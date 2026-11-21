11 दिसंबर को वर्टूस फेसलिफ्ट की कीमतों का होगा एलान, मौजूदा कीमतें 10.71 लाख रुपए से शुरू
इस साल की शुरुआत में टाइगुन पर पेश किए गए डिजिटल इक्युपमेंट से भी वर्टूस को फायदा हो सकता है। SUV में 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, एक इंटीग्रेटेड ऐप स्टोर और गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक वॉयस असिस्टेंट मिलता है।
फॉक्सवैगन भारतीय बाजार में अपनी न्यू वर्टूस फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। अब इसकी लॉन्च डेट भी कन्फर्म हो गई है। दरअसल, कंपनी 11 दिसंबर को इसे लॉन्च करने वाली है। इसी जिन इसकी कीमतों से भी पर्दा उठाया जाएगा। बता दें कि कंपनी ने इस मिडसाइज सेडान को जून 2022 में पहली बार लॉन्च किया था। तब से साढ़े चार साल बाद इसे अपना पहला फेसलिफ्ट मिलेगा। रिवाइज्ड मॉडल ऐसे समय में आ रहा है जब भारत में इसके सभी सभी कॉम्पटीटर को फेसलिफ्ट मॉडल मिल चुका है।
मौजूदा वर्टूस में फोर-सिलेंडर 1.5L TSI इंजन 150 PS और 250 Nm जनरेट करता है। इसमें एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। फ्यूल कंजप्शन को कम करने के लिए सिस्टम हल्के इंजन लोड पर दो सिलेंडर बंद कर देता है। उम्मीद है कि फॉक्सवैगन बड़े इंजन के लिए 7-स्पीड DSG को बरकरार रखेगा, लेकिन ज्यादा अफॉर्डेबल 1.0L TSI वर्जन पर उपलब्ध ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को रिवाइज्ड करेगा।
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Volkswagen Virtus
₹ 10.71 - 19.2 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.84 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.99 - 18.41 लाख
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
छोटा 999cc टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 115 PS और 178 Nm डेवलप करता है और एक नया 8-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक इसके मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह ले सकता है। फॉक्सवैगन ने अप्रैल 2026 में टाइगुन पर AQ300 8-स्पीड गियरबॉक्स पेश किया। 6-स्पीड मैनुअल वर्टूस पर भी उपलब्ध रहना चाहिए। मौजूदा 1.0 लीटर ऑटोमैटिक सेडान की सर्टिफाइट फ्यूल इकॉनमी 18.45 किमी प्रति लीटर है।
कार एक्सटीरियर और इंटीरियर
इसके एक्सटीरियर के रीडिजाइन का पता चला कि GT वर्जन में ब्लैक एक्सटीरियर मिरर, छत और बूट स्पॉइलर द्वारा एक नया ब्लू कलर शेड ऑफसेट है। पहले सामने के फेंडर पर स्थित रेड एम्बलेम्स अब डोर पर चले गए हैं। नोज पर निचले बम्पर में LED फॉग लैंप और रियर बम्पर को भी रिवाइज्ड किया गया है। GT में 16 इंच के ग्लॉसी ब्लैक एलॉय भी हैं, जो रेड फ्रंट ब्रेक कैलीपर्स से अलग हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रंट बम्पर में एक कैमरा और प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं, जो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम की उपलब्धता का सुझाव देते हैं। वर्तमान सेडान में पहले से ही स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग दिए हैं। वहीं, ग्लोबल NCAP में इसे एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।
इस साल की शुरुआत में टाइगुन पर पेश किए गए डिजिटल इक्युपमेंट से भी वर्टूस को फायदा हो सकता है। SUV में 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, एक इंटीग्रेटेड ऐप स्टोर और गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक वॉयस असिस्टेंट मिलता है। सेडान में इन कार्यों के साथ-साथ रिवाइज्ड अपहोस्ट्री और एक वेरिएबल जियोमैट्री AC कंप्रेसर भी हो सकता है। पीछे की सीटों के लिए मसाज फंक्शन की तरफ भी इशारा करती हैं।
वर्टूस की कीमतें और कॉम्पटीटर्स
मौजूदा वर्टूस की एक्स-शोरूम कीमतें 10.71 लाख से 19.20 लाख रुपए हैं। ऐसे में फेसलिफ्ट मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। स्कोडा स्लाविया की एक्स-शोरूम कीमतें 10 लाख रुपए 18.29 लाख रुपए तक हैं। वहीं, हुंडई वरना की एक्स-शोरूम कीमतें 10.99 लाख से 18.31 लाख रुपए तक और होंडा सिटी की कीमत 12 लाख से 21.36 लाख रुपए तक हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें