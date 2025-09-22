6-एयरबैग वाली इस सेडान के सिर सजा नंबर-1 का ताज, पीछे छूट गए गोल्फ, टाइगुन; अकेले 61% मार्केट पर किया कब्जा

भारतीय ग्राहकों के बीच फॉक्सवैगन की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 की बात करें तो इस दौरान एक बार फिर फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच फॉक्सवैगन की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 की बात करें तो इस दौरान एक बार फिर फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। हालांकि, इस दौरान फॉक्सवैगन वर्टस की बिक्री में सालाना आधार पर 10.77 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। बता दें कि बीते महीने इस मॉडल को भारतीय मार्केट में कुल 1,674 खरीदार मिले। इस दौरान फॉक्सवैगन वर्टस ने अकेले कंपनी की कुल बिक्री में 61.57 पर्सेंट की हिस्सेदारी हासिल कर ली। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

सिर्फ 8 यूनिट बिकी टिगुआन बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फॉक्सवैगन टाइगुन रही। टाइगुन ने इस दौरान 38.51 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,001 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन गोल्फ रही जिसने बीते महीने 36 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं, चौथे नंबर पर फॉक्सवैगन टिगुआन रही। टिगुआन ने इस दौरान 89.04 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 8 यूनिट्स की बिक्री की।

स्टाइल और फीचर्स फॉक्सवैगन वर्टस दिखने में एकदम प्रीमियम और स्टाइलिश सेडान है। इसमें LED हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और स्लीक डिजाइन मिलता है। वहीं, अंदर की तरफ 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल कॉकपिट, प्रीमियम साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं।