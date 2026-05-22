एकदम से इस कार पर आई ₹70000 की छूट, 5-स्टार सेफ्टी से लैस; फायदा सिर्फ 31 मई तक ही मिलेगा

फॉक्सवैगन इंडिया इस महीने यानी मई 2026 में अपनी लग्जरी सेडान वर्टूस पर एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोग्राम लेकर आई है। कंपनी इस सेडान के क्रोम और स्पोर्ट, दोनों वैरिएंट पर 70,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है।

फॉक्सवैगन इंडिया इस महीने यानी मई 2026 में अपनी लग्जरी सेडान वर्टूस पर एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोग्राम लेकर आई है। कंपनी इस सेडान के क्रोम और स्पोर्ट, दोनों वैरिएंट पर 70,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। क्रोम रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है, जबकि स्पोर्ट रेंज की शुरुआती कीमत 14.09 लाख रुपए है। ऐसे ग्राहक को 10 लाख से 15 लाख रुपए की सेडान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस कार की फाइनल EMI पर असर पड़ सकता है।

वर्टूस को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जो इसे अपने कॉम्पटीटर के मुकाबले एक मजबूत दावेदार भी बनाती है। बता दें कि इसका सीधा मुकाबला स्कोडा स्लाविया, हुंडई वरना और होंडा सिटी से होता है। खास बात ये है कि अब इस सेगमेंट में ग्राहकों के लिए एक छोटा, लेकिन ज्यादा फोकस्ड ग्रुप बचा है। ये ऐसे ग्राहक को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहती है जो कम ऊंचाई वाली ड्राइविंग पोजिशन, हाईवे पर बेहतर परफॉर्मेंस और एक बड़े बूट स्पेस वाली सेडान चाहते हैं।

फॉक्सवैगन वर्टूस की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस कार में 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलता है। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टूस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एटी, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 एटी और जीटी 1.5 डीसीटी में उपलब्ध है।

इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0 (कनेक्टेड कार टेक), ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट एलईडी टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इसमें इंटीग्रेटेड LED डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ शार्प लुक वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, चमकदार क्रोम लाइनिंग के साथ स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलता है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।