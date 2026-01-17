कंपनी ने अपनी इन 2 कारों के मैनुअल वैरिएंट हमेशा के लिए किए बंद, अब सिर्फ इस ट्रांसमिशन में मिलेगी

Hindustan Hindi News
Jan 17, 2026 10:06 am IST
वोक्सवैगन वर्टूस और टाइगुन भारत में कंपनी के लिए मुख्य वॉल्यूम जनरेटर हैं। बिजनेस एफिशिएंसी को बेहतर बनाने की जरूरत से जुड़े एक कदम में वोक्सवैगन ने 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया है। वर्टूस और टाइगुन 1.5 TSI वैरिएंट अब सिर्फ 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं। इन डेवलपमेंट्स के बारे में और डिटेल्स से जानते हैं।

वोक्सवैगन वर्टूस और टाइगुन 1.5 TSI 6-स्पीड मैनुअल वैरिएंट को उनके रिस्पॉन्सिव ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए पसंद किया जाता था। ये ज्यादा अफॉर्डेबल कीमत पर भी उपलब्ध थे। वर्टूस 1.5 TSI मैनुअल की शुरुआती कीमत 17.09 लाख रुपए और टाइगुन की 17.04 लाख रुपए थी। 6-स्पीड MT अब उपलब्ध नहीं होने के कारण, वर्टूस और टाइगुन 1.5 TSI वैरिएंट में अब सिर्फ 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलेगा।

ये भी पढ़ें:क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर से ज्यादा बिक रही ये 2 SUV; डिमांड के सामने ग्लैंजा भी फेल!

वर्टूस और टाइगुन 1.5 TSI के GT प्लस क्रोम DCT वैरिएंट के लिए कीमतें क्रमशः 18.80 लाख रुपए और 18.95 लाख रुपए से शुरू होती हैं। वर्टूस और टाइगुन के GT प्लस स्पोर्ट DCT वैरिएंट के मामले में कीमतें क्रमशः 19 लाख रुपए और 19.19 लाख रुपए हैं। 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 150 PS और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। आउटपुट नंबर मैनुअल और DCT दोनों वैरिएंट के लिए समान हैं।

वोक्सवैगन का 1.5 TSI इंजन के साथ मैनुअल ऑप्शन को बंद करने का फैसला सितंबर 2024 में स्कोडा द्वारा स्लाविया और कुशाक के लिए इसी तरह के कदम के बाद आया है। जैसा कि पहले बताया गया है, यह फैसला वर्टूस और टाइगुन लाइनअप की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने से जुड़ा हो सकता है। मैनुअल वैरिएंट यूजर्स के एक खास सेगमेंट को पूरा कर रहे थे, जिसके चलते सेल्स की संभावना लिमिटेड थी।

ये भी पढ़ें:अब आ रहा टाटा सिएरा का ये नया मॉडल, पेट्रोल-डीजल के बिना ही दौड़ेगा

जो ग्राहक वर्टूस या टाइगुन के साथ मैनुअल ऑप्शन चाहते हैं, वे इसे अभी भी 1.0-लीटर TSI वैरिएंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। आउटपुट 115 PS और 178 Nm है। वर्टूस और टाइगन 1.0-लीटर TSI वैरिएंट क्रमशः 10.49 लाख रुपए और 10.58 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।

