बस आखिरी दिन बाकी, इस कार पर टैक्स के ₹1.66 लाख बचाने का मौका, अभी इतने में मिल रहा बेस वैरिएंट

बस आखिरी दिन बाकी, इस कार पर टैक्स के ₹1.66 लाख बचाने का मौका, अभी इतने में मिल रहा बेस वैरिएंट

संक्षेप:

बस एक दिन बाद कारों पर मिलने वाले सभी ऑफर्स खत्म हो जाएंगे। 1 जनवरी से कारों की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। नए GST स्लैब ने इस साल कारों को सस्ता किया है। GST कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी हुआ है।

Dec 30, 2025 04:09 pm IST
Volkswagen Virtusarrow

बस एक दिन बाद कारों पर मिलने वाले सभी ऑफर्स खत्म हो जाएंगे। 1 जनवरी से कारों की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। नए GST स्लैब ने इस साल कारों को सस्ता किया है। GST कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी हुआ है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, वोक्सवैगन वर्टूस 1L कम्फर्टलाइन की CSD प्राइस 8.48 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.14 लाख रुपए है। इस तरह इस बेस वैरिएंट पर 1.66 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा है।

वोक्सवैगन वर्टूस की CSD एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटCSD प्राइस
वर्टूस 1.0L कन्फर्टलाइन₹8.48 लाख
वर्टूस 1.0L टॉपलाइन MT₹11.91 लाख
वर्टूस 1.0L टॉपलाइन AT₹13.41 लाख
वर्टूस 1.5L GT प्लस MT₹14.32 लाख
वर्टूस 1.5L GT प्लस DSG AT₹15.38 लाख

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:इस स्कूटर ने कंपनी को बचाया, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं मिली; सभी मॉडल बुरी तरह फेल

फॉक्सवैगन वर्टूस की कीमत और स्पेसिफिकेशंस

इसमें 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलेगा। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एटी, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 एटी और जीटी 1.5 डीसीटी में उपलब्ध है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।

इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0 (कनेक्टेड कार टेक), ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट एलईडी टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:फुल चार्ज पर 322Km रेंज और कीमत 90000 भी नहीं; ये ओला, बजाज या TVS नहीं

यह मिड-साइज सेडान एक शार्प लुक के साथ आती है। यह ऑटोमेकर के समकालीन डिजाइन फिलॉसफी से मेल खाता है। इसमें इंटीग्रेटेड एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ शार्प लुक वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, चमकदार क्रोम लाइनिंग के साथ स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलता है। बंपर में ब्लैक मेश और क्रोम एक्सेंट हैं। वर्टस की लंबाई 4,561 mm, चौड़ाई 1,752 mm और व्हीलबेस 2,651 mm है। फॉक्सवैगन का दावा है कि ऑल न्यू वर्टस सेडान अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी है। यह दो अलग-अलग ट्रिम्स - डायनामिक लाइन और परफॉर्मेंस लाइन में उपलब्ध है।

