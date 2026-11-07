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सेडान लवर्स के पास ₹10.70 लाख के इस मॉडल को खरीदने का बढ़िया मौका, ₹1 लाख तक हो सकती है बचत

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी के टॉपलाइन ऑटोमैटिक वैरिएंट पर 70 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट, टॉपलाइन मैनुअल पर 50 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट और GT प्लस स्पोर्ट DSG वैरिएंट पर 60 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ, इन सभी वैरिएंट पर 30 हजार रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट भी मिलेगा।

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सेडान लवर्स के पास इस मॉडल को खरीदने का बढ़िया मौका
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फॉक्सवैगन नवंबर में अपनी कारों पर मंथली और दीवाली बेनिफिट्स दे रही है। कंपनी इस महीने अपनी वर्टूस सेडान पर 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इन डिस्काउंट का फायदा मॉडल ईयर 2026 पर मिलेगा। दरअसल, कंपनी के टॉपलाइन ऑटोमैटिक वैरिएंट पर 70 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट, टॉपलाइन मैनुअल पर 50 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट और GT प्लस स्पोर्ट DSG वैरिएंट पर 60 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ, इन सभी वैरिएंट पर 30 हजार रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट भी मिलेगा। इस तरह इस कार पर मैक्सिमम बेनिफिट 1 लाख रुपए तक के हो जाते हैं। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.70 लाख रुपए है।

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फॉक्सवैगन वर्टूस बेनिफिट्स नंबवर 2026
टॉपलाइन ऑटोमैटिकटॉपलाइन मैनुअलGT प्लस स्पोर्ट DSG
कैश डिस्काउंट₹70,000 तक₹50,000₹60,000
एक्सचेंज बेनिफिट₹30,000₹30,000₹30,000
टोटल बेनिफिट्स₹1 लाख तक₹80,000₹90,000

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मल्टीपल इंजन ऑप्शन दिए
इस कार में 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलता है। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टूस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 MT, हाईलाइन 1.0 MT, हाईलाइन 1.0 AT, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 AT और GT 1.5 DCT में उपलब्ध है।

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10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम
कार में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0, ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट LED टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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6 एयरबैग्स की सेफ्टी से लैस
वर्टूस में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंटीग्रेटेड LED डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ शार्प लुक वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, चमकदार क्रोम लाइनिंग के साथ स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलता है। इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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