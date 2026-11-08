सेडान लवर्स के लिए खुशखबरी, 11 दिसंबर को आ सकता है इस शानदार कार का फेसलिफ्ट
वर्टस फेसलिफ्ट का सभी को इंतजार है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसे भारत में 11 दिसंबर 2026 को लॉन्च कर सकती है। जून 2022 में लॉन्च होने के बाद यह वर्टस का पहला बड़ा अपडेट होगा।
सेडान लवर हैं और नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। फॉक्सवैगन (Volkswagen) इंडियन मार्केट में अपनी पॉपुलर सेडान वर्टस (Virtus) के फेसलिफ्ट की एंट्री कराने वाली है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार वर्टस का फेसलिफ्ट मॉडल 11 दिसंबर 2026 को लॉन्च होगा। कंपनी ने हाल ही में इसका पहला टीजर रिलीज किया था। इसमें कार के अपडेटेड डिजाइन की झलक देखने को मिली। जून 2022 में लॉन्च होने के बाद यह वर्टस का पहला बड़ा अपडेट होगा। यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली फुल-साइज सेडान है। नई वर्टस में एक्सटीरियर डिजाइन और फीचर्स को अपडेट किया जाएगा, जबकि इसके मौजूदा टर्बो-पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रहेंगे। हालांकि, 1.0-लीटर इंजन के साथ मिलने वाला 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट से रिप्लेस किया जाएगा। वहीं, ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर TSI इंजन के साथ 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स मिलता रहेगा। आइए जानते हैं डीटेल।
नया फ्रंट और रियर डिजाइन
टीजर के मुताबिक वर्टस फेसलिफ्ट में नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड ग्रिल और बदले हुए लाइटिंग एलिमेंट्स मिलेंगे। बंपर में चौड़ा लोअर एयर इनटेक और फॉग लैंप के आसपास नए डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसके GT वैरिएंट में ब्लैक अलॉय व्हील, रेड बैजिंग और ड्यूल-टोन एक्सटीरियर के साथ डार्क फिनिश देखने को मिलेगी। कार के हेडलैंप का बेसिक शेप पहले जैसा रहेगा, लेकिन LED DRLs के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। पीछे की तरफ डार्क टेल लैंप डिटेलिंग, नया बंपर और बूट पर छोटा लिप स्पॉयलर मिलेगा। हालांकि, सेडान का ओवरऑल शेप पहले जैसा ही रहेगा। यानी यह नया जेनरेशन मॉडल नहीं, बल्कि मौजूदा कार का फेसलिफ्ट है। GT वैरिएंट की तस्वीरों में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम से जुड़ा कैमरा सेटअप भी दिखाई दिया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक वैरिएंट के हिसाब से फीचर्स की पूरी जानकारी नहीं दी है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.84 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.99 - 18.41 लाख
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
1.0-लीटर इंजन के साथ मिलेगा 8-स्पीड ऑटोमैटिक
नई वर्टस में मौजूदा 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा, जो 115PS की पावर और 178Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। फिलहाल यह इंजन 6-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। फेसलिफ्ट मॉडल में पुराने ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह नया 8-स्पीड यूनिट दिया जाएगा। स्कोडा स्लाविया के अपडेटेड मॉडल में भी इसी तरह का बदलाव किया गया है। नया गियरबॉक्स हाईवे पर कम RPM पर ड्राइविंग और बेहतर एफिशिएंसी देने में मदद कर सकता है।
वहीं, 1.5-लीटर TSI इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। यह इंजन 150PS की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है और इसके साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा। फॉक्सवैगन ने जनवरी 2026 में इस इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन बंद कर दिया था। फिलहाल कंपनी ने इंजन की पावर या सस्पेंशन में किसी बदलाव की जानकारी नहीं दी है।
कितनी हो सकती है कीमत?
मौजूदा वर्टस की एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.71 लाख रुपये से 19.20 लाख रुपये तक है। फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर उन वैरिएंट में जिनमें नया गियरबॉक्स और अतिरिक्त फीचर्स मिलेंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी नई कीमतों और डिलीवरी की तारीखों का खुलासा नहीं किया है। इसके लिए हमें लॉन्च तक का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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