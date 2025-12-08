महाबचत ऑफर! सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग वाली इस कार पर आई ₹1.56 लाख की बंपर छूट, फौलाद की तरह मजबूत इसका लोहा

संक्षेप: दिसंबर 2025 में फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। कंपनी अभी इस मॉडल पर 1.56 लाख रुपये तक का ऑफर दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 08, 2025 05:26 pm IST

अगर आप दिसंबर 2025 में एक प्रीमियम सेडान खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) आपके लिए एक बेहतरीन डील लेकर आई है। कंपनी इस महीने अपनी वर्टस के कई वैरिएंट्स पर जोरदार डिस्काउंट दे रही है, जिसमें अधिकतम बेनिफिट 1.56 लाख रुपये तक पहुंच रहा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस वैरिएंट पर कितना फायदा मिल रहा है?

फॉक्सवैगन वर्टस के 1.0 TSI हाईलाइन वैरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने 1.0 TSI इंजन वाले वर्टस (Virtus) मॉडल्स पर शानदार ऑफर पेश किए हैं। हाईलाइन (Highline) वैरिएंट पर पूरे 1.56 लाख की बचत हो रही है। यह इस लाइन-अप का सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला वैरिएंट है। स्पेशल प्राइसिंग और ऑफर्स मिलाकर कुल बेनिफिट 1.56 लाख रुपये तक पहुंच रहा है। कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहने वालों के लिए यह बेस्ट डील है।

2- टॉपलाइन पर 1.50 लाख का ऑफर

फॉक्सवैगन के वर्टस टॉपलाइन वैरिएंट पर 1.50 लाख का ऑफर मिल रहा है। यह दूसरा सबसे फायदेमंद विकल्प है। टॉपलाइन (Topline) में पहले से ही कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, ऐसे में इतना बड़ा डिस्काउंट इसे और वैल्यू फॉर मनी बना देता है।

3- MY2025 हाईलाइन प्लस पर 80,000 तक का बेनिफिट

फॉक्सवैगन वर्टस के हाईलाइन प्लस (मॉडल ईयर 2025) वैरिएंट पर भी बंपर ऑफर मिल रहा है। बजट के हिसाब से यह भी एक अच्छा पैकेज बन जाता है। MY2025 हाईलाइन प्लस पर 80,000 तक का बेनिफिट मिल रहा है।

वर्टस 1.5 TSI GT प्लस

अगर आप परफॉर्मेंस सेडान खरीदने की सोच रहे हैं, तो 1.5 TSI GT Plus आपके लिए शानदार ऑप्शन है। इसके MT (Manual) वैरिएंट पर 50,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, DSG (Automatic) वैरिएंट पर 1.20 लाख तक की छूट मिल रही है। यह GT Plus का सबसे आकर्षक ऑफर है।

दिसंबर क्यों है खरीदने का सही समय?

दिसंबर 2025 में साल एंड ऑफर मिलने से सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फॉक्सवैगन (Volkswagen) की सेफ्टी और प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी पहले से ही भरोसेमंद है।इसके हाईलाइन (Highline) और GT Plus जैसे पॉपुलर वैरिएंट्स पर लुभावने ऑफर्स मिल रहे हैं। नए मॉडल ईयर आने से पहले कीमतें सबसे कम रहती हैं।