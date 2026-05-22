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एकदम से इस कार पर आई ₹70000 की छूट, 5-स्टार सेफ्टी से लैस; फायदा सिर्फ 31 मई तक ही मिलेगा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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फॉक्सवैगन इंडिया इस महीने यानी मई 2026 में अपनी लग्जरी सेडान वर्टूस पर एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोग्राम लेकर आई है। कंपनी इस सेडान के क्रोम और स्पोर्ट, दोनों वैरिएंट पर 70,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है।

एकदम से इस कार पर आई ₹70000 की छूट, 5-स्टार सेफ्टी से लैस; फायदा सिर्फ 31 मई तक ही मिलेगा
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फॉक्सवैगन इंडिया इस महीने यानी मई 2026 में अपनी लग्जरी सेडान वर्टूस पर एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोग्राम लेकर आई है। कंपनी इस सेडान के क्रोम और स्पोर्ट, दोनों वैरिएंट पर 70,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। क्रोम रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है, जबकि स्पोर्ट रेंज की शुरुआती कीमत 14.09 लाख रुपए है। ऐसे ग्राहक को 10 लाख से 15 लाख रुपए की सेडान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस कार की फाइनल EMI पर असर पड़ सकता है।

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वर्टूस को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जो इसे अपने कॉम्पटीटर के मुकाबले एक मजबूत दावेदार भी बनाती है। बता दें कि इसका सीधा मुकाबला स्कोडा स्लाविया, हुंडई वरना और होंडा सिटी से होता है। खास बात ये है कि अब इस सेगमेंट में ग्राहकों के लिए एक छोटा, लेकिन ज्यादा फोकस्ड ग्रुप बचा है। ये ऐसे ग्राहक को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहती है जो कम ऊंचाई वाली ड्राइविंग पोजिशन, हाईवे पर बेहतर परफॉर्मेंस और एक बड़े बूट स्पेस वाली सेडान चाहते हैं।

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फॉक्सवैगन वर्टूस की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस कार में 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलता है। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टूस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एटी, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 एटी और जीटी 1.5 डीसीटी में उपलब्ध है।

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इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0 (कनेक्टेड कार टेक), ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट एलईडी टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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इसमें इंटीग्रेटेड LED डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ शार्प लुक वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, चमकदार क्रोम लाइनिंग के साथ स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलता है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म की मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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