पिछले महीने नंबर-1 थी 5-स्टार सेफ्टी वाली ये कार, नवंबर में फिर आई ₹1.50 लाख की छूट; ग्राहक फिर से झपट पड़े
संक्षेप: पिछले महीने अक्टूबर 2025 में वर्टस सेडान कार फॉक्सवैगन कंपनी की बिक्री में नंबर-1 पर थी। इसको देखते हुए कंपनी एक बार फिर से नवंबर 2025 में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली इस कार पर 1.50 लाख की छूट दे रही है, जिससे लोगों में इस कार को लेकर एक बार फिर से डिमांड तेज हो गई है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप एक प्रीमियम, सेफ और स्टाइलिश सेडान खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने नवंबर 2025 में अपनी पॉपुलर सेडान वर्टस (Virtus) पर जबरदस्त डिस्काउंट और ऑफर पेश किए हैं। ग्राहकों को इस महीने 1.50 लाख तक के फायदे मिल सकते हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस और एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
वर्टस पर नवंबर 2025 ऑफर डिटेल्स
फॉक्सवैगन अपनी वर्टस सेडान के टॉपलाइन 1.0 TSI वैरिएंट पर कंपनी सबसे ज्यादा ऑफर दे रही है। इस पर कुल डिस्काउंट 1.50 लाख तक का मिल रहा है, जिसमें 1 लाख तक कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा है। इस वैरिएंट पर कंपनी की स्पेशल ऑफर प्राइसिंग भी लागू है, जिससे यह डील और भी आकर्षक बन जाती है।
वर्टस हाईलाइन (MY2025) पर डिस्काउंट
फॉक्सवैगन अपनी वर्टस सेडान के वर्टस हाईलाइन (MY2025) वैरिएंट पर कुल 80,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इसमें भी ग्राहक को एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर और लॉयल्टी बोनस मिल सकता है। हालांकि, कोई सीधा कैश डिस्काउंट नहीं, लेकिन प्राइस बेनिफिट्स जरूर हैं।
वर्टस 1.5 TSI GT प्लस पर डिस्काउंट
वर्टस 1.5 TSI GT प्लस (क्रोम और स्पोर्ट DSG वर्जन) पर 50,000 रुपये तक ऑफर मिल रहा है। इसमें स्पेशल प्राइसिंग ऑफर शामिल हैं, जो दोनों वर्जनों के लिए लागू है। परफॉर्मेंस से भरपूर यह टर्बो-पावर्ड वैरिएंट अब पहले से ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी साबित हो सकता है।
फॉक्सवैगन वर्टस की खासियत
फॉक्सवैगन वर्टस के खासियत की बात करें तो ये कार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (Global NCAP टेस्ट में टॉप स्कोर) के साथ आती है। इसमें जर्मन इंजीनियरिंग और प्रीमियम फीचर्स की भरमार है। SUV के मुकाबले ये कार स्पोर्टी हैंडलिंग और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
