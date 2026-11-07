सेडान लवर्स के पास ₹10.70 लाख के इस मॉडल को खरीदने का बढ़िया मौका, ₹1 लाख तक हो सकती है बचत

कंपनी के टॉपलाइन ऑटोमैटिक वैरिएंट पर 70 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट, टॉपलाइन मैनुअल पर 50 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट और GT प्लस स्पोर्ट DSG वैरिएंट पर 60 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ, इन सभी वैरिएंट पर 30 हजार रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट भी मिलेगा।

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फॉक्सवैगन नवंबर में अपनी कारों पर मंथली और दीवाली बेनिफिट्स दे रही है। कंपनी इस महीने अपनी वर्टूस सेडान पर 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इन डिस्काउंट का फायदा मॉडल ईयर 2026 पर मिलेगा। दरअसल, कंपनी के टॉपलाइन ऑटोमैटिक वैरिएंट पर 70 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट, टॉपलाइन मैनुअल पर 50 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट और GT प्लस स्पोर्ट DSG वैरिएंट पर 60 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ, इन सभी वैरिएंट पर 30 हजार रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट भी मिलेगा। इस तरह इस कार पर मैक्सिमम बेनिफिट 1 लाख रुपए तक के हो जाते हैं। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.70 लाख रुपए है।

फॉक्सवैगन वर्टूस बेनिफिट्स नंबवर 2026 टॉपलाइन ऑटोमैटिक टॉपलाइन मैनुअल GT प्लस स्पोर्ट DSG कैश डिस्काउंट ₹70,000 तक ₹50,000 ₹60,000 एक्सचेंज बेनिफिट ₹30,000 ₹30,000 ₹30,000 टोटल बेनिफिट्स ₹1 लाख तक ₹80,000 ₹90,000

मल्टीपल इंजन ऑप्शन दिए

इस कार में 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलता है। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टूस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 MT, हाईलाइन 1.0 MT, हाईलाइन 1.0 AT, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 AT और GT 1.5 DCT में उपलब्ध है।

10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम

कार में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0, ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट LED टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

6 एयरबैग्स की सेफ्टी से लैस

वर्टूस में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंटीग्रेटेड LED डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ शार्प लुक वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, चमकदार क्रोम लाइनिंग के साथ स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलता है। इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।