर से जिंदा कर दिया है।
