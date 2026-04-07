लॉन्च से पहले सड़कों पर दिखा VW वर्टस का फेसलिफ्ट वर्जन, नई स्टाइलिंग के साथ बहुत कुछ है खास
फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट के टेस्ट म्यूल को रोड्स पर देखा गया है। । इसमें कंपनी थोड़े-बहुत स्टाइलिंग चेंज के साथ नए फीचर भी ऐड करने वाली है। खास बात है कि इसमें एक नया गियरबॉक्स ऑप्शन भी ऑफर किया जा सकता है।
फॉक्सवैगन वर्टस का फेसलिफ्ट काफी दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस जर्मन कार के फेसलिफ्ट का ग्राहकों को भी बेसब्री से इंतजार है। कंपनी ने अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट की जानकारी नहीं दी है। इसी बीच पहली बार इस अपकमिंग फेसलिफ्ट के टेस्ट म्यूल को रोड्स पर देखा गया है। Autocar India ने इसके कैमोफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल के स्पाई शॉट को शेयर किया है। 2022 में लॉन्च हुई इस कार को पहली बार मिड-साइकिल अपडेट मिलने वाला है। इसमें कंपनी थोड़े-बहुत स्टाइलिंग चेंज के साथ नए फीचर भी ऐड करने वाली है। खास बात है कि इसमें एक नया गियरबॉक्स ऑप्शन भी ऑफर किया जा सकता है।
सॉफ्ट प्लास्टिक पार्ट्स में ही बदलाव होने की उम्मीद
स्पाई शॉट के अनुसार वर्टस फेसलिफ्ट का ओवरऑल डिजाइन काफी हद तक पहले जैसा ही है। इसके फ्रंट में लोअर डाउन एयर इंटेक में मौजूदा कार के नॉर्मल हॉरिजॉन्टल स्लैट्स की बजाय एक नया मेश पैटर्न दिया गया है। हेडलाइट्स और टेललाइट्स स्पाई शॉट में कैमोफ्लाज्ड हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही अलॉय वील्स का डिजाइन भी नया है। रियर में टेललाइट्स को जोड़ने वाले हिस्से में एक उभार दिखाई देता है, जिससे माना जा रहा है कि कंपनी ने फेसलिफ्ट में टेललैंप्स को एलईडी लाइट बार से कनेक्ट किया है। कुल मिलाकर कहा जाए, तो ये बदलाव केवल सॉफ्ट प्लास्टिक पार्ट्स में ही होने की उम्मीद है, शीट मेटल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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पहले वाले इंजन ऑप्शन, मिल सकता है नया गियरबॉक्स
इंजन की बात करें, तो वर्टस फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 1.0 और 1.5 डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही ऑफर किए जाएंगे। गियरबॉक्स ऑप्शन में बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है। मौजूदा वर्टस 1.0 टीएसआई इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन में उपलब्ध है, लेकिन फेसलिफ्ट में इसकी जगह 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकता है। कुशाक फेसलिफ्ट में भी यही देखा गया है। वहीं, 1.5 टीएसआई इंजन के साथ कंपनी केवल 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स ही ऑफर कर सकती है।
कुशाक और अपकनिंग टाइगुन फेसलिफ्ट जैसे फीचर
इंटीरियर की बात करें तो, वर्ट्स में नए ट्रिम मटीरियल और अपडेटेड कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। इसके फीचर्स कुशाक और अपकनिंग टाइगुन फेसलिफ्ट जैसे हो सकते हैं, जिनमें अपडेटेड ग्राफिक्स और AI इंटीग्रेशन के साथ 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25 इंच का बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग और फ्रंट पार्किंग सेंसर शामिल हैं। नए वेरिएबल-जियोमेट्री कंप्रेसर के साथ एयर कंडीशनिंग की परफॉर्मेंस को भी कंपनी बेहतर कर सकती है। वर्टस फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी अधिक होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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