पिछले महीने नंबर-1 थी 5-स्टार सेफ्टी वाली ये कार, नवंबर में फिर आई ₹1.50 लाख की छूट; ग्राहक फिर से झपट पड़े

पिछले महीने नंबर-1 थी 5-स्टार सेफ्टी वाली ये कार, नवंबर में फिर आई ₹1.50 लाख की छूट; ग्राहक फिर से झपट पड़े

संक्षेप: पिछले महीने अक्टूबर 2025 में वर्टस सेडान कार फॉक्सवैगन कंपनी की बिक्री में नंबर-1 पर थी। इसको देखते हुए कंपनी एक बार फिर से नवंबर 2025 में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली इस कार पर 1.50 लाख की छूट दे रही है, जिससे लोगों में इस कार को लेकर एक बार फिर से डिमांड तेज हो गई है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Thu, 6 Nov 2025 12:36 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वर्टस पर नवंबर 2025 ऑफर डिटेल्स

फॉक्सवैगन अपनी वर्टस सेडान के टॉपलाइन 1.0 TSI वैरिएंट पर कंपनी सबसे ज्यादा ऑफर दे रही है। इस पर कुल डिस्काउंट 1.50 लाख तक का मिल रहा है, जिसमें 1 लाख तक कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा है। इस वैरिएंट पर कंपनी की स्पेशल ऑफर प्राइसिंग भी लागू है, जिससे यह डील और भी आकर्षक बन जाती है।

वर्टस हाईलाइन (MY2025) पर डिस्काउंट

फॉक्सवैगन अपनी वर्टस सेडान के वर्टस हाईलाइन (MY2025) वैरिएंट पर कुल 80,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इसमें भी ग्राहक को एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर और लॉयल्टी बोनस मिल सकता है। हालांकि, कोई सीधा कैश डिस्काउंट नहीं, लेकिन प्राइस बेनिफिट्स जरूर हैं।

वर्टस 1.5 TSI GT प्लस पर डिस्काउंट

वर्टस 1.5 TSI GT प्लस (क्रोम और स्पोर्ट DSG वर्जन) पर 50,000 रुपये तक ऑफर मिल रहा है। इसमें स्पेशल प्राइसिंग ऑफर शामिल हैं, जो दोनों वर्जनों के लिए लागू है। परफॉर्मेंस से भरपूर यह टर्बो-पावर्ड वैरिएंट अब पहले से ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:वोक्सवैगन का ये मॉडल अब सपना नहीं, नए GST से बहुत सस्ती हो गई ये लग्जरी कार

फॉक्सवैगन वर्टस की खासियत

फॉक्सवैगन वर्टस के खासियत की बात करें तो ये कार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (Global NCAP टेस्ट में टॉप स्कोर) के साथ आती है। इसमें जर्मन इंजीनियरिंग और प्रीमियम फीचर्स की भरमार है। SUV के मुकाबले ये कार स्पोर्टी हैंडलिंग और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
