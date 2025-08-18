लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ गई ये 5-सीटर कार, कंपनी के दूसरे सभी मॉडल रहे पीछे; जानिए मॉडल-वाइज बिक्री

भारतीय ग्राहकों के बीच फॉक्सवैगन की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई कंपनी के बिक्री की बात करें तो इसमें फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच फॉक्सवैगन की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई कंपनी के बिक्री की बात करें तो इसमें फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। फॉक्सवैगन वर्टस ने बीते महीने 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,797 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 1,766 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने हुए कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

सिर्फ 20 यूनिट बिकी टिगुआन बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर फॉक्सवैगन टाइगुन रही। फॉक्सवैगन टाइगुन ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,327 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन गोल्फ GTI रही। गोल्फ GTI ने इस दौरान कुल 60 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टिगुआन रही। फॉक्सवैगन टिगुआन ने इस दौरान 64 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 28 यूनिट कार की बिक्री की।

धांसू हैं कार के फीचर्स अगर कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल फॉक्सवैगन वर्टस की बात करें तो यह अपने स्टाइलिश डिजाइन और लेटेस्ट फीचर्स की वजह से युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है। इसमें 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में यह कार 6-एयरबैग, ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और रियरव्यू कैमरा के साथ आती है।